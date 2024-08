Лучшие оболочки для Android. Какую выбрать, и чем они отличаются

Выбирая новый смартфон, мы обращаем внимание на функции, дизайн, возможности камеры, мощность процессора, производителя… В общем, на огромное количество параметров. Но мало кто задумывается о том, какая операционная система, а точнее оболочка, установлена на смартфон. Тем не менее, это очень важный параметр, который говорит о том, насколько удобно будет пользоваться устройством и даже как долго гаджет будет получать обновления. Почти каждый производитель предлагает свою оболочку, но мы разберем только лучшие и посмотрим, чем они отличаются друг от друга.

Tecno HiOS — операционная система смартфонов Tecno

Многие называли MIUI от Xiaomi плохой оболочкой Android, но эти люди понятия не имеют, что такое плохая оболочка Android, если они не пользовались HiOS от Tecno.

Бренд, принадлежащий Transsion, может делать хорошие смартфоны, но HiOS — худший скин для Android в нашем рейтинге. Она чем-то схожа с MIUI и iOS, но отдельные элементы просто ужасны, как и большое количество ПО, которое нельзя удалить.

Даже в прошлогоднем TECNO Phantom V Fold было не так много интересных функций, чтобы его хотелось купить. Наконец, TECNO обещает только два крупных обновления ОС и три года исправлений безопасности для своих телефонов высокого класса. Это, по сути, это самый минимум и другие бренды предлагают существенно больше.

Xiaomi MIUI/HyperOS — удобно ли пользоваться Xiaomi

Если бы в этом рейтинге речь шла исключительно о функциональности, то MIUI и HyperOS от Xiaomi определенно вошли бы в тройку лидеров. Регуляторы громкости в каждом приложении, удобные функции галереи и подтверждение выключения PIN-кодом — в этом плане Xiaomi всегда была на высоте. К несчастью для китайского бренда, для хорошего скина Android важнее количество функций.

Самая большая проблема с MIUI и HyperOS — это большое количество навязчивого ПО и рекламы. Усугубляет ситуацию то, что Xiaomi не так-то просто отключить рекламу в системе. В последние годы компания сбавила обороты, но ее телефоны все равно предлагают множество «рекомендаций». Что-то отключить можно, но лучше обойтись без этого.

Еще одна серьезная проблема программного обеспечения Xiaomi — это внешний вид и функциональность, вдохновленные iOS. Компания предлагает достойные четыре основных обновления ОС и пять лет патчей безопасности для своих флагманских телефонов, но средняя серия A от Samsung все еще выигрывает у линейки Redmi по количеству обновлений. Сами смартфоны бренда хорошо, в чем я недавно убедился лично на примере Xiaomi 14, но оболочка у него точно не самая лучшая.

HONOR Magic OS — телефон, похожий на HUAWEI

Оболочка Android в HONOR не выделяется с визуальной точки зрения, напоминая EMUI от HUAWEI и iOS от Apple. В скин добавлены разнообразные функции, но есть и некоторые диковинные дополнения, вдохновленные Apple (например, Magic Capsule), и некоторое количество лишнего ПО. Стоит также отметить, что даже топовые телефоны HONOR поставляются только с тремя годами обновлений ОС и пятью годами исправлений безопасности. Даже такие конкуренты, как Xiaomi и OnePlus, предлагают большее количество обновлений.

Тем не менее, Magic OS предлагает несколько отличных функций защиты глаз, возможность извлечения текста и функцию Magic Portal для быстрого обмена контентом между приложениями. Но HONOR нужно научиться говорить «нет» предложениям.

Nothing OS — на какой ОС работает Nothing Phone

Лучшее, что есть в Nothing OS, — это ее своеобразная эстетика, в которой активно используются монохромные цвета, местами присутствуют матричные эффекты и несколько аккуратных виджетов. Этот скин занял бы более высокое место в списке, если бы мы оценивали вещи только по внешнему виду. А еще здесь почти нет лишнего мусора.

К сожалению, самая большая проблема с этим программным скином — это недостаток функций. Конечно, владельцы Nothing Phone 2 получают такие возможности, как интеграция ChatGPT, функция блокировки приложений и приложения-клоны, но в этом плане они отстают практически от всех других крупных производителей. Nothing также обещает три крупных обновления ОС и четыре года патчей безопасности для своих топовых телефонов — снова хороший, но не лучший результат.

Color OS — что общего между OPPO, OnePlus и realme

Скин Android от OPPO, который также лежит в основе OxygenOS на телефонах OnePlus и Realme UI на устройствах Realme, является одним из лучших китайских скинов. Одна из главных причин такого высокого рейтинга — разнообразие возможностей кастомизации. Это и изменение формы плиток быстрых настроек, и настройка системных цветов и размеров названий иконок, и возможность регулировать скорость анимации запуска/закрытия приложений.

Есть также множество полезных повседневных функций, таких как возможность обрезки изображений, автопикселизация конфиденциальной информации на общих изображениях и некоторые продвинутые возможности искусственного интеллекта. Color OS не превзошла Samsung и Google в плане важной политики обновлений, но вы все равно получите четыре основных обновления ОС и пять исправлений безопасности.

Однако скин от OPPO не лишен недостатков. Это огромное количество лишних программ и рекомендаций в некоторых случаях. Обычно это касается только Realme UI на некоторых рынках.

Samsung One UI — что может операционная система Самсунг

Стоит ли удивляться, что всепобеждающая оболочка Android от Samsung занимает столь высокое место? Создатели Galaxy продолжают развивать свой продукт, все дальше уводя его от того ужаса, который был до One UI. Есть такие вещи, как поддержка Dex, приложение камеры Samsung Expert RAW, виджеты экрана блокировки и Bixby. Samsung также привнесла в последние телефоны много функций Galaxy AI, охватывающих все: от обработки записей диктофона и резюме веб-страниц до генеративного редактирования и живого перевода во время звонков.

Samsung сравнялась с Google по количеству важных обновлений, предлагая семь лет обновлений для своих топовых смартфонов последнего времени. One UI не дотягивает до первого места из-за большого количества навязчивых приложений. Трудно не заметить огромное количество предустановленного софта Samsung, Microsoft и сторонних разработчиков. Но количество функций тут действительно впечатляет, благодаря чему оболочка пи получила место в нашем рейтинге.

Google Pixel UI — лучшая ОС для смартфона

Pixel UI уже давно является одним из лучших скинов для Android, заимствуя внешний вид и функциональность стокового Android и предлагая некоторые действительно инновационные функции. Например, функция Now Playing, которая пассивно распознает музыку вокруг вас. Среди недавних дополнений — режим фотосъемки Best Take, использование телефона в качестве веб-камеры на ПК, а также продвинутые функции работы с веб-страницами. Одним из главных недостатков является то, что некоторые функции Pixel, например, звонки, доступны только на единичных рынках.

Еще один аргумент в пользу Pixel UI — практически полное отсутствие лишнего ПО, в отличие от Samsung, Xiaomi и других производителей. Google также предлагает впечатляющие семь лет обновлений ОС и системы безопасности для последних моделей телефонов — наравне с Samsung.

Пожалуй, единственная существенная проблема заключается в том, что оболочка Google отстает от Samsung One UI, когда дело доходит до специфических для складных устройств возможностей. Pixel UI не хватает некоторых традиционных функций по сравнению с конкурентами, таких как плавающие окна приложений. Тем не менее, взамен вы получаете множество других эксклюзивных функций и высокую стабильность работы.