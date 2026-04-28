Минцифры подтвердило, что прорабатывает механизм дополнительной тарификации международного мобильного трафика. Видимо, блокировки привычных приложений из-за ВПН не сработали, и действовало было решено более строго. Теперь речь не только о VPN: под новые правила может попасть любой трафик, идущий через зарубежные серверы. Лимит обсуждается на уровне 15 ГБ в месяц, а за каждый лишний гигабайт операторы могут брать до 150 рублей. Для пользователей Android-смартфонов, которые каждый день пользуются Google-сервисами, мессенджерами и стриминговыми платформами, это может означать реальный рост расходов на мобильный интернет. Но это не единственное, чего надо бояться.

Платный международный трафик: что это значит

Ассоциация компаний связи получила от Минцифры письмо, в котором ведомство подтвердило: параметры дополнительной тарификации международного трафика для мобильных пользователей прорабатываются. Конкретные лимиты и тарифы пока не утверждены. Но платить придется: либо оператору, либо Павлу Дурову, который недавно заставил Телеграм заработать в России даже без ВПН.

Суть инициативы такая: глава Минцифры Максут Шадаев на закрытых совещаниях с операторами связи попросил ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях. Срок — до 1 мая 2026 года. Однако операторы попросили отсрочку: за месяц настроить биллинговые системы для 180 миллионов пользователей технически невозможно. По прогнозам экспертов, компромиссным сроком может стать 1 сентября 2026 года, а в крайнем случае — 2028 год.

Важная деталь: всё это относится только к мобильной связи. О домашнем проводном интернете в письме Минцифры ничего не сказано.

Международный трафик: какие это сайты

Главная проблема — операторы не могут вычленить отдельно VPN-трафик. Для биллинговых систем он выглядит точно так же, как обычный международный трафик. Это значит, что плата будет начисляться за весь объём данных, проходящих через зарубежные серверы, вне зависимости от того, пользуетесь вы VPN или нет.

В зону международного трафика попадают:

любые сайты и сервисы, размещённые за рубежом

VPN-соединения любого типа

зарубежные облачные сервисы, включая Google Drive, Gmail, Google Photos

стриминг с зарубежных платформ (YouTube, Spotify и подобные)

обновления приложений и ОС, если серверы находятся за пределами России

При этом часть российских сервисов тоже использует иностранные IP-адреса и иностранные плагины. Например, счетчик посещений Гугл. Как справедливо отмечают эксперты, определить, какой трафик считать международным, в ряде случаев технически непросто. Это создаёт риск ложных срабатываний — когда деньги спишут за «зарубежный» трафик, хотя пользователь заходил на российский сайт.

Но и это еще не все. Привычные нам операционные системы — такие как iOS и Android — буквально целиком завязаны на зарубежный трафик, поскольку используют системы пуш-уведомлений, магазины приложений App Store и Google Play, системы обновлений и многое другое. Таким образом, платными могут стать вообще все механизмы этих ОС.

Сколько будет стоить международный трафик

По данным СМИ, обсуждается тариф в 100–150 рублей за каждый гигабайт сверх лимита в 15 ГБ. По другой оценке, операторы могут выставить более щадящие тарифы — не более 250 рублей за все 15 ГБ. Но пока конкретных цифр нет — ведомство подтверждает только сам факт проработки механизма.

Если взять верхнюю оценку в 150 рублей за гигабайт, то для пользователя, который тратит сверх лимита ещё 30 ГБ (например, активно смотрит YouTube через VPN), ежемесячный дополнительный расход составит около 4 500 рублей. При постоянно включённом VPN и отсутствии раздельного туннелирования расходы, по подсчётам Хабра, могут дойти до 10 000 рублей в месяц.

Станет ли VPN платным в рамках тарифов Минцифры

Формально — нет. Само по себе использование VPN по-прежнему не запрещено российским законодательством. Минцифры выступает против введения административной ответственности за VPN, хотя глава ведомства не исключал такую возможность.

На практике стратегия другая: сделать VPN экономически невыгодным для массового пользователя. Поскольку весь VPN-трафик по определению идёт через зарубежные серверы, он целиком попадает под лимит международного трафика. Чем больше вы пользуетесь VPN на мобильном интернете, тем больше платите.

Параллельно работает второй механизм давления. С 15 апреля 2026 года крупнейшие российские сервисы — Яндекс, VK, Сбер, Ozon, Wildberries, Avito и другие — начали ограничивать доступ пользователям с включённым VPN.

Кому готовиться к платному международному трафику уже сейчас

Нововведение, если оно будет принято, затронет в первую очередь три категории пользователей:

Тех, кто постоянно держит VPN включённым на смартфоне, — весь их мобильный трафик станет «международным»

Активных зрителей YouTube через мобильный интернет — видео в высоком качестве быстро съест лимит

Пользователей, которые работают через мобильную сеть с зарубежными облачными сервисами, нейросетями и корпоративными VPN

Тем, кто пользуется мобильным интернетом умеренно, а VPN включает только изредка для конкретных задач, 15 ГБ, скорее всего, хватит с запасом.

Главное, что нужно понимать прямо сейчас: ни конкретных тарифов, ни нормативных документов, ни точных дат запуска на данный момент нет. Операторы просят отсрочку, технические вопросы не решены, а биллинговые системы не готовы. Это всё ещё стадия обсуждения, а не свершившийся факт. Но направление задано вполне однозначно — мобильный интернет в России движется к разделению на «внутренний» и «международный», и второй будет стоить дороже.