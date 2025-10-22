Когда выйдет MagicOS 10: сроки релиза и список поддерживаемых устройств HONOR

HONOR представила новую версию фирменной прошивки MagicOS 10. Она работает на базе Android 16 и получила полностью переработанный интерфейс. Помимо визуальных изменений, система предлагает улучшенную работу искусственного интеллекта и более глубокую интеграцию между устройствами. Когда выйдет прошивка для вашего смартфона?
Компания уже опубликовала список совместимых моделей и график обновления. Первые устройства начнут получать прошивку уже в этом месяце, а полный выход завершится к первому кварталу 2026 года.
Что нового в MagicOS 10
Основной акцент сделан на искусственном интеллекте. Новый помощник YOYO теперь не просто отвечает на команды, а анализирует контекст и сам предлагает действия. Он распознает речь, планирует задачи, работает с различными типами данных и может подключаться к сторонним сервисам. Управлять им можно через отдельную кнопку.
Интерфейс заметно освежился: MagicOS 10 выглядит «воздушно» благодаря прозрачным панелям, плавным анимациям и обновленным иконкам. На экране блокировки появились стильные часы и новые визуальные эффекты.
Экосистема тоже стала умнее. Устройства HONOR теперь взаимодействуют не только между собой, но и с iPhone и Mac. Передача фото, видео или заметок осуществляется одним касанием с помощью функции Tap-to-Transfer, а сервис Honor Sharing синхронизирует сообщения и данные между разными устройствами.
Безопасность стала выше. MagicOS 10 использует ИИ для защиты от мошенничества: система распознает подмену лица или голоса, блокирует подозрительные звонки и следит за безопасностью личных данных.
Производительность также выросла. Обновление оптимизирует работу с мультимедиа, снижает энергопотребление и делает интерфейс более отзывчивым. Появились и новые режимы: например Extreme Dark Mode, который позволяет гибко настраивать внешний вид системы.
График выхода MagicOS 10
Обновление будет выпускаться поэтапно. В октябре этого года обновятся следующие модели:
- Honor Magic V5
- Honor Magic 7 RSR | Porsche Design
- Honor Magic 7 Pro
- Honor Magic 7
- Honor GT Pro
- Honor Magic 6 RSR | Porsche Design
- Honor Magic 6 Ultimate Edition
- Honor Magic 6 Pro
- Honor Magic 6
- Honor 400 Pro
- Honor 400
- Honor MagicPad 3
Следующая волна обновлений будет в ноябре. В этот период обновление получат:
- Honor Magic V3
- Honor Magic Vs3
- Honor Magic 5 Ultimate Design
- Honor Magic 5 Pro
- Honor Magic 5
- Honor Tablet GT 2 Pro
Предпоследняя волна намечена на декабрь. Прошивка выйдет для:
- Honor Magic V2 RSR | Porsche Design
- Honor Magic V2 Ultimate Edition
- Honor Magic V2
- Honor MagicPad 2
- Honor Tablet GT Pro
- Honor Tablet GT
- Honor Tablet V9
В первом квартале 2026 года OTA будет для остальных:
- Honor Magic V Flip 2
- Honor Magic V Flip
- Honor Magic Vs2
- Honor Magic Vs Ultimate Edition
- Honor Magic Vs
- Honor 300 Ultra
- Honor 300 Pro
- Honor 300
- Honor GT
- Honor 200 Pro
- Honor 200
- Honor 100 Pro
- Honor 100
- Honor 90 GT
- Honor Power
- Honor X70
- Honor X70i
- Honor X60 GT
- Honor Tablet 10
- Honor Tablet X9 Pro
- Honor Tablet X9
Если ваше устройство входит в список, то обновление должно появиться в разделе “Обновление системы” или в соответствующем уведомлении. Перед обновлением не забудьте сделать резервную копию данных и убедиться, что батарея заряжена или устройство подключено к питанию.
