Сегодня компания Microsoft официально завершила поддержку Windows 10. Это значит, что операционная система, вышедшая почти десять лет назад, больше не будет получать обновления безопасности, исправления ошибок и техническую поддержку. Например, Microsoft уже предупредила, что любые недавно обнаруженные уязвимости больше не будут закрываться. Что делать пользователям, которые не могут установить актуальную Windows 11?

Microsoft окончательно прекратила поддержку Windows 10. Что будет с компьютерами? Самое время покупать новые компьютеры? Изображение: cnet.com. Фото.

Самое время покупать новые компьютеры? Изображение: cnet.com

Прекращение поддержки Windows 10

Все верно, с сегодняшнего дня разработчики больше не будут выпускать никаких обновлений для устаревшей операционной системы. Однако при этом нужно понимать, что сами компьютеры на базе этой ОС будут функционировать без изменений. С одним лишь условием, что их надежность и безопасность со временем будут снижаться. Так что устройства могут стать уязвимыми к новым видам кибератак и вирусов.

По этой причине для организаций и отдельных пользователей Microsoft предложила программу продленной безопасности Extended Security Updates (ESU). Она позволит получать обновления еще целый год. Только вот для большинства домашних пользователей ESU доступна только по подписке.

Почему Microsoft перестала выпускать обновления для Windows 10

Система Windows 10 вышла еще летом 2015 года и просуществовала на рынке ровно десять лет: так, как и планировала компания. Теперь Microsoft сосредотачивает усилия на Windows 11 и будущих поколениях операционных систем, которые создаются в соответствии с современными требованиями к безопасности, энергоэффективности и интеграции с искусственным интеллектом.

Тем не менее, решение Microsoft все равно вызвало волну критики. Эксперты опасаются, что миллионы компьютеров, особенно в развивающихся странах, которые не могут обновиться до Windows 11 из-за строгих аппаратных требований, станут уязвимыми для атак. Это создает риск появления так называемого «цифрового неравенства», когда пользователи старых устройств остаются за бортом новых технологий.

Как продлить поддержку Windows

Если ваш компьютер поддерживает Windows 11, Microsoft рекомендует обновиться как можно скорее. Проверить совместимость можно прямо в настройках Windows 10. Для этого перейдите в раздел “Центр обновления Windows” и поищите там баннер с предложением обновить систему. Минимальные системные требования Windows 11:

  • Процессор 1 ГГц с двумя ядрами и больше
  • 4 ГБ оперативной памяти
  • 64 ГБ свободного места на диске
  • Видеокарта с поддержкой DirectX 12
  • Наличие модуля Trusted Platform Module 2.0

Если компьютер не соответствует минимальным требованиям, есть несколько альтернативных вариантов. Например, можно оформить подписку на программу продленной поддержки и тем самым продлить получение обновлений безопасности еще на год. В некоторых странах Microsoft предлагает эту возможность бесплатно для частных пользователей, но пока что это зависит от региона.

Пользователи могут также установить на компьютер Ubuntu или другой дистрибутив Linux. Эта ОС не требует наличия современных процессоров и позволяет сохранить устройство в актуальном состоянии еще несколько лет подряд.

Конечно, оставаться на Windows 10 можно. Но учтите, что без обновлений операционная система становится уязвимой. А хакеры как раз чаще всего используют именно незащищенные версии ОС, которых со временем становится только больше. Кроме того, производители драйверов и приложений постепенно прекращают тестировать свои продукты на Windows 10, поэтому они могут глючить или вообще переставать работать.

