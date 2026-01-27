Обновление HyperOS 3 ломает Xiaomi из Китая с глобальной прошивкой: что происходит и как быстро оживить телефон

  2. Темы
  3. OS
Юрий Кудлович

Если смартфон включается, но дальше логотипа дело не идет: это бутлуп. И судя по жалобам, такое стало происходить у некоторых владельцев Xiaomi сразу после установки очередной сборки HyperOS 3. Чаще всего в зоне риска оказываются китайские версии смартфонов, на которые поставили глобальную прошивку. Это не баг, а решение производителя, которое, к счастью, исправляется без похода в сервис.

Обновление HyperOS 3 ломает Xiaomi из Китая с глобальной прошивкой: что происходит и как быстро оживить телефон. Xiaomi снова «кирпичит» телефоны за пределами Китая. Фото.

Xiaomi снова «кирпичит» телефоны за пределами Китая

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Кому лучше не обновляться до HyperOS 3

Xiaomi опять начала блокировать смартфоны, предназначенные для продажи в Китае, если установить на них глобальную прошивку. Естественно, это считается неофициальной модификацией, а потому пресекается разработчиками. Причем все происходит автоматически на уровне прошивки, так что избежать окирпичивания не удается никому.

Кому лучше не обновляться до HyperOS 3. Если загрузка долго висит на таком логотипе, значит у вас бутлуп. Изображение: Reddit. Фото.

Если загрузка долго висит на таком логотипе, значит у вас бутлуп. Изображение: Reddit

Дело в том, что в свежих сборках HyperOS 3 добавили проверку региона: система сверяет регион смартфона с регионом прошивки. Если они не совпадают, ОС переходит в режим бесконечной перезагрузки или бутлупа.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как восстановить Xiaomi после бутлупа

Как правило, бутлуп в таких случаях не аппаратный: то есть, смартфон не выходит из строя, а только программно блокирует загрузку системы. Это так называемый «soft brick», который обычно исправляется откатом на предыдущую версию прошивки. Чтобы вернуть смартфон в нормальный режим, попробуйте следующее:

  • Выполните принудительную перезагрузку 10–15 раз подряд. Смысл именно в серии рестартов: она может запустить аварийный механизм отката на последнюю рабочую прошивку. Срабатывает не всегда с первого раза, так что иногда приходится повторять алгоритм несколько раз.
  • После успешной загрузки отключите автообновления. Иначе смартфон снова попытается поставить HyperOS 3 и вы опять получите бутлуп.

Этот метод срабатывает в большинстве случаев, причем он безопасный и даже не затрагивает пользовательские данные. Ну а если такое решение не помогло, то советуем заглянуть в наш развернутый гайд: там мы подробно объясняем как без потери данных восстановить Xiaomi после сбоя, если телефон постоянно перезагружается.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Теги
Новости по теме
Xiaomi делает смартфон круче POCO X8 Pro. Вот, каким будет новый POCO X8 Pro Max
Что известно про новый Xiaomi 18, и каким будет Xiaomi 18 Pro
Отключат ли в России смартфоны, которых нет в базе IMEI
Лонгриды для вас
Меньше памяти, выше цена: сколько оперативки теперь будет в Android-смартфонах

Еще совсем недавно казалось, что 8 ГБ — это уже минимум для нормальной работы телефона или ноутбука. Но к концу 2025 года оперативная память стала настолько дороже, реже и сложнее в производстве, что приоритеты могут запросто поменяться. А это значит, что мы вполне можем вернуться к 4 ГБ в базовых версиях или даже к меньшим объемам. Причем коснуться это может всех: от простых Android-смартфонов до самых дорогих флагманов.

Читать далее
Одни Galaxy S26 будут лучше, чем другие. Они получат Bluetooth 6.1, и вот что он им даст

Южнокорейская компания Samsung готовится к релизу смартфонов Galaxy S26. Новинки получат обновленные камеры и мощные процессоры. А еще, если верить слухам, устройства могут стать первыми в мире с поддержкой Bluetooth 6.1. Однако не все версии "галактик" получат эту технологию. Сейчас расскажем, что к чему.

Читать далее
Основные типы искусственного интеллекта: от простых машин до сверхразума будущего

Искусственный интеллект кардинально меняет нашу жизнь, работу и взаимодействие с технологиями. От виртуальных помощников до беспилотных автомобилей — ИИ управляет многими инструментами, на которые мы полагаемся ежедневно. Однако не все системы искусственного интеллекта одинаковы, и понимание различных типов ИИ поможет разобраться в их возможностях сегодня и потенциале завтра.

Читать далее
Новости партнеров
Почему не работает будильник на айфоне? Проверьте эту настройку
Почему не работает будильник на айфоне? Проверьте эту настройку
Биткоин рухнул ниже 88 тысяч долларов из-за проблем на фондовом рынке США и с облигациями Японии. Что происходит?
Биткоин рухнул ниже 88 тысяч долларов из-за проблем на фондовом рынке США и с облигациями Японии. Что происходит?
Календарь полнолуний на 2026 год: суперлуния, Голубая Луна и кровавое затмение
Календарь полнолуний на 2026 год: суперлуния, Голубая Луна и кровавое затмение