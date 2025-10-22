Когда выйдет MagicOS 10: сроки релиза и список поддерживаемых устройств HONOR

HONOR представила новую версию фирменной прошивки MagicOS 10. Она работает на базе Android 16 и получила полностью переработанный интерфейс. Помимо визуальных изменений, система предлагает улучшенную работу искусственного интеллекта и более глубокую интеграцию между устройствами. Когда выйдет прошивка для вашего смартфона?

Компания уже опубликовала список совместимых моделей и график обновления. Первые устройства начнут получать прошивку уже в этом месяце, а полный выход завершится к первому кварталу 2026 года.

Что нового в MagicOS 10

Основной акцент сделан на искусственном интеллекте. Новый помощник YOYO теперь не просто отвечает на команды, а анализирует контекст и сам предлагает действия. Он распознает речь, планирует задачи, работает с различными типами данных и может подключаться к сторонним сервисам. Управлять им можно через отдельную кнопку.

Интерфейс заметно освежился: MagicOS 10 выглядит «воздушно» благодаря прозрачным панелям, плавным анимациям и обновленным иконкам. На экране блокировки появились стильные часы и новые визуальные эффекты.

Экосистема тоже стала умнее. Устройства HONOR теперь взаимодействуют не только между собой, но и с iPhone и Mac. Передача фото, видео или заметок осуществляется одним касанием с помощью функции Tap-to-Transfer, а сервис Honor Sharing синхронизирует сообщения и данные между разными устройствами.

Безопасность стала выше. MagicOS 10 использует ИИ для защиты от мошенничества: система распознает подмену лица или голоса, блокирует подозрительные звонки и следит за безопасностью личных данных.

Производительность также выросла. Обновление оптимизирует работу с мультимедиа, снижает энергопотребление и делает интерфейс более отзывчивым. Появились и новые режимы: например Extreme Dark Mode, который позволяет гибко настраивать внешний вид системы.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

График выхода MagicOS 10

Обновление будет выпускаться поэтапно. В октябре этого года обновятся следующие модели:

Honor Magic V5

Honor Magic 7 RSR | Porsche Design

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7

Honor GT Pro

Honor Magic 6 RSR | Porsche Design

Honor Magic 6 Ultimate Edition

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6

Honor 400 Pro

Honor 400

Honor MagicPad 3

Следующая волна обновлений будет в ноябре. В этот период обновление получат:

Honor Magic V3

Honor Magic Vs3

Honor Magic 5 Ultimate Design

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5

Honor Tablet GT 2 Pro

Предпоследняя волна намечена на декабрь. Прошивка выйдет для:

Honor Magic V2 RSR | Porsche Design

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2

Honor MagicPad 2

Honor Tablet GT Pro

Honor Tablet GT

Honor Tablet V9

В первом квартале 2026 года OTA будет для остальных:

Honor Magic V Flip 2

Honor Magic V Flip

Honor Magic Vs2

Honor Magic Vs Ultimate Edition

Honor Magic Vs

Honor 300 Ultra

Honor 300 Pro

Honor 300

Honor GT

Honor 200 Pro

Honor 200

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Honor Power

Honor X70

Honor X70i

Honor X60 GT

Honor Tablet 10

Honor Tablet X9 Pro

Honor Tablet X9

Если ваше устройство входит в список, то обновление должно появиться в разделе “Обновление системы” или в соответствующем уведомлении. Перед обновлением не забудьте сделать резервную копию данных и убедиться, что батарея заряжена или устройство подключено к питанию.