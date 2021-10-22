Новые функции, ради которых стоит обновиться на Android 12

Пользователей Android, в отличие от их коллег с iOS, обычно не нужно уговаривать установить последнее обновление. Особенно, если оно не содержит каких-либо новых функций. Поэтому обновления безопасности, как правило, распространяются довольно бодро. Другое дело — новые версии операционной системы. Практика показывает, что пользователи не спешат устанавливать их в числе первых, поскольку опасаются нарушить и без того не самую стабильную работу своих смартфонов. Но в случае с Android 12 установка строго обязательна.

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Несмотря на то что обычно новые версии Android не содержат каких-либо примечательных нововведений, поскольку Google перекладывает обязанность по внедрению значимых функций на самих производителей, Android 12 стал приятным исключением из правил. Разработчики поискового гиганта доработали стоковую операционку и добавили ряд возможностей, которые напрашивались уже давно, но не были доступны большинству пользователей.

Новые функции Android 12

Дизайн Material You . Это логическое продолжение концепции Material Design, но с ориентацией на интерактивность. Теперь цветовое оформление ОС будет подстраивать под цвет изображения, установленного на рабочем столе.

. Это логическое продолжение концепции Material Design, но с ориентацией на интерактивность. Теперь цветовое оформление ОС будет подстраивать под цвет изображения, установленного на рабочем столе. Новые значки настроек. Они поменяли свою форму и стали не круглыми, а прямоугольными. Благодаря этому на них стало легче нажимать, не промахиваясь, за счёт увеличения площади соприкосновения.

настроек. Они поменяли свою форму и стали не круглыми, а прямоугольными. Благодаря этому на них стало легче нажимать, не промахиваясь, за счёт увеличения площади соприкосновения. Панель безопасности . В Android 12 появился специальный раздел, где показывается информация о разрешениях, которые имеют установленные приложения. Тут же можно их быстренько отозвать, если нужно.

. В Android 12 появился специальный раздел, где показывается информация о разрешениях, которые имеют установленные приложения. Тут же можно их быстренько отозвать, если нужно. Индикатор камеры и микрофона . Теперь, если какое-то приложение активирует камеру или микрофон, вы увидите соответствующий индикатор в правом верхнем углу. Нажав на него, можно заблокировать функцию съёмки или записи звука.

. Теперь, если какое-то приложение активирует камеру или микрофон, вы увидите соответствующий индикатор в правом верхнем углу. Нажав на него, можно заблокировать функцию съёмки или записи звука. Приблизительное местоположение . Раньше такая функция была только в iOS, а теперь появилась и в Android. Она позволяет предоставить приложению доступ к приблизительному местоположению, а не конкретной точке.

. Раньше такая функция была только в iOS, а теперь появилась и в Android. Она позволяет предоставить приложению доступ к приблизительному местоположению, а не конкретной точке. Новые уведомления. Уведомления в Android 12 стали более подробными. Они отображают больше информации, чем раньше, а нажатие на них более быстро перебрасывает вас к соответствующему разделу приложения.

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Пролистываемые скриншоты . В Android 12 спустя столько лет ожиданий наконец-то появилась функция создания пролистываемых скриншотов. Благодаря ей можно заскриншотить всю веб-страницу или весь чат целиком.

. В Android 12 спустя столько лет ожиданий наконец-то появилась функция создания пролистываемых скриншотов. Благодаря ей можно заскриншотить всю веб-страницу или весь чат целиком. Общий доступ к Wi-Fi . Теперь в настройках Android 12 появилась возможность поделиться подключением к беспроводной сети, если она запаролена. Просто активируете специальный QR-код и даёте отсканировать его своему другу.

. Теперь в настройках Android 12 появилась возможность поделиться подключением к беспроводной сети, если она запаролена. Просто активируете специальный QR-код и даёте отсканировать его своему другу. Офлайн-поиск . В Android 12 появилась функция офлайнового поиска любого контента на самом устройстве, в том числе голосом. Можно просто задать запрос, и смартфон предоставит вам доступ к той информации, что вы ищете.

. В Android 12 появилась функция офлайнового поиска любого контента на самом устройстве, в том числе голосом. Можно просто задать запрос, и смартфон предоставит вам доступ к той информации, что вы ищете. Игровой режим . Да-да, это полноценный игровой режим. Он позволяет повысить производительность смартфона, увеличив показатель fps и тем самым поспособствовав повышению качества спецэффектов.

. Да-да, это полноценный игровой режим. Он позволяет повысить производительность смартфона, увеличив показатель fps и тем самым поспособствовав повышению качества спецэффектов. Умный автоповорот экрана. В Android 12 автоповорот экрана стал умным. Теперь он полагается на фронтальную камеру и отслеживает положение вашей головы. Поэтому, если вы лежите, экран не будет переворачиваться.

Какие устройства получат Android 12

Несмотря на то что Android 12 — это, безусловно, очень ценное обновление, которое следует установить как можно скорее, пока аудитория тех, кто может это сделать довольно узка. Вот перечень смартфонов, которые имеют доступ к апдейту:

Pixel 3, 3a и 3 XL

Pixel 4, 4a и 4 XL

Pixel 5 и 5а

Pixel 6 и Pixel 6 XL

Android 12 уже можно установить. Как это сделать?

Для этих смартфонов доступна релизная версия Android 12. Однако есть аппараты, которые позволяют установить тестовую сборку:

Asus Zenfone 8

OnePlus 9 и 9 Pro

Oppo Find X3 Pro

Realme GT 5G

Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra

Tecno Camon 17

TCL 20 Pro 5G

Vivo iQOO 7 Legend

Xiaomi Mi 11, 11 Ultra, 11i, 11X Pro

ZTE Axon 30 Ultra 5G

Правда, накатывать бету я бы не решился. Всё-таки в большинстве случаев это не совсем стабильные версии ОС, а значит, лучше дождаться официального релиза. Независимо от бренда, он состоится не раньше середины, а то и конца ноября. Например, Samsung и вовсе планирует выпустить Android 12 только в первых числах декабря. Такой разрыв связан с тем, что производителям приходится адаптировать апдейт под свои прошивки, перерабатывая интерфейс, функциональные возможности и даже дизайн. Другое дело, что в первую очередь обновятся только флагманы, а доступные аппараты — чуть позже. Но, как бы там ни было, обновление всё равно стоит ждать.