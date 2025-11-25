Когда выйдет бета-версия One UI 8.5 на Samsung, и что в ней появится

Герман Вологжанин

После скомканного релиза One UI 7 компания Samsung довольно резво выпустила следующее поколение фирменной прошивки, успев к текущему моменту раздать его обладателям всех поддерживаемых устройств. А сейчас корейцы усиленно готовятся к выходу One UI 8.5. Это будет промежуточная оболочка на базе Android 16, которая, впрочем, получит целый ряд улучшений. Причем бета-версия One UI 8.5 выйдет уже совсем скоро.

Когда выйдет бета-версия One UI 8.5 на Samsung, и что в ней появится. Все, что известно о первой бете One UI 8.5. Изображение: SamMobile. Фото.

Все, что известно о первой бете One UI 8.5. Изображение: SamMobile

Что нового в бета-версии One UI 8.5

О самых интересных функциях One UI 8.5 мы рассказывали в отдельном материале. Прочитайте его, если хотите узнать подробности. Здесь лишь кратко пробежимся по основным нововведениям One UI 8.5:

  • переработанная панель быстрых настроек;
  • новые иконки приложений в 3D-стиле;
  • переработка встроенных приложений «Галерея», «Телефон», Мои файлы» и «Уход за устройством»;
  • функция Now Nudges, работающая через нового ИИ-помощника;
  • автоматический ответ с помощью ИИ в приложении «Телефон»;
  • фильтрация вызовов на предмет спама и скама;
  • приоритезация уведомлений для показа наиболее важных оповещений;
  • визуальное изменение дизайна в стиле iOS 26 с эффектом Liquid Glass;
  • отдельный ярлык для запуска функций Galaxy AI.

Все эти функции были замечены в ранних сборках One UI 8.5. Поэтому некоторые из них могут отсутствовать во время полноценного релиза оболочки, но в то же время ожидается дополнение новыми фичами.

Когда выйдет бета-версия One UI 8.5

Первая тестовая сборка оболочки уже появилась на серверах Samsung, что говорит о скором релизе бета-версии One UI 8.5. Вероятнее всего, апдейт выйдет уже в декабре 2025 года и, по предварительной информации, изначально будет рассчитан на смартфоны серии Galaxy S25.

Общий выход One UI 8.5 состоится лишь в следующем году — вместе с анонсом смартфонов Galaxy S25. Произойдет это уже в январе. А пока до релиза остается еще пара месяцев, рекомендуем уточнить, кто получит One UI 8.5.

Сравнение Galaxy S25 и Galaxy S25 FE: какой флагман Samsung лучше купить

На прошлой неделе компания Samsung выпустила смартфон Galaxy S25 FE, аббревиатура «FE» в названии которого расшифровывается как «Fan Edition». Официально это самая доступная модель флагманской линейки 2025 года, получившая множество улучшений в сравнении с предшественником: меньше рамки экрана, больше батарея и быстрее зарядка, а также мощнее процессор. Но насколько конкурентоспособно свежий смартфон выглядит в сравнении Galaxy S25 и Galaxy S25 FE? Стоит ли брать новинку, или лучше остановиться на базовом флагмане?

8 крутых функций, которые ждут Samsung после выхода обновления One UI 8.5

Продолжая развертывание обновления One UI 8, компания Samsung уже готовит оболочку One UI 8.5. Как ожидается, промежуточная версия системы выйдет в начале следующего года вместе с анонсом серии смартфонов Galaxy S26. И, хотя до дня X остается еще несколько месяцев, ребятам из androidauthority.com и другим инсайдерам удалось раздобыть информацию о главных фишках One UI 8.5. Мы собрали их воедино и теперь готовы поделиться секретами обновления.

Samsung готовит прорыв, но с опозданием: презентацию Galaxy S26 пришлось перенести

Весна в следующем году начнется с громких анонсов. Все потому, что Samsung готовится представить кое-что большее, нежели просто обновление линейки смартфонов. Слухи о грядущем мероприятии компании подтверждают, что ставка будет сделана на искусственный интеллект. Но дату презентации перенесли.

Ноябрь уже оказывается худшим для Биткоина с 2018 года. Что ждёт криптовалюту дальше?
Почему женские карманы в два раза меньше мужских: откуда такая несправедливость?
Apple запретила импорт iPhone из Индии. Большинство из них везли в Россию