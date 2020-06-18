Мне надоели ежегодные обновления Android. А вам?

Обновления операционной системы Android всегда были моей больной темой. После того как я пересел на неё с iPhone в 2015 году, мне так и не удалось свыкнуться с тем, что поддержка смартфонов длится в лучшем случае два-три года, а в год выходит всего по одному апдейту. Обновления безопасности я даже не считал, потому что, во-первых, выходят они не для всех смартфонов, а, во-вторых, совершенно не каждый месяц. Но решить эти проблемы на самом деле можно, например, отказавшись от практики выпуска одного масштабного обновления раз в год.

Зачем нужны обновления Android

На мой взгляд, Google следует провести рокировку в политике обновления Android и перейти на рельсы регулярного выпуска небольших апдейтов вместо одного крупного. Что это нам даст? Если подумать, то очень и очень многое. Несмотря на снижение ценности обновлений в узком смысле, в широком смысле они обретут ещё большее значение для пользователей, которые смогут ощутить качественно новый подход к поддержке своих смартфонов. Вот вам лишь несколько показательных преимуществ такого перехода.

Преимущества мелких обновлений Android

Если нововведений будет меньше, Google сможет тратить меньше времени на разработку, тестирование и отладку обновлений;

Разработчики столкнутся с меньшим количеством проблем, поскольку решить вопрос о том, как увязать 2 нововведения, проще, чем 10 нововведений;

Производители смогут более охотно адаптировать обновления для своих смартфонов, снабжая их новыми функциями каждый месяц или два;

Смартфоны, чьи владельцы жили без патчей безопасности от одного крупного обновления до другого, по сути, обретут реальную поддержку, которой у них никогда не было;

Можно будет даже отказаться от ежемесячных обновлений безопасности, включая их в регулярные системные апдейты;

В случае глобальных проблем вроде эпидемии Google могла бы не откладывать выход обновлений на несколько месяцев.

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Я больше чем уверен, что мелкие, но регулярные апдейты решат проблему их ценностного восприятия. С одной стороны, мы отказываемся от крупных и знаковых обновлений и теряем в масштабности. Мы уже не можем проводить большие мероприятия, в ходе которых можно разглагольствовать о предстоящих нововведениях, хотя и это довольно спорный вопрос. Но, с другой стороны, мы фактически не даём обновлениям обесцениться в принципе. Ведь если вы посмотрите на то, какие нововведениях Google приготовила для Android 11, вы, скорее всего, разочаруетесь.

Новые функции Android 11

Scoped Storage (уже давно есть в iOS);

Редактор скриншотов (уже давно есть в iOS);

Раздача привилегий для приложений на один сеанс (есть в iOS);

Горячая замена карт в Google Pay (есть в iOS);

Функция записи экрана (есть в iOS);

Аналог AirDrop (есть в iOS);

История входящих уведомлений;

Возможность создания пролистываемых скриншотов;

Корзина для удалённых файлов.

Почему обновления безопасности не делают Android лучше

Вот, в общем-то, и всё. И ради чего мы ждали целый год? Ради истории уведомлений, пролистываемых скриншотов и корзины? Не слишком ли мало как для масштабного обновления? Вопросов, как видите, гораздо больше, чем ответов.

Подписка на обновления

Недавно я рассказывал, что считаю самым адекватным вариантом развития Android его перевод на подписную модель распространения обновлений. Она очень хорошо ложится на практику выпуска мелких апдейтов. Ведь убедить пользователей платить за обновления, выходящие раз в месяц, два или три, проще, чем платить целый год, чтобы когда-нибудь потом получить большое обновление. Даже если вы каждый месяц будете получать патчи безопасности, это вряд ли убедит вас, что это нормальная практика и так должно продолжаться и дальше, потому что такие апдейты не содержат новых функций и проходят бесследно.

Как Google может решить проблему обновления Android

Каждый год пользователи Android считают дни до даты проведения Google I/O, в рамках которой поисковый гигант представит следующее масштабное обновление своей ОС. Однако почти каждая презентация оказывается сплошным разочарованием, потому что по-настоящему полезных нововведений в обновлении оказывается не так много, но и для того, чтобы получить их, придётся обзавестись новым смартфоном, потому что старый – увы – больше не тянет. А вот если бы обновления были маленькими, производители уже не смогли бы отвертеться от их адаптации, поскольку такая шелуха, как история уведомлений и горячая замена карт в Google Pay вряд ли сможет загрузить железо двухлетнего флагмана, который совсем недавно считался самым крутым на рынке.