Сам не знаю, зачем, но почему-то очень многих интересует вопрос, можно ли запускать Android-приложения на Windows. Для чего им это нужно и почему нельзя пользоваться Android-приложениями просто на Android, непонятно. Тем не менее, практика показывает, что аудитория пользователей, которым это жизненно необходимо, довольно широка. Поэтому ради них создаются различные эмуляторы и компиляторы, которые делают возможным запуск мобильного софта на десктопных компьютерах. Другое дело, что всё это – суррогат и костыли. Но теперь это останется в прошлом.

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Microsoft представила Windows 11, одной из фишек которой является поддержка Android-приложений. Специально для этого в операционную систему добавили соответствующий инструментарий. То есть теперь для запуска приложений для Android на компьютерах под управлением Windows 11 не потребуется никаких программных «переходников», которые были нужны раньше.

Как запустить Android-приложение на Windows

Запуск Android-приложений на Windows – это не просто побочная возможность, а вполне себе официальная функция. Для этого Microsoft договорилась с Amazon об установке софта из её каталога Amazon Appstore. То есть те пользователи, которым понадобится мобильное ПО, смогут легально скачать его из магазина приложений, а не возиться с APK-файлами, которые не всегда безопасны.

Несмотря на то что в роли источника Android-приложений для Windows 11 будет Amazon Appstore, пользователям не придётся устанавливать новый магазин приложений. Он будет изначально интегрирован в Microsoft Store. Поэтому достаточно будет просто ввести в строку поиска название нужного приложения, скачать его и пользоваться без дополнительных условий, действий и регистраций.

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Интересно, что Amazon Appstore будет единственным магазином приложений, откуда пользователи Windows смогут скачивать мобильный софт официально. То есть поддержки Google Play у обновлённой операционки Microsoft не будет. С чем связано это ограничение, неизвестно. Возможно, компаниям просто не удалось договориться друг с другом на данном этапе, но в будущем – вполне возможно – договорённость будет достигнута.

Поддержка Android-приложений на Windows

Многие наверняка зададутся вопросом, а зачем, собственно, Microsoft пошла на это? Ведь добавить поддержку приложений из сторонней операционки – это не так просто, как кажется. В конце концов, компания понесла определённые финансовые расходы, так что она явно преследовала вполне конкретную цель. Но какую? На самом деле тут всё просто, и поводом для внедрения Android-приложений в Windows 11 стала, как ни странно, Apple и её macOS.

Если помните, в прошлом году Apple добавила в macOS возможность запускать приложения для iOS и iPadOS. Таким образом в Купертино как бы унифицировали свои платформы и, по сути, сделали весь софт кросс-платформенным. У Microsoft нет мобильных приложений, поэтому она решила задействовать софт для Android как наиболее востребованный среди пользователей.

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Правда, ждать от Android-приложений и Windows нативной совместимости всё-таки не стоит. Несмотря на поддержку, по умолчанию подавляющее большинство приложений будет запускаться на ПК в небольшом окне без возможности открыться во весь экран. Поэтому разработчикам придётся заморочиться и добавить в своё ПО полноэкранный режим. В противном случае, пользоваться мобильным софтом на компьютере будет далеко не так удобно, как могло бы показаться.