OnePlus обновляет смартфоны до OxygenOS 16. Что появилось в прошивке, и кто получит обновление

Компания OnePlus, чьи смартфоны совсем недавно официально появились на российском рынке, анонсировала обновление OxygenOS 16 — фирменной оболочки, построенной на базе Android 16. Ее получат не только свежие устройства бренда, но и другие модели. Мы собрали всю информацию о нововведениях OxygenOS 16, а также составили список смартфонов, которые получат апдейт, чтобы вы могли подготовиться к обновлению.

Что нового в OxygenOS 16

Как говорит OnePlus, миссия OxygenOS 16 — разрушать шаблоны, раскрывать индивидуальность и вдохновлять на творчество. За красивыми словами про «бунт против обыденности» скрывается несколько важных нововведений, касающихся по большей части искусственного интеллекта, а также инструментов кастомизации.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Так, с выходом OxygenOS 16 производитель анонсирует функцию Plus Mind — инструменты ИИ, построенные на базе нейросети Gemini и вызываемые нажатием кнопки Plus Key. Правда, компания не уточняет, что выделенная кнопка ИИ сейчас есть только у смартфонов серии OnePlus Nord 5 и OnePlus 13T (13s). Но, очевидно, она станет неотъемлемым атрибутом всех последующих моделей.

Наряду с пространством Plus Mind производитель анонсирует несколько совершенно новых функций искусственного интеллекта OnePlus:

ИИ-автор. При помощи искусственного интеллекта в Заметках можно будет создавать диаграммы и таблицы, а еще появится целый список дополнительных инструментов для работы с текстом.

При помощи искусственного интеллекта в Заметках можно будет создавать диаграммы и таблицы, а еще появится целый список дополнительных инструментов для работы с текстом. Сканирование с ИИ. Искусственный интеллект сможет сканировать документы, даже если они расположены под углом, а также уберет тени и другие артефакты.

Искусственный интеллект сможет сканировать документы, даже если они расположены под углом, а также уберет тени и другие артефакты. AI Portrait Glow. Специальная функция обработки фото через нейросеть, позволяющая сделать из плохого снимка хороший.

Специальная функция обработки фото через нейросеть, позволяющая сделать из плохого снимка хороший. AI Perfect Shot. Исправление фото при помощи искусственного интеллекта на случай, если кто-то в кадре случайно закроет глаза или скорчит рожицу.

Помимо искусственного интеллекта OxygenOS 16 предлагает гибкую настройку экрана блокировки. Новая оболочка позволит настраивать текст, включая его шрифт, оживлять фото и устанавливать видео.

Вместе с OxygenOS 16 производитель также анонсирует Fluid Cloud — переделанную шторку уведомлений, которая теперь отображает полезные виджеты сразу нескольких приложений.

Кроме того, в OxygenOS 16 обновлены многие стандартные приложения: Погода, Компас, Калькулятор и другие. Наконец, при помощи апдейта OnePlus обещает провести масштабную оптимизацию системы и добавить новые инструменты взаимодействия с устройствами Apple.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Кто получит OxygenOS 16

OnePlus не называет сроки развертывания обновления, но при этом публикует список смартфонов с OxygenOS 16:

OnePlus 13;

OnePlus 13R;

OnePlus 13s;

OnePlus Open;

OnePlus 12;

OnePlus 12R;

OnePlus 11 5G;

OnePlus 11R 5G;

OnePlus 10 Pro 5G;

OnePlus Nord 5;

OnePlus Nord 4;

OnePlus Nord 3 5G;

OnePlus Nord CE5;

OnePlus Nord CE4;

OnePlus Nord CE4 Lite 5G;

OnePlus Pad 3;

OnePlus Pad 2;

OnePlus Pad;

OnePlus Pad Lite.

Вероятно, выход OxygenOS 16 состоится в ближайшие дни, но процесс развертывания апдейта будет растянут на несколько месяцев. Первыми обновление должны получить владельцы актуальных флагманов, а после — обладатели старых моделей и устройств среднего класса.