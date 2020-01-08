Времена, когда Android априори считалась медленной платформой с вечно лагающим интерфейсом, уже прошли. Теперь она не только не уступает iOS по уровню быстродействия, но зачастую даже превосходит её. Однако нужно помнить, что Android – очень фрагментированная операционка, которая состоит не только из старых и новых версий, но и из большого количества оболочек, разработанных разными производителями. Каждый из них постарался сделать свою работу максимально хорошо и, применив все имеющиеся познания в проектировании оболочек, сделать нечто максимально быстрое. Нам же, как пользователям, остаётся выбрать лучшее из лучшего и спокойно пользоваться этим.

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Создатели бенчмарка Master Lu, который обычно используется для замеров синтетической производительности смартфонов, проанализировали реальное быстродействие аппаратов на базе разных оболочек и, сопоставив полученные данные, пришли к довольно любопытным выводам. Как оказалось, чистый Android не только не лидирует, но не входит даже в первую десятку самых быстрых платформ. А в лидерах, как ни странно, оказались оболочки китайских производителей, от многих из которых таких показателей совершенно не ждёшь.

Самые быстрые оболочки Android

OxygenOS (OnePlus) – 147,8 балла

Joy UI (Xiaomi/Black Shark) – 145,9 балла

Nubia UI (ZTE) – 136,8 балла

EMUI (Huawei) – 134,5 балла

Smartisan OS (Smartisan) – 133,2 балла

Color OS (Oppo) – 132,6 балла

Funtouch OS (Vivo) – 131,7 балла

MIUI (Xiaomi) – 126,4 балла

Flyme OS (Meizu) – 120,2 балла

One UI (Samsung) – 118,1 балла

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Получается, что самой быстрой оболочкой на Android на сегодняшний день является фирменная разработка OnePlus. Этого следовало ожидать, учитывая, что OxygenOS сохраняет за собой этот статус уже несколько лет. Непонятно как, но OnePlus удалось при сохранении большого количества функций облегчить свою оболочку настолько, что она обошла по уровню быстродействия даже iOS. К примеру, смартфоны OnePlus проводят распознавание лиц почти вдвое быстрее, чем это делают iPhone с Face ID. Возможно, всё дело в том, что китайские аппараты используют исключительно программные алгоритмы, но любителям высоких скоростей это вряд ли важно.

Какая оболочка Xiaomi самая быстрая

Joy UI, которую Xiaomi создала специально для смартфонов Black Shark, приятно удивила. Несмотря на то что самой лёгкой и быстрой оболочкой сама Xiaomi называла оболочку смартфонов Pocophone, геймерская платформа оказалась куда более расторопной. Возможно, сказались некие аппаратные механизмы, которыми компания оснащает свои устройства, но, как бы там ни было, Joy UI заслуженно считается одним из действующих лидеров.

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А вот кого не ожидаешь увидеть в топе, так это Nubia UI. Оболочка компании ZTE, которую она устанавливает на смартфоны суббренда Nubia, хоть и отстала почти на 10 баллов от второго места, всё-таки вошла в тройку лидеров. Видимо, ZTE известно, что такого секретного нужно сделать с оболочкой, чтобы она получилась настолько быстрой. Правда, прежде чем покупать аппарат на Nubia UI или на базе другой прошивки, лучше всего всё-таки убедиться в его быстродействии лично. Мало ли что.

Какие смартфоны обманывают в бенчмарке

Под мало ли что я подразумеваю склонность некоторых производителей мухлевать. В списке лидеров они отсутствуют, однако гарантировать чистоту их помыслов всё-таки нельзя. А вот кого уличили в обмане, так это Huawei. Этот производитель целенаправленно оптимизировал свои смартфоны под работу с бенчмарками, добиваясь от них высоких результатов в синтетических тестах. Когда об этом стало известно, китайцы ничуть не смутились, а заявили, что всего лишь хотели таким образом удовлетворить потребителей, для которых показатели бенчмарков имеют высокую ценность.