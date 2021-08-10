Мнение: Главное преимущество Android над iOS, о котором вы не задумывались

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Иван Кузнецов 0

Свобода Android всегда была для меня пустым звуком, поэтому никогда не понимал критики в адрес iOS. Мне действительно думалось, что, если я не занимаюсь перепрошивками и кастомизацией, то открытость мне совершенно ни к чему. Но осознать её реальную цену я смог только тогда, когда пересел на iOS. Уже в первый день моего знакомства с iPhone 12, которым я пользуюсь сейчас, я столкнулся с ограничениями платформы Apple и был готов незамедлительно рвать когти назад.

iOS vs. Android

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Что мне больше нравится в Android, чем в iOS

На мой взгляд, ключевое преимущество Android над iOS заключается в наличии выбора. На Android у вас всегда будет альтернатива, независимо от того, что вам нужно. Оболочки, приложения, сервисы, платёжные системы и многое другое – на Android есть всё это. На iOS же нет практически ничего.

Чем Android лучше iOS

Приложения

Замена штатных приложений — самое серьёзное ограничение iOS

Первым приложением, которое мне захотелось заменить на iOS, были «Сообщения». Почему-то после переноса с Android все мои SMS расположились там не по порядку, так что на самом верху оказались старые сообщения, а новые – где-то в конце и в середине.

А «Телефон»? На Android я привык к фирменной звонилке от Google со встроенным определителем номеров, функцией блокировки спама и другими вспомогательными функциями. В результате я просто поставил определитель номеров от Яндекса, и всё.

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Затем я захотел поставить себе Google Pay, потому что Apple Pay ну ни в какую не хотел оплачивать проезд в общественном транспорте. Что я только ни делал, чтобы всё наладить, но в результате просто бросил это дело. Подробнее об этом можете почитать в этой статье.

С голосовым ассистентом на iOS тоже проблемы. Мало того, что Siri просто тупая и неспособна ответить на большую часть рядовых вопросов, так она ещё и ограничена во взаимодействии с системой и приложениями. А умным домом управляет, только если гаджет поддерживает HomeKit.

А ведь некоторые приложения на iOS запрещены в принципе, даже несмотря на то, что у Apple нет собственных альтернатив. Я говорю об антивирусах, которые время от времени могут быть нужны, а также об облачных игровых сервисах.

Ограничения iOS

iOS

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На Android я волен менять все эти приложения так, как захочу, не спрашивая разрешения. Надоело штатное приложение – я меняю его на альтернативное. Перестал нравиться Google Ассистент, устанавливаю Алису. Надоел определитель номера от Яндекса, ставлю GetContact.

В общем, никаких проблем. На iOS у тебя просто нет выбора. Ты обязан пользоваться только тем, что тебе дают, объясняя это соображениями мнимой безопасности. Но ведь это полная чушь!

Apple пытается нас убедить, что замена Siri на Алису – это небезопасно. Но почему? Где нормальное объяснение? А всё дело в том, что такого объяснения нет. Просто Apple боится, что пользователи начнут менять штатные приложения и сервисы на альтернативные.

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Сначала голосовой помощник, потом звонилка, затем платёжный сервис, а там и до смены магазина приложений недалеко. А ведь это источники немалого дохода. Логично, что Apple не хочет менять их.

Есть мнение, что Apple рухнет, если разрешит аналоги Apple Pay и App Store, потому что так её доходы упадут, и она будет вынуждена либо искать альтернативные источники дохода, либо начать на чём-то экономить. Но это абсолютно бестолковая логика.

Ведь, как мы видим, Apple не боится рушить сложившуюся модель рекламной экономики, заставляя разработчиков, которые привыкли таргетировать объявления на основе рекламных ID, всё менять. Так что нечего удивляться, когда заставят изменить модель взаимодействия с пользователями её саму.

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