Когда выйдет MagicOS 10: сроки релиза и список поддерживаемых устройств HONOR

Юрий Кудлович

HONOR представила новую версию фирменной прошивки MagicOS 10. Она работает на базе Android 16 и получила полностью переработанный интерфейс. Помимо визуальных изменений, система предлагает улучшенную работу искусственного интеллекта и более глубокую интеграцию между устройствами. Когда выйдет прошивка для вашего смартфона?

Когда выйдет MagicOS 10: сроки релиза и список поддерживаемых устройств HONOR.

Скачать MagicOS 10 скоро можно будет на десятки устройств HONOR. Изображение: YouTube

Компания уже опубликовала список совместимых моделей и график обновления. Первые устройства начнут получать прошивку уже в этом месяце, а полный выход завершится к первому кварталу 2026 года.

Что нового в MagicOS 10

Основной акцент сделан на искусственном интеллекте. Новый помощник YOYO теперь не просто отвечает на команды, а анализирует контекст и сам предлагает действия. Он распознает речь, планирует задачи, работает с различными типами данных и может подключаться к сторонним сервисам. Управлять им можно через отдельную кнопку.

Модный стеклянный интерфейс теперь и здесь.

Модный стеклянный интерфейс теперь и здесь. Изображение: innogyan.in

Интерфейс заметно освежился: MagicOS 10 выглядит «воздушно» благодаря прозрачным панелям, плавным анимациям и обновленным иконкам. На экране блокировки появились стильные часы и новые визуальные эффекты.

Экосистема тоже стала умнее. Устройства HONOR теперь взаимодействуют не только между собой, но и с iPhone и Mac. Передача фото, видео или заметок осуществляется одним касанием с помощью функции Tap-to-Transfer, а сервис Honor Sharing синхронизирует сообщения и данные между разными устройствами.

Экран блокировки стал выглядеть свежее.

Экран блокировки стал выглядеть свежее. Изображение: innogyan.in

Безопасность стала выше. MagicOS 10 использует ИИ для защиты от мошенничества: система распознает подмену лица или голоса, блокирует подозрительные звонки и следит за безопасностью личных данных.

Производительность также выросла. Обновление оптимизирует работу с мультимедиа, снижает энергопотребление и делает интерфейс более отзывчивым. Появились и новые режимы: например Extreme Dark Mode, который позволяет гибко настраивать внешний вид системы.

График выхода MagicOS 10

Обновление будет выпускаться поэтапно. В октябре этого года обновятся следующие модели:

  • Honor Magic V5
  • Honor Magic 7 RSR | Porsche Design
  • Honor Magic 7 Pro
  • Honor Magic 7
  • Honor GT Pro
  • Honor Magic 6 RSR | Porsche Design
  • Honor Magic 6 Ultimate Edition
  • Honor Magic 6 Pro
  • Honor Magic 6
  • Honor 400 Pro
  • Honor 400
  • Honor MagicPad 3

Следующая волна обновлений будет в ноябре. В этот период обновление получат:

  • Honor Magic V3
  • Honor Magic Vs3
  • Honor Magic 5 Ultimate Design
  • Honor Magic 5 Pro
  • Honor Magic 5
  • Honor Tablet GT 2 Pro

Предпоследняя волна намечена на декабрь. Прошивка выйдет для:

  • Honor Magic V2 RSR | Porsche Design
  • Honor Magic V2 Ultimate Edition
  • Honor Magic V2
  • Honor MagicPad 2
  • Honor Tablet GT Pro
  • Honor Tablet GT
  • Honor Tablet V9

В первом квартале 2026 года OTA будет для остальных:

  • Honor Magic V Flip 2
  • Honor Magic V Flip
  • Honor Magic Vs2
  • Honor Magic Vs Ultimate Edition
  • Honor Magic Vs
  • Honor 300 Ultra
  • Honor 300 Pro
  • Honor 300
  • Honor GT
  • Honor 200 Pro
  • Honor 200
  • Honor 100 Pro
  • Honor 100
  • Honor 90 GT
  • Honor Power
  • Honor X70
  • Honor X70i
  • Honor X60 GT
  • Honor Tablet 10
  • Honor Tablet X9 Pro
  • Honor Tablet X9

Если ваше устройство входит в список, то обновление должно появиться в разделе “Обновление системы” или в соответствующем уведомлении. Перед обновлением не забудьте сделать резервную копию данных и убедиться, что батарея заряжена или устройство подключено к питанию.

