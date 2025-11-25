Когда выйдет бета-версия One UI 8.5 на Samsung, и что в ней появится

После скомканного релиза One UI 7 компания Samsung довольно резво выпустила следующее поколение фирменной прошивки, успев к текущему моменту раздать его обладателям всех поддерживаемых устройств. А сейчас корейцы усиленно готовятся к выходу One UI 8.5. Это будет промежуточная оболочка на базе Android 16, которая, впрочем, получит целый ряд улучшений. Причем бета-версия One UI 8.5 выйдет уже совсем скоро.

Что нового в бета-версии One UI 8.5

О самых интересных функциях One UI 8.5 мы рассказывали в отдельном материале. Прочитайте его, если хотите узнать подробности. Здесь лишь кратко пробежимся по основным нововведениям One UI 8.5:

переработанная панель быстрых настроек;

новые иконки приложений в 3D-стиле;

переработка встроенных приложений «Галерея», «Телефон», Мои файлы» и «Уход за устройством»;

функция Now Nudges, работающая через нового ИИ-помощника;

автоматический ответ с помощью ИИ в приложении «Телефон»;

фильтрация вызовов на предмет спама и скама;

приоритезация уведомлений для показа наиболее важных оповещений;

визуальное изменение дизайна в стиле iOS 26 с эффектом Liquid Glass;

отдельный ярлык для запуска функций Galaxy AI.

Все эти функции были замечены в ранних сборках One UI 8.5. Поэтому некоторые из них могут отсутствовать во время полноценного релиза оболочки, но в то же время ожидается дополнение новыми фичами.

Когда выйдет бета-версия One UI 8.5

Первая тестовая сборка оболочки уже появилась на серверах Samsung, что говорит о скором релизе бета-версии One UI 8.5. Вероятнее всего, апдейт выйдет уже в декабре 2025 года и, по предварительной информации, изначально будет рассчитан на смартфоны серии Galaxy S25.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Общий выход One UI 8.5 состоится лишь в следующем году — вместе с анонсом смартфонов Galaxy S25. Произойдет это уже в январе. А пока до релиза остается еще пара месяцев, рекомендуем уточнить, кто получит One UI 8.5.