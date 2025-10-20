Можно ли полностью избавиться от скрытых функций Android. Цифровая свобода рядом

Современные пользователи смартфонов все чаще задумываются о том, куда утекают их данные и кто на самом деле контролирует устройство. Даже если убрать все сервисы Google и установить альтернативную прошивку, вроде LineageOS или GrapheneOS, полная прозрачность системы так и остается недостижимой. Причина в том, что в каждом телефоне продолжают жить так называемые бинарные блобсы — фрагменты закрытого кода, без которых работать с железом попросту невозможно. Именно с этой проблемой решил бороться проект Librephone, инициированный Free Software Foundation (FSF).

Можно ли полностью избавиться от скрытых функций Android. Цифровая свобода рядом. Librephone позволит быть еще более защищенным. Изображение: androidauthority. Фото.

Librephone позволит быть еще более защищенным. Изображение: androidauthority

Что скрыто внутри открытых прошивок

Под словом «блоб» в мире программирования подразумевают заранее скомпилированный фрагмент кода, поставляемый производителем оборудования. Это могут быть драйверы для графического ускорителя, модуля связи или GPS. Они не открыты, не поддаются аудиту и фактически превращают даже самые «чистые» прошивки в полуоткрытые гибриды. Пользователь может полностью доверять сообществу разработчиков, но все равно остается зависим от вендора, который поставил устройство и добавил в систему закрытые компоненты.

Подобная ситуация существует уже десятилетиями и хорошо знакома сообществу Linux. Там борьба за свободные драйверы идет с 90‑х годов, однако даже сегодня сложно найти компьютер без хотя бы одного проприетарного компонента.

Инициатива Librephone направлена на то, чтобы изменить статус-кво. Команда FSF хочет не просто обходить бинарные блобы, а полностью их заменить. Для этого разработчики намерены заняться реверс-инжинирингом — процессом, при котором поведение закрытого кода анализируется, описывается и воссоздается в виде открытой альтернативы.

Что скрыто внутри открытых прошивок. Librephone предлагает необычный подход. Изображение: OSTechNix. Фото.

Librephone предлагает необычный подход. Изображение: OSTechNix

Первый этап проекта — выбрать подходящий смартфон, тот, где количество проприетарных элементов минимально. После этого начнется самая трудоемкая часть работы: изучение бинарных прошивок и поэтапная замена их на открытые аналоги, доступные для проверки и улучшения сообществом.

Почему стоит задуматься о безопасности смартфонов

Проект Librephone особенно важен в эпоху, когда Google усиливает контроль над экосистемой Android: вводит обязательные проверки приложений, усложняет получение root-доступа и делает установку несертифицированных прошивок все труднее. Для тех, кто ставит на первое место конфиденциальность и цифровую независимость, возможность использовать телефон без закрытых компонентов становится чем-то вроде цифровой свободы.

Если команда FSF добьется успеха хотя бы с одним устройством, это откроет путь к созданию по-настоящему прозрачных и независимых смартфонов. По прогнозам энтузиастов, такой подход может со временем распространиться и на другие платформы.

Почему стоит задуматься о безопасности смартфонов. Многие думают, что безопасность смартфона это только защита от вирусов, но есть куда более сложные вещи. Фото.

Многие думают, что безопасность смартфона это только защита от вирусов, но есть куда более сложные вещи.

Пока неизвестно, какой именно телефон станет первым кандидатом на «освобождение». FSF проводит анализ десятков популярных моделей, оценивая, какие из них можно очистить от блобов с минимальными жертвами для функциональности. Речь идёт о кропотливой и технически сложной работе, но энтузиасты уверены, что оно того стоит.

Если Librephone сможет превратить хотя бы один современный смартфон в полностью открытое устройство, это станет символом нового этапа в развитии свободного программного обеспечения. Такой телефон может стать не просто инструментом, а манифестом доверия, где каждый байт кода открыт взгляду пользователей.

Эпоха цифровой зависимости подходит к концу, и Librephone — одна из тех инициатив, которые действительно могут изменить правила игры. Возможно, уже в ближайшие годы мы увидим смартфон, свободный от закрытых тайн производителей.

