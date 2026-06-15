Согласен, вопрос в заголовке звучит провокационно, но в этом есть здравое зерно: крупные обновления Android в 2026 году уже не решают столько, сколько раньше. И это не говоря о том, что они сильно уступают апдейтам iOS, о чем мы рассказывали в нашем большом разборе. Большинство новых возможностей приходит не с новой версией системы, а через обновления приложений из Play Store. Разбираемся, почему так вышло, кому это на руку и где скрывается подвох.

Почему новые функции Android больше не зависят от версии ОС

Главный аргумент простой: значимые нововведения Google всё реже требуют свежей версии системы. Хороший пример — Gemini, об установке и использовании которого мы уже рассказывали. Можно подумать, что для него нужен как минимум Android 14, ведь помощник вышел в том же, 2023-м, году. На деле же минимальное требование для Gemini — Android 9.0 Pie 2018 года. Это значит, что даже по-настоящему старые смартфоны получили доступ к одному из самых заметных дополнений Android за последние годы.

И это не единичный случай. За последний год Google выпустил функции вроде Ask Maps и Ask Photos — умного поиска по картам и фотографиям. Им хватает Android 8.0 Oreo, то есть их потянут даже совсем древние смартфоны. Закономерность очевидна: почти всё новое, что Google анонсирует каждый год, зависит не от версии Android, а от конкретного приложения, в которое эта функция встроена. А обновления Андроид, которые выходят, в основном исправляют ошибки и уязвимости.

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Так устроены и системные приложения. Google и большинство производителей обновляют важные программы через Play Store, Galaxy Store или другой встроенный магазин. Это удобный способ доставки правок: баги исправляются быстро, без установки большого обновления и перезагрузки телефона, и производителю не нужно готовить апдейт под десятки моделей сразу. Если хотите видеть, что именно прилетает таким путём, посмотрите наш разбор того, нового и как установить на Android.

Чем Android лучше iPhone

Здесь Android реально выигрывает у iPhone. Apple обновляет ключевые приложения через систему — Сообщения, камеру, Safari и даже Apple Music приходится подтягивать вместе с полным обновлением iOS. Google же может починить баг в Google Сообщениях или YouTube Music одним апдейтом из Play Store, и он дойдёт почти до любого Android-смартфона без танцев с прошивкой.

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Отсюда практический вывод для тех, кто не любит обновляться. Пользователи Android получают новые функции и правки для основных приложений, даже если месяцами откладывают установку системных апдейтов. На iPhone так не выйдет — без полного обновления iOS новинки не приедут.

Есть нюанс и с безопасностью. Патчи безопасности выходят отдельно от крупных версий Android: Google, Samsung и другие производители выпускают их независимо, а механизм Play System Updates подтягивает важные компоненты прямо из Play Store на телефонах с Android 10 и новее. Подробнее о том, что именно приходит с такими апдейтами, мы писали в материале о том, что появилось на смартфонах и как установить.

Это не значит, что крупные обновления Андроид вообще пустые. Тот же Android 17 принёс пузыри приложений для удобной многозадачности, а оформление Material 3 Expressive отлично смотрится на Android 16. Просто большие апдейты уже не вызывают того восторга, что раньше, и большинство функций без них прекрасно обходятся.

Почему в Android теперь решает железо, а не версия системы

А вот тут начинается неприятная часть. В 2026 году Google обесценивает обновления Android по-новому — через жёсткие требования к железу. Главный пример — Gemini Intelligence, набор продвинутых ИИ-функций, которому посвятили много времени на конференции Android Show 2026 в мае. Формально для него нужен Android 17, но дело не только в версии.

Сравните с прошлым. Когда выходил Google Now, его получали все устройства на Android 4.1 Jelly Bean. С Gemini Intelligence всё наоборот. Чтобы им пользоваться, телефону нужны:

флагманский процессор

не менее 12 ГБ оперативной памяти

Android 17 и системный модуль Android AICore

Gemini Nano версии 3 или выше

минимум пять лет крупных обновлений Android и шесть лет патчей безопасности

Насколько это строго, показывают реальные модели. Из существующих Pixel подходит только серия 10, причём без бюджетного 10a. У Samsung в список попадают лишь смартфоны S26 — то есть даже Galaxy TriFold за 3000 долларов не получит то, что называют крупнейшей новой функцией Android за годы. Та же история у OnePlus, Honor и остальных производителей.

Какой смартфон покупать в 2026 году

Складывается неприятная картина для обычного покупателя. На фоне того, что цены на память вышли из-под контроля, а железо в целом дорожает, Google делает топовое железо обязательным условием для лучших возможностей Android. Выходит, что куда рациональнее брать какой-нибудь OnePlus 15, о котором мы много рассказывали, чем тот же Pixel 10a.

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Возникает резонный вопрос и к долгой поддержке. Семь лет обновлений мало что значат, если самые интересные функции в них всё равно не включают. Даже владельцы Pixel 9 уже остаются за бортом части новинок, и нет гарантий, что то же самое не повторится с линейкой Pixel 10.

Практический вывод такой. Если вы пользуетесь Android-смартфоном и боялись остаться без новых функций из-за устаревшей версии системы — выдыхайте: большинство возможностей придёт через приложения и Play Store. Гнаться за крупным обновлением Android ради новинок сегодня смысла мало. А вот если вам важны именно продвинутые ИИ-функции уровня Gemini Intelligence, то решает не версия системы, а флагманское железо — и за него придётся доплатить.