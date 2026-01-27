Обновление HyperOS 3 ломает Xiaomi из Китая с глобальной прошивкой: что происходит и как быстро оживить телефон

Если смартфон включается, но дальше логотипа дело не идет: это бутлуп. И судя по жалобам, такое стало происходить у некоторых владельцев Xiaomi сразу после установки очередной сборки HyperOS 3. Чаще всего в зоне риска оказываются китайские версии смартфонов, на которые поставили глобальную прошивку. Это не баг, а решение производителя, которое, к счастью, исправляется без похода в сервис.

Кому лучше не обновляться до HyperOS 3

Xiaomi опять начала блокировать смартфоны, предназначенные для продажи в Китае, если установить на них глобальную прошивку. Естественно, это считается неофициальной модификацией, а потому пресекается разработчиками. Причем все происходит автоматически на уровне прошивки, так что избежать окирпичивания не удается никому.

Дело в том, что в свежих сборках HyperOS 3 добавили проверку региона: система сверяет регион смартфона с регионом прошивки. Если они не совпадают, ОС переходит в режим бесконечной перезагрузки или бутлупа.

Как восстановить Xiaomi после бутлупа

Как правило, бутлуп в таких случаях не аппаратный: то есть, смартфон не выходит из строя, а только программно блокирует загрузку системы. Это так называемый «soft brick», который обычно исправляется откатом на предыдущую версию прошивки. Чтобы вернуть смартфон в нормальный режим, попробуйте следующее:

Выполните принудительную перезагрузку 10–15 раз подряд. Смысл именно в серии рестартов: она может запустить аварийный механизм отката на последнюю рабочую прошивку. Срабатывает не всегда с первого раза, так что иногда приходится повторять алгоритм несколько раз.

После успешной загрузки отключите автообновления. Иначе смартфон снова попытается поставить HyperOS 3 и вы опять получите бутлуп.

Этот метод срабатывает в большинстве случаев, причем он безопасный и даже не затрагивает пользовательские данные. Ну а если такое решение не помогло, то советуем заглянуть в наш развернутый гайд: там мы подробно объясняем как без потери данных восстановить Xiaomi после сбоя, если телефон постоянно перезагружается.