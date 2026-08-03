One UI 9 вышла в конце июля, и в отдельном материале мы рассказали о главных фишках крупного обновления. При этом Samsung одновременно смотрит в будущее. Первый след прошивки One UI 9.5 для Galaxy S27 Ultra обнаружен на тестовых серверах компании, а новые складные смартфоны получили свой первый патч сразу после выхода. Ни то, ни другое пока не даёт пользователям новых функций, но показывает, как Samsung выстраивает график обновлений.

Утечка One UI 9.5: что известно про обновление

По данным инсайдера Fahad Ali Javed, на серверах Samsung засветился первый служебный номер сборки (S958USQU0AZH3), привязанный к американской версии ещё не вышедшего Galaxy S27 Ultra. Это утечка, и относиться к ней стоит соответственно: ни списка функций, ни скриншотов, ни изменений интерфейса в ней нет. Известно лишь, что One UI 9.5 будет построена на Android 17.

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По сути, находка говорит лишь об одном: раннее тестирование прошивки для будущего флагмана уже началось. А значит — ждать выхода осталось сравнительно недолго. Тем более, что примерная дата релиза известна уже сейчас.

Когда выйдет One UI 9.5 и кто получит обновление

Обновление официально выйдет вместе с линейкой Galaxy S27 в начале 2027 года. Именно эти смартфоны первым получат One UI 9.5. В новую линейку войдут:

Galaxy S27;

Galaxy S27+;

Galaxy S27 Pro;

Galaxy S27 Ultra.

Несмотря на то, что в списке всего 4 устройства, в конечном итоге One UI 9.5 поступит сразу на несколько десятков смартфонов. Его можно прикинуть, взглянув на перечень тех, кто получит One UI 9.0. По большинству позиций итоговый список претендентов на One UI 9.5 будет совпадать.

Когда ждать публичную бету One UI 9.5

Всем, кто любит ставить свежие прошивки первым, придётся подождать. Публичная бета One UI 9.5 не ожидается раньше конца 2026 года. Она может стартовать с актуальных Galaxy S26, а затем расшириться на другие устройства.

Практический смысл простой: владельцам текущих Galaxy пока нечего скачивать и не нужно ничего проверять в настройках. Ранний служебный номер сборки — это внутренняя кухня разработки, а не сигнал к действию. Пока стоит дождаться One UI 9.0 и лишь потом можно задумываться о следующем обновлении.

Какое обновление получили Galaxy Z Fold 8 и Flip 8

Параллельно тем, кто распаковывает новые Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra или Galaxy Z Flip 8, ждать первого апдейта не пришлось. Samsung выпустила стартовый пакет обновлений весом около 637 МБ по Wi-Fi. Важно понимать, чего в этом обновлении нет. Оно направлено на стабильность системы, а не на новые функции. Складные смартфоны остаются на One UI 9.0 поверх Android 17.

Раскатка идёт постепенно. Патч уже доступен для версий без привязки к оператору, а также у AT&T и T-Mobile в США и в Корее. Verizon и остальные регионы — Европа, Индия, Австралия — по данным источника, получат его в ближайшее время. Для российских пользователей прямой привязки к нашим магазинам и операторам в нет, так что конкретных сроков для нашей страны назвать нельзя. Если у вас на руках новый складной Samsung, просто проверьте раздел обновлений — либо патч уже пришёл, либо появится в рамках общей волны.

Стоит ли обращать внимание на обновления Samsung

Две новости — разного веса. Утечка One UI 9.5 интересна энтузиастам, но обычному пользователю не даёт ничего, кроме понимания, что Samsung держит график и целится в начало 2027 года. Обновление для складных смартфонов стоит просто установить: оно про стабильность, весит немного и не меняет привычный опыт. Новых функций ждать не нужно — как и переживать из-за чуть более старого уровня безопасности.

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При этом важно понимать, что некоторые апдейты на первых порах способны даже ухудшить работу устройства. Так, недавний патч безопасности Samsung буквально убил аккумулятор отдельных смартфонов. Поэтому перед установкой любого обновления One UI рекомендуется прочитать отзывы пользователей и лишь потом делать вывод относительно целесообразности его загрузки.