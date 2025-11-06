One UI 8.5 принесет одно из самых больших визуальных обновлений смартфонов Samsung

Компания Samsung готовится представить одно из самых значительных изменений в интерфейсе за последние годы — обновление панели быстрых настроек в One UI 8.5. Это обновление не только изменит внешний вид системы, но и сделает её значительно удобнее в повседневном использовании благодаря гибким возможностям кастомизации. Данного изменения ждали многие и теперь компания готова сделать важный шаг на встречу людям.

Эволюция One UI

Samsung изменила подход к выпуску обновлений операционной системы. Если раньше компания выпускала крупные визуальные обновления вместе с переходом на новую версию Android, то теперь приоритеты сместились. One UI 8 сосредоточилась на скорости доставки и внутренних улучшениях, в то время как значительные визуальные изменения отложены на One UI 8.5.

Эта стратегия позволила Samsung быстрее выпустить обновление после релиза Android 16 от Google, а не как в прошлый раз. Промежуточные обновления серии X.5, которые раньше выходили вместе с новыми складными телефонами, теперь запускаются раньше. В результате One UI 8.5 станет тем обновлением, которое принесет долгожданные серьёзные изменения в интерфейс.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Новая панель быстрых настроек в Samsung

Главная фишка One UI 8.5 — это полностью переработанная панель быстрых настроек. До сих пор Samsung позволяла лишь переставлять элементы управления в ограниченном пространстве. Новая версия предоставляет несравнимо большую свободу действий.

Самое интересное — возможность менять размер каждого элемента управления. Если захочется, можно сделать, чтобы одна плитка занимала место двух обычных. Это означает, что панель быстрых настроек может стать мозаикой из элементов разных размеров, расположенных по вашему усмотрению. Единственное ограничение — плитки должны привязываться к невидимой сетке из четырёх иконок.

В горизонтальной раскладке можно экспериментировать и выбирать количество плиток в строке. Захотелось узкую полоску элементов — пожалуйста, захотелось широкую — без проблем. Можно даже растянуть одну плитку на всю ширину панели. Дополнительно появилась возможность преобразовать регуляторы громкости и яркости в вертикальные бегунки, как это реализовано в iOS и других оболочках Android.

Galaxy S26 может подорожать: почему Samsung повышает цены впервые с 2022 года

Удобство использования одной рукой

Основной плюс этих изменений — возможность сделать панель быстрых настроек удобнее для одноручного управления. Современные смартфоны стали настолько большими, что многие элементы интерфейса переместились ближе к нижнему краю экрана. Однако панель быстрых настроек долгое время оставалась недоступной для удобного использования одной рукой.

После обновления можно будет расположить наиболее часто используемые плитки — такие как мобильная точка доступа, запись экрана или режим сна — в правом нижнем углу панели, где их легко достать большим пальцем. Менее важные элементы или более крупные плитки можно разместить слева, где они останутся доступными, но не будут мешать главным элементам.

Громкость и яркость в виде вертикальных бегунков также можно расположить так, чтобы они находились в удобной зоне досягаемости. Это превращает панель быстрых настроек не просто в красивый интерфейс, а в действительно удобный инструмент для повседневного использования.

В каких странах работает мессенджер MAX

Кастомизация смартфона Samsung

Ещё одно важное изменение — плитки больше не обязаны находиться внутри контейнера. Раньше все элементы быстрых настроек были заключены в единую рамку. Теперь можно распределить наиболее важные элементы без контейнера, расположив их так, как удобно. Менее значимые элементы можно оставить в контейнере.

Это открывает простор для творчества при оформлении панели. Пользователи смогут создавать интересные визуальные композиции, которые будут как функциональны, так и эстетичны. Панель быстрых настроек, наконец, станет не просто утилитарным инструментом, а своего рода холстом для самовыражения.

За последние два десятилетия Android развивалась, но ее основные принципы всегда оставались неизменными — кастомизация и свобода. Панель быстрых настроек One UI 8.5 демонстрирует, что Samsung всё ещё верна этим ценностям. Это должно вдохновить и конкурентов Samsung создавать более гибкие и удобные интерфейсы.

Стоит отметить, что One UI уже заслужил репутацию наиболее тщательно оформленной оболочки Android. Samsung переделывает практически каждый элемент интерфейса, включая даже не очень заметный Dashboard Digital Wellbeing. В то время как некоторые производители просто копируют iOS, Samsung создаёт собственное видение, вдохновлённое лучшими идеями, но со своей уникальностью.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Хотя нет гарантий, что Samsung не уберёт эти функции перед финальным релизом, надежда остаётся. Если компания сохранит эти возможности в финальной версии One UI 8.5, это станет самой гибкой и удобной панелью быстрых настроек среди всех Android-оболочек. Это будет настоящей революцией в удобстве использования смартфонов.