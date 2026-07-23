На презентации Galaxy Unpacked в Лондоне Samsung официально представила One UI 9 на базе Android 17. Первыми устройствами со стабильной версией стали новые складные смартфоны, о которых мы уже рассказывали, а для остальных моделей сроки пока не назвали. Разбираем, что из свежих функций реально пригодится в повседневном использовании, а что пока работает с ограничениями.

Кто получит обновление One UI 9

Стабильная версия оболочки сразу установлена на новые складные смартфоны. Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8 получили One UI 9 из коробки, то есть покупателю не придётся ждать обновления. Публичное бета-тестирование при этом идёт с мая — для серии Galaxy S26 уже вышли четыре тестовые сборки. Умные часы пошли отдельным путём. Galaxy Watch Ultra 2 и Galaxy Watch 9 получили редакцию One UI 9 Watch на базе Wear OS 7 — это не та же самая оболочка, что на смартфонах, а версия под носимые устройства.

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Точных сроков выхода обновления для других устройств Samsung не назвала. Как и в прошлые годы, график обновлений компания опубликует позже, по мере выхода бета-версий. А в отдельном материале вы можете ознакомиться с полным списком устройств, которые получат One UI 9.

Что изменилось в One UI 9

Главные визуальные перемены достались именно раскладным моделям. На широком экране Galaxy Z Fold 8 панель быстрых настроек стала плавающим окном с тенью вместо привычной шторки во всю ширину — это логично для большого дисплея, где растягивать элементы через весь экран неудобно.

В Galaxy Z Flip 8 переработали внешний экран FlexWindow. Samsung позиционирует его как интерфейс, изначально рассчитанный на работу с искусственным интеллектом: на нём выводятся приложения, важная информация, элементы управления и сводка «Мой день». Запуск автоматизации через Gemini доступен голосом или боковой кнопкой. На больших экранах также расширили многозадачность — в режиме разделённого экрана можно продолжать переписку и параллельно выполнять предложенные системой действия.

Функции искусственного интеллекта в One UI 9

Сводка «Мой день» (одна из функций One UI, ради которых я купил Samsung) собирает персональные рекомендации с учётом привычек и повседневных задач. В One UI 9 добавили новые сценарии, настраиваемые карточки и отдельный раздел со сведениями о безопасности и конфиденциальности. Функция «ИИ-подсказки» (Now Nudge) пытается превращать планы в действия: например, если в переписке возникла договорённость о встрече, система может предложить проверить календарь, найти ресторан или сохранить адрес.

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Автоматизация на базе Gemini работает в 49 приложениях и сервисах — от поиска ресторана и бронирования столика до покупки билетов. Задачу можно сформулировать обычным языком, дополнить изображением или содержимым экрана. Здесь важна оговорка: на старте автоматизация доступна только в США и Южной Корее и поддерживает английский и корейский языки. Samsung обещает постепенно расширить список стран и языков, но конкретных сроков для других регионов в источнике нет — то есть российскому пользователю рассчитывать на эту функцию пока не стоит.

Отдельная панель «Действия ИИ-ассистента» собирает историю операций, которые искусственный интеллект выполнил от имени пользователя. Это удобно с точки зрения контроля: все действия ИИ видны в одном месте, и оттуда же можно перейти к настройкам нужного ассистента. Дополняет это функция «Оповещения о конфиденциальности» — она предупреждает, если приложение без очевидной причины пытается получить доступ к разрешениям или продолжает использовать их в фоне.

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За локальную обработку персональных данных отвечает «Платформа персональных данных»: для каждого приложения создаётся отдельная зашифрованная среда, а самое важное хранится в аппаратном хранилище Knox Vault. Работа платформы зависит от параметра «Интеллектуальный анализ личных данных» — если его отключить, все ранее проанализированные сведения удаляются. Samsung отмечает, что технология «Усиленное шифрование Knox» доступна на смартфонах и планшетах Galaxy, начиная с One UI 8.

Перенос данных с iPhone и совместимость с AirDrop на Samsung

Обновлённый Smart Switch позволяет отсканировать QR-код и перенести данные по беспроводной сети без установки дополнительных приложений. Вместе с фото, сообщениями и файлами переезжают учётные записи Samsung и Google, параметры специальных возможностей, профили eSIM, пароли и ключи доступа. Но есть требования к версиям: принимающее устройство должно работать на Android 17 с One UI 9 или новее, а iPhone — на iOS 26.6 или свежее. Перенос eSIM при этом зависит от оператора связи.

Отдельно стоит отметить, что приложение «Быстрая отправка» получило двустороннюю совместимость с AirDrop. По состоянию на июль 2026 года обмен данными с устройствами Apple поддерживают серия Galaxy S26 и новые складные модели, причём для Galaxy S26 понадобится обновление ПО. Позже поддержку обещают и другим флагманам.

Как установить обновление One UI 9 на Samsung

После выхода стабильной версии One UI 9 для вашего устройства вы сможете обновить смартфон по следующей инструкции:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Обновление ПО». Нажмите кнопку «Обновить». Подтвердите установку обновления.

Основной эффект от One UI 9 сейчас чувствуют владельцы новых складных смартфонов — им достались переработанный интерфейс, обновлённый FlexWindow и расширенная многозадачность. Для остальных пользователей главные удобства — панель контроля действий ИИ, оповещения о конфиденциальности и более безопасный перенос данных с iPhone. А вот самую разрекламированную ИИ-автоматизацию Gemini россиянам придётся отложить: пока она работает только в двух странах и на двух языках, и ждать её без официального расширения географии смысла нет.