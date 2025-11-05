LineageOS 23.0 расширяет поддержку Android 16: какие смартфоны теперь совместимы

Команда LineageOS продолжает активно расширять список поддерживаемых устройств, добавляя к Android 16 всё новые и новые телефоны. Это означает, что владельцы различных смартфонов получают возможность обновить свои гаджеты до последней версии операционной системы, даже если производитель уже перестал выпускать обновления. Мы собрали список устройств, владельцы которых теперь смогу установить себе обновление.

Какие устройства теперь поддерживают LineageOS 23.0

Ещё в октябре команда LineageOS выпустила долгожданную версию 23.0, которая принесла поддержку Android 16 множеству смартфонов. Список совместимых девайсов постоянно растёт, и недавно в него добавились новые интересные модели. Теперь пользователи Google Pixel 9a, OnePlus 13, Samsung Galaxy A71 и других устройств могут воспользоваться преимуществами свежей системы.

Особого внимания заслуживает расширение поддержки линейки Google Pixel. Теперь совместимы практически все флагманы и средние бюджетные версии: от Pixel 6 и Pixel 6 Pro до самых свежих Pixel 9, Pixel 9 Pro и даже инновационного Pixel 9 Pro Fold. Кроме того, поддержка добавлена для Google Pixel Tablet, что позволит планшетам компании получить новые возможности операционной системы. Вот полный список таких моделей:

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

OnePlus 13

Samsung Galaxy A71

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10i 5G

Новые устройства в базе LineageOS

Среди новичков в проекте особенно выделяются несколько групп устройств. Смартфон OnePlus 13 получает поддержку с момента своего релиза, что говорит о тесном сотрудничестве команды LineageOS с компанией OnePlus. Для пользователей Samsung Galaxy A71 это также хорошая новость, позволяющая продлить жизненный цикл среднебюджетного флагмана.

Не забыли разработчики и о владельцах устройств Xiaomi. Серия Redmi Note 9 Pro 5G вместе с Xiaomi Mi 10T Lite и Xiaomi Mi 10i 5G также получила официальную поддержку. Все эти устройства переведены из версии 22.2, что означает стабильность и готовность к использованию новой системы.

Как установить LineageOS на ваш смартфон

Если вы обнаружили свой телефон в списке поддерживаемых устройств, то установка LineageOS 23.0 становится доступным вариантом для повышения производительности и безопасности. Процесс установки требует предварительного изучения специальной инструкции для вашего конкретного устройства на официальной вики-странице проекта. Каждый смартфон имеет свои особенности установки, поэтому универсальное руководство может не подойти вашему аппарату. Это главная причина почему вам не стоит заниматься этим, если вы не сильно понимаете что это такое. Или делайте все на свой страх и риск, или обратитесь к тому, кто все понимает.

В любом случае перед началом процесса следует создать резервную копию всех важных данных, так как установка пользовательской ROM предполагает полное удаление содержимого телефона. После этого можно переходить к скачиванию образа LineageOS 23.0 для вашего устройства и следованию пошаговым инструкциям с официального сайта проекта.