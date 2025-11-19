Обновление One UI 8.5 реально защитит Samsung от кражи. Вот, что там появится

Закончив развертывание оболочки One UI 8, компания Samsung вышла на финишную прямую подготовки к выходу One UI 8.5. Обновление выйдет уже совсем скоро, и, хотя очередная версия имеет промежуточный номер, она будет включать в себя множество изменений. В частности, ожидается полная переработка защиты Samsung от кражи. Разработчики внедрят сразу несколько функций безопасности, которые смогут реально защитить смартфон.
Защита от кражи в One UI 8.5
Издание androidauthority.com, изучившее последнюю сборку One UI 8.5, нашло в дебрях новой оболочки несколько апдейтов функции проверки личности. По их данным, она будет расширена за счет:
- переноса учетной записи Samsung через Smart Switch, благодаря чему воришки не смогут авторизоваться в вашем аккаунте на другом устройстве;
- отключения автоматической блокировки One UI, запрещающей установку неавторизованных приложений;
- разблокировки защищенной папки, которая не позволит третьим лицам получить доступ к папке Knox;
- разблокировки личных альбомов, созданных специально для хранения конфиденциальных фото и видео в Галерее;
- изменения настроек USB-подключения, запрещающих перенос данных с краденного устройства.
Таким образом, даже в случае кражи ваши данные, сохраненные на смартфоне Samsung, окажутся под максимальной защитой, и воришкам будет практически невозможно их вытащить для дальнейшей компрометации.
Когда выйдет One UI 8.5
Обновление One UI 8.5 будет промежуточным, а потому выйдет уже в январе 2026 года. Как ожидается, апдейт анонсируют вместе с серией смартфонов Galaxy S26, чья презентация также намечена на начало следующего года.
При этом развертывание обновления займет несколько месяцев. Однако поддерживаемые устройства One UI 8.5 должны получить апдейт до конца I квартала 2026 года, если сработает план Samsung, и не возникнет форс-мажор.