Лучшие функции Samsung One UI 6 ради которых стоит обновить смартфон

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Артем Сутягин

One UI 6 — самое крупное и последнее обновление, распространяющееся по всей обширной линейке смартфонов Samsung. Однако это не полностью новая операционка, а лишь заметное обновление, опирающиеся на существующие варианты One UI, поэтому вы вряд ли найдете в нем много действительно принципиально новых функций. Я много пользовался этой операционкой и сложил о ней свое мнение. У меня даже появились любимые функции. Конечно, мой случай использования немного уникальный, но мы сейчас не будем вдаваться в детали, а поговорим о тех возможностях, которые в принципе есть в этой ”оси”. Вот несколько отличных функций One UI 6, которые я оценил лично.

Лучшие функции Samsung One UI 6 ради которых стоит обновить смартфон. Если вспомнить, что было раньше, можно смело сказать, что смартфоны Samsung стали намного лучше. Фото.

Если вспомнить, что было раньше, можно смело сказать, что смартфоны Samsung стали намного лучше.

Просмотр YouTube в фоновом режиме без подписки

Эта функция не относится к One UI 6, поскольку ее можно получить и на других устройствах с установленной последней версией интернет-браузера Samsung. Тем не менее, она упоминается в журнале изменений One UI 6.

Включив функцию фонового воспроизведения, вы можете проигрывать любое видео в фоновом режиме. И это без подписки на YouTube Premium или YouTube Music Premium. Благодаря этому можно запустить плейлист на YouTube (разумеется, через браузер, а не через приложение YouTube) и переместить эту вкладку в фоновый режим, не прерывая воспроизведения.

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Эта функция превращает любое видео, по сути, в аудиоподкаст. Можно пользоваться навигацией Google Maps, а в фоновом режиме воспроизводятся видеоролики YouTube. Круто, не так ли?

Просмотр YouTube в фоновом режиме без подписки. Смотреть YouTube фоном без подписки сейчас является роскошью. Фото.

Смотреть YouTube фоном без подписки сейчас является роскошью.

Для этого надо открыть браузер Samsung, перейти в раздел ”Настройки”, дальше открыть ”Полезные функции” и выбрать ”Фоновое воспроизведение”. Дальше надо установить переключатель в положение ”Вкл.» или «Только на наушниках или внешних динамиках”. Вариант для наушников будет более предпочтительным, но в целом решать вам.

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Прослушивание музыки на Samsung

Это небольшое, но интересное изменение. В One UI 6 в уведомлении музыкального плеера обложка альбома занимает весь фон уведомления. Прогресс-бар также имеет визуализационную дорожку. То есть компания взяла скучную панель уведомлений One UI и добавила в нее интересные элементы. Теперь она живая.

Предыдущие версии One UI имели более упрощенный, непрозрачный фон, который сливался со всем остальным на панели уведомлений. Новое уведомление музыкального проигрывателя выделяется, поскольку все остальное окружение по-прежнему имеет скучный непрозрачный фон, но в целом мне нравится этот новый вид.

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Монтаж видео на смартфоне

В One UI 6 появился специальный видеоредактор Studio Video Editor, но Samsung почему-то решила спрятать его внутри приложения «Галерея». В результате, я думаю, большинство пользователей даже не знают о его существовании, поскольку его значок не появляется на домашнем экране, и вы не узнаете о ней, пока не запустите приложение.

Studio Video Editor не лучше некоторых отдельных приложений для редактирования видео на Android. Но если вы любите выкладывать Reels, вам должен понравится этот инструмент. А особенно то, что он уже есть в телефоне и не надо ничего отдельно искать для этого. Он точно не будет лишним.

Монтаж видео на смартфоне. Монтаж видео в Samsung стал намного проще. Фото.

Монтаж видео в Samsung стал намного проще.

Приложение позволяет не только редактировать существующие видео, но и создавать их, добавляя видео, изображения и даже пустые клипы. Вы можете добавить текст, наложить эмодзи, а также музыку. Кроме того, вы получаете возможность просмотра временной шкалы, что упрощает редактирование всех этих элементов.

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Другие видеоредакторы позволяют добавлять гораздо больше, например, анимацию, несколько дорожек для аудио и видео, тонкую настройку затухания, закадровый голос или титры. Samsung определенно может добавить их в свое приложение в будущем, но пока базовая и простая природа этого видеоредактора является преимуществом для таких людей, как я. И все это бесплатно.

Новый экран блокировки

One UI 6 позволяет изменять размер часов на экране блокировки, и благодаря новым шрифтам и стилистике это помогает персонализировать экран блокировки немного больше, чем раньше. И пусть в iOS сейчас это реализовано еще лучше, Samsung находится на уверенном втором месте.

Можно настроить так, чтобы на экране блокировки была любимая фотография, а виджет часов наконец-то оказался в стороне от самых важных фрагментов изображения. One UI 6 также открыла еще несколько комбинаций стилей, которые позволяют создавать несколько уникальных и персональных экранов блокировки на любой случай, когда захочется что-то поменять.

Новый экран блокировки. Экран блокировки не просто поменялся, а стал намного более интересным. Фото.

Экран блокировки не просто поменялся, а стал намного более интересным.

Создание стикеров на смартфоне

Удивительно, но мне очень нравится функция вырезания изображений в One UI. Да, она тоже работает как в iOS, но это не повод не порадоваться ее появлению.

В One UI 5.1 впервые появилась возможность обрезать изображения для выделения объектов. В первую очередь можно было сохранить изображение в формате PNG без фона, а затем использовать его в качестве стикера в другом месте.

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В One UI 6 Samsung теперь позволяет сохранять обрезанное изображение в виде стикера для использования в Галерее и Studio Video Editor. Теперь не нужно другое приложение для редактирования, чтобы наложить на основную фотографию обрезанное изображение. Можно просто наклеить сохраненную обрезанную картинку на другое изображение, изменить ее размер и использовать при необходимости.

Новые функции телефонов Samsung

One UI уже была насыщена функциями до выхода One UI 6. Конечно, в обновлении не так много революционных идей, но вы получите удовольствие от работы с ней, если вам нравится пользовательский интерфейс Samsung. Когда One UI 6 выйдет для вашего смартфона Galaxy, рекомендую сразу же обновиться до него.

Пока есть много региональных ограничений и поддерживаются не все модели. Но рано или поздно обновление раскатится на большее количество устройств, чем сейчас. И игнорировать это обновление не стоит.

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