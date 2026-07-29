Осенью этого года Xiaomi планируется представить флагманские смартфоны 18-го поколения, а также свежую прошивку HyperOS 4, чьи функции мы уже разобрали в отдельном материале. Но уже в июле китайская компания выпустила большую партию обновлений HyperOS 3.1 для десятков смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и POCO. Раздача идёт волнами в июне и июле 2026 года и охватывает разные регионы, включая Россию. Ниже разберём, кому это важно, стоит ли устанавливать и что реально изменится в повседневном использовании.

Какие устройства Xiaomi, Redmi и POCO получили обновление

Свежие сборки HyperOS получили сразу несколько линеек. Среди них POCO F7 Pro и Redmi K80, которым прилетела версия OS 3.0.302.0 в Индонезии, России, на Тайване и в странах Европы (EEA) 1 июля. В список также попали планшеты и бюджетные модели:

Xiaomi Civi 3 в Китае;

Xiaomi Pad 6 Max 14 в Китае;

POCO Pad M1 и Redmi Pad 2 Pro на Тайване;

Redmi Note 13 Pro+ в Турции;

POCO C85 5G и Redmi 15C 5G — глобально;

POCO M7 5G и Redmi 14R 5G в Китае;

POCO C75, Redmi 14C и Redmi A3 Pro в Индонезии.

Отдельно перечислим модели, которым обновления приходили в течение июня и июля: среди них POCO X7 Pro, Redmi Turbo 4, Redmi K50 Ultra, Xiaomi 12T Pro, Redmi K60 Ultra, Xiaomi 13T Pro, Redmi Note 14 Pro, POCO M6, Redmi 13 и ряд планшетов. Если вам интересно, на каких аппаратах вообще появилась третья версия оболочки, посмотрите полный список моделей.

Что означают версии HyperOS и почему обновление доходит не сразу

Базовая версия оболочки у большинства аппаратов — HyperOS 3.1 на Android 16, но точный номер сборки отличается в зависимости от модели и региона. Это нормальная ситуация: интерфейс приведён к единому виду, а внутренняя основа у разных телефонов своя.

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Раздача идёт партиями, и это ключевой момент. Обновление придёт не всем сразу — доступность зависит от устройства, региона и одобрения оператора. Проще говоря, если у соседа с такой же моделью апдейт уже есть, а у вас нет, это не поломка, а очередь раздачи.

Стоит ли устанавливать это обновление HyperOS

Здесь важно не завышать ожидания. Подробные списки изменений Xiaomi публично не расписала, но по номерам версий и характеру раздачи это стандартные патчи безопасности и оптимизации системы, а не набор новых возможностей.

Устанавливать такие обновления обычно стоит: они закрывают уязвимости и повышают стабильность работы. Но если вы ждали новых функций вроде переработанного интерфейса или свежих ИИ-возможностей, в этой волне их искать не нужно — это обслуживающий апдейт, а не громкая премьера. Отдельно отмечу маркетинговый нюанс: большое число сборок в новости — это не 28 разных нововведений, а одни и те же плановые обновления для разных моделей и стран.

Как проверить обновление на своём смартфоне Xiaomi

Самый надёжный способ — не искать файлы прошивок на стороне, а проверить обновление штатно. Порядок действий простой:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «О телефоне». Найдите пункт с обновлением системы. Нажмите проверку наличия обновлений. Если апдейт доступен, скачайте и установите его.

Перед установкой имеет смысл зарядить телефон и подключиться к Wi-Fi. Если обновления пока нет, не торопитесь ставить прошивки вручную из сторонних источников — ручная перепрошивка нужна далеко не всем и несёт лишние риски. Для большинства пользователей достаточно дождаться своей очереди в официальной раздаче.