One UI 8.5 станет последним обновлением для этих смартфонов Samsung Galaxy

Скоро Samsung выпустит One UI 8.5 на базе Android 16 вместе с серией Galaxy S26. Также новое ПО начнёт распространяться не только на актуальные модели, но и на более старые устройства Самсунг. К сожалению, для многих смартфонов Galaxy One UI 8.5 станет последним обновлением — срок их поддержки остановится на этой промежуточной сборке. Список огромен, но мы попытались собрать их в нашей статье.

В этом материале мы собрали список устройств Galaxy, которые получат One UI 8.5 в качестве последнего крупного обновления с новыми функциями. Это также означает, что они не получат дальнейшие версии One UI 8 и новейшую One UI 9. Но сразу отметим: цикл поддержки этих смартфонов не завершен.

Они продолжат получать патчи безопасности и исправления ошибок, но уже не обзаведутся новыми функциями наряду с актуальными моделями. Вот устройства Samsung, для которых One UI 8.5 станет последним крупным обновлением:

Galaxy S22;

Galaxy S22+;

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S21 FE;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy A73 5G;

Galaxy A53;

Galaxy A33;

Galaxy M05;

Galaxy F14;

Galaxy F05;

Galaxy XCover 6 Pro;

Galaxy Tab S8;

Galaxy Tab S8+;

Galaxy Tab S8 Ultra;

Galaxy Tab A9;

Galaxy Tab A9+.

При этом компания пока не объявила, какие устройства Galaxy получат One UI 8.5. Но почти наверняка апдейт дойдёт до всех телефонов, которые обновились до One UI 8.0 или были выпущены с ней на борту. Исходя из этого мы и подготовили приведённый выше список.

Если ваше устройство Samsung есть в списке, скоро оно утратит право на получение будущих версий One UI, включая One UI 9, выход которой ожидается в 2026 году. Чтобы не упустить новейшие функции и улучшения, вам потребуется перейти на более новую модель. Не забудьте ознакомиться со списком новых функций, появление которых ожидается в новой One UI 8.5.