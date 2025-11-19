Обновление One UI 8.5 реально защитит Samsung от кражи. Вот, что там появится

Герман Вологжанин

Закончив развертывание оболочки One UI 8, компания Samsung вышла на финишную прямую подготовки к выходу One UI 8.5. Обновление выйдет уже совсем скоро, и, хотя очередная версия имеет промежуточный номер, она будет включать в себя множество изменений. В частности, ожидается полная переработка защиты Samsung от кражи. Разработчики внедрят сразу несколько функций безопасности, которые смогут реально защитить смартфон.

Обновление One UI 8.5 реально защитит Samsung от кражи. Вот, что там появится. Samsung планирует хорошенько защитить ваш смартфон в One Ui 8.5. Изображение: androidauthority.com. Фото.

Samsung планирует хорошенько защитить ваш смартфон в One Ui 8.5. Изображение: androidauthority.com

Защита от кражи в One UI 8.5

Издание androidauthority.com, изучившее последнюю сборку One UI 8.5, нашло в дебрях новой оболочки несколько апдейтов функции проверки личности. По их данным, она будет расширена за счет:

  • переноса учетной записи Samsung через Smart Switch, благодаря чему воришки не смогут авторизоваться в вашем аккаунте на другом устройстве;
  • отключения автоматической блокировки One UI, запрещающей установку неавторизованных приложений;
  • разблокировки защищенной папки, которая не позволит третьим лицам получить доступ к папке Knox;
  • разблокировки личных альбомов, созданных специально для хранения конфиденциальных фото и видео в Галерее;
  • изменения настроек USB-подключения, запрещающих перенос данных с краденного устройства.

Таким образом, даже в случае кражи ваши данные, сохраненные на смартфоне Samsung, окажутся под максимальной защитой, и воришкам будет практически невозможно их вытащить для дальнейшей компрометации.

Когда выйдет One UI 8.5

Обновление One UI 8.5 будет промежуточным, а потому выйдет уже в январе 2026 года. Как ожидается, апдейт анонсируют вместе с серией смартфонов Galaxy S26, чья презентация также намечена на начало следующего года.

При этом развертывание обновления займет несколько месяцев. Однако поддерживаемые устройства One UI 8.5 должны получить апдейт до конца I квартала 2026 года, если сработает план Samsung, и не возникнет форс-мажор.

Лонгриды для вас
Что изменилось в XOS 15 на Infinix и кто получит обновление

Будучи изначально представителем третьего эшелона, компания Infinix быстро ворвалась в число китайских топов, не в последнюю очередь благодаря программной поддержке своих устройств. Бренд стабильно обновляет свои устройства, и недавно он представил прошивку XOS 15. Этот крупный апдейт Infinix базируется на Android 15 и добавляет очередную порцию фишек искусственного интеллекта вкупе с другими полезными изменениями. Рассказываем о нововведениях XOS 15, а также делимся списком совместимых устройств.

Главные функции HyperOS 2.2, которые появились после обновления Xiaomi

Xiaomi продолжает выпускать обновление HyperOS 2.2 (2.0.2) для своих смартфонов и планшетов. Апдейт уже получили многие владельцы устройств, не заметив никаких изменений. Однако прошивка HyperOS 2.2 хоть и является минорным обновлений, но все-таки включает в себя несколько интересных функций. Ими активно делятся пользователи форума Xiaomi Community, а мы пересказываем, что же они там нашли.

В приложении Госуслуг можно будет показать QR-код вместо паспорта. Как это будет работать

Паспорт поселится в смартфоне: скоро россияне смогут подтверждать личность без использования бумажного паспорта. Для современных пользователей это шанс забыть о том, что такое “забыл паспорт дома”, а для бизнеса отличный способ ускорить обслуживание, снизить риски ошибок при ручной сверке данных и исключить утечки персональных данных.

