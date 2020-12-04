Новые функции, которые появятся на Android этой зимой

Не знаю, заметили вы или нет, но в последнее время Google часто предъявляют претензии, что она как-то дистанцирует себя от обновления функциональных возможностей Android. Нет, конечно, компания выпускает обновления для своей платформы, но с точки зрения наполнения они едва ли отличаются от ежемесячных патчей безопасности. На самом деле это ошибочное мнение, которое не соответствует действительности, потому что по факту Google с монотонной регулярностью маятника обновляет Android, хоть и не самым очевидным образом.

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Неочевидное обновление, о котором я говорю, состоит в том, что зачастую новые функции Android выходят не в составе операционной системы, а в составе сервисов Google, обновляемых на постоянной основе. Из-за этого очевидность и ценность новых функций немного размываются, и пользователям начинает казаться, что Google совсем о них забыла. Чтобы избежать этого, собираю все запланированные на эту зиму нововведения Android воедино.

Обновление Android

В Google Maps появится возможность сохранить любимые места, чтобы прокладывать к ним маршрут, не забивая адрес вручную. Достаточно будет просто нажать «Поехали», карты сами предложат вам список избранных адресов.

Клавиатура Gboard получит новые так называемые гибридные стикеры, совмещённые со смайликами, которые пользователи смогут компоновать сами. Общее количество комбинаций теперь превышает 14 000.

Общее количество аудиокниг в «Google Play Книги» может увеличиться благодаря функции автоматической диктовки. Не беспокойтесь, это не голос Гугл переводчика, а кое-что более продвинутое. Правда, на раннем этапе нововведение будет доступно только издателям из Британии и США.

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Функция Voice Access, которая позволяет управлять смартфоном голосом, не прикасаясь к нему, получит улучшенную навигационную модель. Благодаря использованию нейросетей она будет лучше распознавать команды и не разрисовывать весь интерфейс цифрами функциональных элементов экрана.

Функция Nearby Sharing получит возможность делиться приложениями из Google Play с пользователями, которые находятся в непосредственной близости от вас. Это особенно круто, поскольку позволит не скачивать ПО напрямую, что не всегда возможно из-за отсутствия трафика или перебоев с соединением.

Сервис Android Auto появится ещё в 36 странах мира. Их точный список пока остаётся втайне, поскольку Google берёт дополнительное время на развёртывание сервиса. По официальной информации, это произойдёт в ближайшие несколько месяцев.

Как обновляется Android

Несмотря на то что с распространением Android Auto поисковый гигант решил не торопиться, все остальные нововведения для Android, перечисленные выше, начнут появляться у пользователей уже в ближайшие недели. Само собой, они будут распространяться не в составе обновлений операционной системы, а в виде апдейтов соответствующих им приложений. То есть избранные адреса появятся с выходом обновления Google Maps, гибридные стикеры – с обновлением Gboard и так далее.

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Впрочем, не исключено, что часть нововведений выйдет безотносительно обновлений – иногда Google позволяет себе применять некоторые изменения у себя на серверах, не выпуская даже малейших апдейтов. Это совершенно стандартная практика, которая применяется даже при распространении довольно крупных и знаковых нововведений. Просто перед этим Google выпускает подготовительный патч, который включает в себя своего рода кэш новой функции, а потом, когда изменения применяются на серверах, она как губка впитывает их в себя и приобретает больший вес.