Мы часто разбираем причины, почему не стоит обновлять Android на телефоне, и звучат они довольно складно. Но мой старенький Pixel 6 дожил до Android 17 и получает эту версию наравне с новейшими моделями, хотя изначально Google обещала лишь три года крупных обновлений. Для владельцев старых Pixel это важный сигнал: телефон пятилетней давности всё ещё остаётся современным и рабочим. А для обладателей других смартфонов — лишний повод задуматься, а стоит ли обновлять Android?

Сколько лет обновляются смартфоны на Android

До Pixel 6 хорошим тоном считались три года крупных обновлений Android. Так было с Pixel 5, который навсегда застрял на Android 14. В 2021 году Google объявила пятилетнюю поддержку, но с оговоркой: пять лет касались только патчей безопасности, а крупные версии Android должны были прекратиться через три года, ориентировочно на Android 15.

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На деле вышло иначе. Google не просто выполнила минимум, а довела крупные обновления до пяти лет и позаботилась о том, чтобы новые версии Android стабильно работали на старом железе. Похожую щедрость сегодня показывают и другие Android-бренды, о чём мы говорили отдельно.

Мощный процессор в телефоне — зачем он нужен

Главный секрет здесь — чип Tensor от самой Google. Поскольку компания владеет и железом, и системой, Pixel всегда получают крупные обновления первыми. Логично было бы ждать, что в первой очереди окажутся только новые модели, но Pixel 6 получил бету Android 17 одновременно с остальными.

Правда, по пути Pixel 6 пропустил пару мелких промежуточных сборок из-за особенностей Tensor G1, но в целом цикл тестирования шёл синхронно по всей линейке. В итоге Pixel 6 добрался до стабильной версии вместе с Pixel 10. Держать пятилетний смартфон в основном цикле разработки Android — редкий шаг, который показывает серьёзное отношение Google. Но это не означает, что бренды, использующие чипы MediaTek и Snapdragon, находятся в проигрыше — нет, там ситуация аналогичная.

Какие функции приносит новый Android

Android 17 приносит на Pixel 6 всё важное: плавающие окна приложений для многозадачности, защищённые сообщения RCS между платформами и более чистый интерфейс. Единственное, чего заметно не хватает, — ИИ-помощника Gemini, но многим владельцам старых Pixel это и не нужно.

Tensor G1 не тянет ИИ-модели прямо на устройстве, и это плюс. Для тех, кому нужен быстрый и предсказуемый телефон без навязчивого искусственного интеллекта, Pixel 6 ощущается как глоток свежего воздуха. По сути, это тот самый чистый Android без лишних наворотов, который многим и нравился в Pixel изначально.

Что делать, когда закончится поддержка Android

У всего есть предел. Хотя Google превзошла своё трёхлетнее обещание и довела Pixel 6 до Android 17, октябрь 2026 года станет официальным концом поддержки. Телефон при этом не превратится в кирпич: он продолжит работать на последней сборке Android 17, но очередных обновлений больше не получит.

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Проблема в том, что прекратятся и обновления безопасности. Со временем новые уязвимости сделают постоянное подключение к интернету слишком опасным. Проще говоря, после октября 2026 года стоит начать присматривать замену, особенно если вы храните на телефоне важные данные. Если задумываетесь об апгрейде, обратите внимание на лучшие Android-флагманы 2026 года — они будут обновляться ещё очень долго.