Бета-версия One UI 9 тестируется уже несколько месяцев, и по мере выхода новых сборок картина становится понятнее. Samsung использует это время, чтобы дорабатывать и дополнять оболочку перед официальным запуском. Первым устройством с One UI 9, скорее всего, станет складной Galaxy Z Fold 8, релиз которого ожидается в ближайшие недели. Ниже разбираем ключевые изменения: что действительно облегчает жизнь, что просто освежает интерфейс, а от чего лучше держаться подальше.

Гибкие быстрые настройки в One UI 9

Одно из самых заметных изменений — переработанная панель быстрых настроек. На первый взгляд она выглядит похоже на прежнюю, но есть визуальные правки: ползунки громкости и яркости стали толще, а переключатели тёмной темы и звука теперь отделены от этих ползунков.

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Больше всего меняется режим редактирования. Появились новые переключатели для функций доступности, включая «Выбор для озвучивания», который читает вслух части интерфейса. Панель стала гибче в изменении размеров плиток: теперь их можно двигать и менять сильнее, чем раньше. Впервые ползунки громкости и яркости можно уменьшить до формата 2×1, что позволяет собрать более компактную раскладку.

Обновился и мини-плеер: круглые кнопки воспроизведения, паузы и перемотки, а также более аккуратная работа с цветами обложек. Полоса воспроизведения с визуализатором стала ярче, потому что берёт оттенки из обложки текущего трека. Отдельно стоит отметить размытие фона — эффект добавлен во многие места интерфейса и реализован аккуратно.

Индикатор скорости сети в строке состояния One UI

В строку состояния наконец-то можно добавить индикатор скорости сети — то, что давно есть на китайских прошивках. Это удобный способ заметить, если какое-то приложение неожиданно расходует мобильный трафик или Wi-Fi. Правда, есть нюанс: включить это можно только через приложение Quickstar в наборе Good Lock.

Ещё Samsung увеличила размер «пилюли» в строке состояния, так что информации помещается чуть больше. Оборотная сторона — интерфейс может выглядеть немного перегруженным по сравнению с прежним компактным вариантом.

Как изменился Samsung после выхода One UI 9

Мелких, но приятных правок в One UI 9 много. Появилась возможность превращать каждое окно браузера в отдельную карточку в списке недавних — это не новая для Android идея, но она возвращается и удобна для многозадачности. Плавающие панели жестов тоже вернулись: с одной стороны, панель жестов стала чище, с другой — часть элементов может перекрываться.

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Если пользуетесь автоматизацией через «Режимы и сценарии», Samsung добавила пояснения к каждому пресету, так что не придётся гадать, что делает та или иная заготовка. Панель Game Booster получила новые опции вроде разрешения скриншотов и обхода зарядки во время игры. Если вам интересны и другие скрытые возможности системы, часть из них работает даже на старых устройствах.

В Samsung Notes появился инструмент «лента» для скрытия текста и картинок: можно закрасить фрагмент, а потом коснуться S Pen, чтобы увидеть, что под ним, — полезно скорее как помощник в учёбе. А ещё есть новая мера безопасности: при перезагрузке или выключении смартфона теперь нужно ввести PIN-код.

В камере есть пара интересных нововведений. Главное — одновременная запись вертикального видео с фронтальной и основной камер. На выходе получается квадратный ролик 1:1, который может пригодиться для Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой). Ограничение существенное: запись идёт только в 1080p, так что за пределами соцсетей польза сомнительна.

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Samsung доработала телефонное приложение, объединив все звонилки в один раздел. Теперь при открытии приложения телефона в ленте будут видны звонки из Google Meet, WhatsApp, Viber, Line и других приложений с собственной функцией вызовов. Для тех, кто постоянно переключается между мессенджерами ради звонков, это экономит время.

Блокировка интернета для приложений на Samsung

Пожалуй, одно из лучших новшеств One UI 9 — возможность запретить конкретным приложениям выход в интернет прямо в настройках. Функция называется «Ограничения сети», и удивительно, что её не было раньше.

Смысл простой: многим приложениям вообще не нужен доступ к сети, а отключение соединения работает и как защита приватности, и как аварийный выключатель. Особенно оценят те, кто играет в игры с назойливой рекламой.

Новая функция отчёт о вождении на Samsung

Не все нововведения полезны. Функция «Отчёт о вождении» отслеживает недавнюю поездку и формирует отчёт: как часто вы резко жмёте на газ, тормозите, входите в крутые повороты и сколько раз берёте телефон в руки за рулём.

Важно понимать, что такие данные могут в итоге использоваться для продажи страховым компаниям, и держать их на телефоне нет причин. Это предположение, а не подтверждённый факт, но сам подход разумен — если вы не понимаете, зачем вам эта функция, просто не включайте её.

Стоит ли устанавливать One UI 9

Складной Galaxy, скорее всего, выйдет с One UI 9 из коробки, и наверняка появятся мелочи, которых пока нет в бете. Google подтвердила, что Gemini Intelligence придёт на Galaxy S26 и Pixel 10 — это надстройка над Android с расширенными ИИ-задачами и автоматизацией, хотя нужна она далеко не всем.

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Таким образом, One UI 9 — это не революция, а набор точечных улучшений, часть из которых давно напрашивалась. Блокировка интернета для приложений, единая звонилка и гибкие быстрые настройки — то, ради чего обновление стоит ждать. Индикатор скорости сети удобен, но требует Good Lock. А вот от «Отчёта о вождении» лучше держаться подальше, пока не станет ясно, куда уходят собранные данные.