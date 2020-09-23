Лицемерие как оно есть: пользователи iOS 14 дорвались до кастомизации

Какими преимуществами Android всегда обладал в сравнении с iOS? Конечно, открытостью, виджетами и кастомизацией. Но в этом году в Купертино решили сыграть на территории Google и ни с того, ни с сего открыли пользователям iPhone доступ к виджетам рабочего стола. Получились они, прямо скажем, даже лучше, чем на Android. Видимо, свою роль сыграли грамотно прописанные гайдлайны, которые заставили разработчиков делать виджеты таким образом, чтобы соблюсти грань между функциональностью, удобством и нагрузкой, которую они оказывают на систему. Правда, одними только виджетами дело не ограничилось.

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Помимо виджетов, в iOS 14 появилась возможность кастомизировать интерфейс операционной системы, и это мгновенно стало новым трендом. Теперь владельцы iPhone как умалишённые играются с настройкой иконок, видоизменяют виджеты, примеряют на операционку разные скины и вообще ведут себя как дорвавшиеся до сладостей дети. Причём, если полистать Твиттер, где гордые кастомизаторы делятся результатами своих трудов, можно заработать кровотечение из глаз – настолько ужасающие формы порой приобретает человеческое желание что-нибудь поменять.

Кастомизация iOS

Несмотря на то что на iOS настройка рабочего стола производится даже сложнее, чем на Android, где можно просто применить понравившуюся тему, которая применится ко всему интерфейсу и всем иконкам, пользователей это, кажется, совершенно не смущает. Ведь пиктограмму каждого приложения приходится менять в отдельности вручную. Но пользователи уже вывели в топ по загрузкам быструю команду, которая позволяет это сделать. Ещё бы, ведь раньше возможности вот так взять и изменить внешний вид рабочего стола, настроить иконки, освободить пространство и сделать многое другое у них не было, а теперь – есть.

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Разумеется, я не вижу ничего плохого в том, что у пользователей iOS появилась возможность вот так запросто взять и изменить внешний вид операционной системы. Да, это всё ещё не полноценная кастомизация, которая не позволяет вносить изменения в функциональный ряд смартфонов как на Android, но это уже лучше, чем ничего. Другое дело, что раньше огромное количество пользователей iOS были готовы с пеной у рта доказывать, что кастомизация – это бессмысленное занятие, которое только вредит операционной системе.

Проблемы кастомизации

Почитайте, что тогда говорил приверженец «чистой iOS», которого я отыскал в Твиттере:

Кастомизация? Да это даже хуже, чем выстрелить себе в ногу. Сейчас мы имеем чистую iOS, которой можем наслаждаться в том виде, в котором её задумала Apple, не докручивая и не допиливая недоделки разработчиков. Десятки и сотни дизайнеров тщательно выверяли оформление ОС, а вы предлагаете нам взять и всё испортить, накатив поверх iOS тему с «Человеком-пауком» или «Бэтменом»? Ни за что. Вносить изменения в операционку – это не забота пользователей, и им совершенно нечего вмешиваться в ход её развития. Как думаете, почему Android вечно тормозит? Да потому что там любой дурак может взять и откастомизировать её внешний вид так, как ему хочется.

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Немного радикально, но в целом понятно. Пользователь искренне считает, что вносить какие-либо изменения в iOS – это вред. Но ладно бы он был такой один. Так нет же, раньше таких были тысячи и миллионы, а теперь, если вы откроете Твиттер и введёте поисковый запрос iOS 14, то увидите, что кастомизация iOS приобрела совершенно невероятные масштабы, став новым трендом, и что-то я не заметил, чтобы кто-то высказался против Apple. Просто у пользователей iOS существует паталогическое непринятие всего, что не одобрили в Купертино. Но как только там что-то одобряют – неважно что – это тут же становится новой нормой, а иногда даже возводится в культ.