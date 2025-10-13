Началась рассылка HyperOS 3 на Xiaomi. Первые 20 смартфонов и планшетов уже обновляются

Представив в конце прошлого месяца HyperOS 3, компания Xiaomi уже начала выпускать глобальную версию анонсированного в сентябре обновления. Однако, как и всегда, развертывание оболочки растянется на несколько месяцев. Сегодня поговорим о главных счастливчиках — смартфонах, которые первыми получат HyperOS 3. На многие из них обновление уже поступило, а потому самое время проверить наличие апдейта в настройках.
Обновление HyperOS 3 в октябре и ноябре
Первая волна обновления HyperOS 3 проходит с октября по ноябрь 2025 года. На этом этапе апдейт распространяется почти на 20 устройств компании.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Смартфоны:
- Xiaomi 15T Pro;
- Xiaomi 15T;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15;
- Xiaomi MIX Flip;
- REDMI Note 14 Pro+ 5G;
- REDMI Note 14 Pro 5G;
- REDMI Note 14 Pro;
- REDMI Note 14;
- POCO F7 Ultra;
- POCO F7 Pro;
- POCO F7;
- POCO X7 Pro Iron Man Edition;
- POCO X7 Pro;
- POCO X7.
Планшеты:
- Xiaomi Pad mini;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 7.
Носимые устройства:
- Xiaomi Watch S4;
- Xiaomi Smart Band 10.
Что интересно, смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, а также планшет Xiaomi Pad mini, были представлены одновременно с HyperOS 3. Но свежую оболочку они получают только в рамках обновления, а не сразу из коробки. Это связано с желанием Xiaomi искусственно сократить срок поддержки своих устройств, чтобы не выпускать еще один апдейт в будущем.
Какие еще Xiaomi получат HyperOS 3
Первые 20 устройств с HyperOS 3 — это далеко не полный список. Еще около 50 моделей получат обновление с ноября 2025 года по март 2026-го. С полным списком можно ознакомиться в анонсе глобальной версии HyperOS 3, а также в телеграм-канале AndroidInsider.ru.
Несмотря на объявление примерных сроков выхода HyperOS 3, точная дата остается неизвестной вне зависимости от того, какой моделью вы пользуетесь. Вся проблема заключается в наличии нескольких региональных версий прошивки, включая российскую, что не позволяет Xiaomi выпустить обновление одновременно для всех, как это делает Apple.