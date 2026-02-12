One UI 8.5 станет последним обновлением для этих смартфонов Samsung Galaxy

Иван Герасимов

Скоро Samsung выпустит One UI 8.5 на базе Android 16 вместе с серией Galaxy S26. Также новое ПО начнёт распространяться не только на актуальные модели, но и на более старые устройства Самсунг. К сожалению, для многих смартфонов Galaxy One UI 8.5 станет последним обновлением — срок их поддержки остановится на этой промежуточной сборке. Список огромен, но мы попытались собрать их в нашей статье.

One UI 8.5 станет последним обновлением для этих смартфонов Samsung Galaxy. Какие смартфоны перестанут обновляться после выхода One UI 8.5. Фото: androidauthority.com. Фото.

Какие смартфоны перестанут обновляться после выхода One UI 8.5. Фото: androidauthority.com

В этом материале мы собрали список устройств Galaxy, которые получат One UI 8.5 в качестве последнего крупного обновления с новыми функциями. Это также означает, что они не получат дальнейшие версии One UI 8 и новейшую One UI 9. Но сразу отметим: цикл поддержки этих смартфонов не завершен.

One UI 8.5 станет последним обновлением для этих смартфонов Samsung Galaxy. В дальнейшем эти устройства будут получать лишь исправления ошибок. Фото: ixbt.com. Фото.

В дальнейшем эти устройства будут получать лишь исправления ошибок. Фото: ixbt.com

Они продолжат получать патчи безопасности и исправления ошибок, но уже не обзаведутся новыми функциями наряду с актуальными моделями. Вот устройства Samsung, для которых One UI 8.5 станет последним крупным обновлением:

  • Galaxy S22;
  • Galaxy S22+;
  • Galaxy S22 Ultra;
  • Galaxy S21 FE;
  • Galaxy Z Fold 4;
  • Galaxy Z Flip 4;
  • Galaxy A73 5G;
  • Galaxy A53;
  • Galaxy A33;
  • Galaxy M05;
  • Galaxy F14;
  • Galaxy F05;
  • Galaxy XCover 6 Pro;
  • Galaxy Tab S8;
  • Galaxy Tab S8+;
  • Galaxy Tab S8 Ultra;
  • Galaxy Tab A9;
  • Galaxy Tab A9+.

При этом компания пока не объявила, какие устройства Galaxy получат One UI 8.5. Но почти наверняка апдейт дойдёт до всех телефонов, которые обновились до One UI 8.0 или были выпущены с ней на борту. Исходя из этого мы и подготовили приведённый выше список.

Samsung отменила One UI 8.5 для нескольких десятков смартфонов. Какие Galaxy не получат обновление?

Если ваше устройство Samsung есть в списке, скоро оно утратит право на получение будущих версий One UI, включая One UI 9, выход которой ожидается в 2026 году. Чтобы не упустить новейшие функции и улучшения, вам потребуется перейти на более новую модель. Не забудьте ознакомиться со списком новых функций, появление которых ожидается в новой One UI 8.5.

