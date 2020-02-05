Обновления Android и их практическая бесполезность в условиях халатного отношения производителей — звучит как тема для диссертации или как минимум дипломной работы, которую я мог бы написать, если бы учился на факультете смартфоноведения. Если вы хотя бы время от времени читаете, о чём я пишу, наверняка должны знать о моём диссдентском отношении к апдейтам. Не то чтобы я совсем не признавал их важность, однако искренне считаю, что в заданной Google парадигме смысла в них действительно не так много. Тем не менее, у поискового гиганта есть способ всё исправить.

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Ключевая причина, по которой производители отказываются обновлять свои смартфоны дольше двух лет, передавая их в руки разработчиков кастомных прошивок, является некоммерческий характер такого явления, как поддержка. Проще говоря, затраты на адаптацию и распространение апдейтов банально не компенсируются, а потому и особого резона заниматься благотворительностью у вендоров нет. Поэтому, я считаю, было бы совершенно адекватно и правильно сделать обновления Android платными, дав возможность получать их только тем, кому это действительно нужно.

Почему платить за обновления — правильно

Да, среди большинства пользователей моя идея явно не найдёт отклика. Платить за обновления? Ещё чего! Многие считают чем-то зазорным заплатить за приложение и готовы шариться по интернету в поисках взломанных версий, подвергая себя риску. Однако о них мы говорить не будем. В конце концов, они прекрасно проживут и с кастомными прошивками. А вот для тех, кто действительно заинтересован в получении оптимизированных обновлений, которые будут выпущены не для галочки, а с целью расширения функциональных возможностей и повышения качества работы своих устройств, это будет настоящим спасением.

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Ну, смотрите сами. Сегодня у производителей нет никакого резона адаптировать обновления, которые выпускает Google, а потому они всеми правдами и неправдами сливаются, чтобы этого не делать. Одни просто выпускают патчи-пустышки, которые меняют только номер сборки ОС, другие оптимизируют апдейты спустя рукава так, что в итоге после обновления устройство начинает работать хуже, чем до него, а третьи и вовсе делают заявление о том, что вчерашний флагман оказывается недостаточно производительным, а потому поддержки следующей версии Android его лишат.

Как платные обновления сделают Android лучше

Но если пользователи начнут платить за обновления, это, во-первых, придаст всей этой истории коммерческий окрас, и у производителей появится смысл заниматься оптимизацией, отладкой и тестированием обновлений, что в свою очередь сделает их полезными и нужными, а, во-вторых, позволит пользователям не только более ответственно подходить к вопросу о том, нужна им новая версия ОС на самом деле или нет, но и что-то требовать от производителя.

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Для тех, кто не хочет платить, ничего принципиально не изменится. Они как не получали обновлений раньше, так и не будут получать их в случае введения платной модели распространения. В конце концов, подавляющее большинство смартфонов сегодня работают именно на той версии операционной системы, которую на них установили с завода. Однако тем, кому действительно нужны новые функции, которым важна высокая стабильность и уверенность в том, что аппарат не зависнет в самый неподходящий момент или не уйдёт в бесконечный ребут, введение платы пойдёт только на пользу. Dixi.