Когда выйдет One UI 6.1, и какие функции появятся в новой оболочке Samsung

Не успела Samsung разослать One UI 6.0 на все поддерживаемые устройства, как уже начала готовить к выходу One UI 6.1. Релиз оболочки состоится совсем скоро, а на днях интерес к ней подогрел инсайдер Benit Bruhner Pro, опубликовавший скриншоты новой прошивки. Мы собрали воедино все, что известно о One UI 6.1, и теперь готовы рассказать о функциях оболочки, и, конечно же, о том, когда она выйдет.

Что нового в One UI 6.1

Хотя One UI 6.1 для Samsung не переведет устройства компании на следующую версию операционной системы Android, оболочка принесет с собой множество улучшений. Корейцы добавят в прошивку целый ряд функций, основанных на работе искусственного интеллекта, и они вам точно понравятся.

Обои, созданные нейросетью

Эту фишку оценит каждый, кто любит кастомизировать смартфон. С выходом One UI 6.1 на Samsung появится генератор обоев, создающий картинки по запросу пользователя. Прямо как Midjourney!

Функциональность генератора обоев на Samsung не настолько продвинутая, как у известной нейросети. Корейский ИИ не распознает текстовые запросы, а позволяет лишь выбор из нескольких входных параметров. Впрочем, и этого должно быть достаточно, чтобы скачать красивые обои на телефон.

Редактор фото на телефоне Самсунг

Также в обновлении One UI 6.1 заметно улучшится фоторедактор. После апдейта в нем появится функция перемещения объектов, а еще приложение научится заполнять фон при кадрировании изображения.

Кроме того, фоторедактор Самсунг наконец-то научится сохранять изменения. В любой момент вы сможете вернуться к предыдущему шагу, чтобы внести дополнительные правки.

Форматирование текста в заметках

Искусственный интеллект на Samsung добрался и до приложения с заметками. Для Galaxy Notes анонсирована функция автоматического форматирования текста. Говоря простым языком, нейросеть научится сама структурировать полотно, разбивая его на абзацы и выделяя тезисы.

Очень полезная штука для тех, кто быстро заполняет заметки, но из-за отсутствия времени забывает привести их в порядок. Теперь текст будет более понятным и легко читаемым.

Переводчик во время звонка

Очень классный анонс — переводчик во время звонка. Эта функция, слухи о которой ходят не первый месяц, в обновлении One UI 6.1 сможет переводить речь собеседника на ваш язык прямо в процессе разговора по телефону. Больше никаких границ! Во всяком случае языковых.

Правда, неизвестными остаются две важные детали функции из One UI 6.1. Во-первых, не раскрывается список поддерживаемых языков. Во-вторых, неясно, все ли смартфоны на One UI 6.1 получат эту фишку. Скорее всего, она будет доступна только обладателям флагманов.

Voice Focus на Samsung

Владельцы недорогих смартфонов Samsung смогли опробовать функцию Voice Focus в предыдущей версии прошивки. С выходом One UI 6.1 она появится и на флагманах.

Voice Focus — это опция, улучшающая качество передачи звука во время разговора по телефону. Причем слышимость повышается как у владельца Samsung, так и у его собеседника.

Защита аккумулятора Самсунг

Еще одна фишка, присутствовавшая на некоторых других смартфонах, — защита аккумулятора Samsung. Как следует из названия, она признана обезопасить АКБ и снизить ее деградацию. Защита аккумулятора в One UI 6.1 анализирует поведение пользователя и возобновляется зарядку только перед пробуждением владельца.

Допустим, вы поставили смартфон заряжаться на ночь. Тогда в зависимости от выбранного режима защиты он восстановит энергию на 80% или 95%, а продолжит процесс перед вашим пробуждением. Это позволит избежать так называемой перезарядки телефона.

Кто получит One UI 6.1

Список смартфонов с One UI 6.1 не опубликован, но уже сейчас ясно, кто получит эту оболочку. В списке претендентов все устройства на One UI 6.0.

One UI 6.1 точно получат смартфоны Galaxy S23, Galaxy A53 и Galaxy Z Flip5. С полным списком устройств вы можете познакомиться в отдельном материале. Также не забывайте, что новинки 2024 года с самого начала будут базироваться на One UI 6.1.

Дата выхода One UI 6.1

Первым смартфоном на One UI 6.1 станет Samsung Galaxy S24. Он будет представлен 17 января 2024 года в рамках мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоится в Калифорнии, США.

Когда выйдет One UI 6.1 для других смартфонов Samsung, станет известно позже. Ожидается, что прошивку начнут рассылать уже в конце января, но сам процесс развертывания оболочки может затянуться до лета. Многое будет зависеть от модели устройства и региона.