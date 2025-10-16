OnePlus обновляет смартфоны до OxygenOS 16. Что появилось в прошивке, и кто получит обновление

Компания OnePlus, чьи смартфоны совсем недавно официально появились на российском рынке, анонсировала обновление OxygenOS 16 — фирменной оболочки, построенной на базе Android 16. Ее получат не только свежие устройства бренда, но и другие модели. Мы собрали всю информацию о нововведениях OxygenOS 16, а также составили список смартфонов, которые получат апдейт, чтобы вы могли подготовиться к обновлению.
Что нового в OxygenOS 16
Как говорит OnePlus, миссия OxygenOS 16 — разрушать шаблоны, раскрывать индивидуальность и вдохновлять на творчество. За красивыми словами про «бунт против обыденности» скрывается несколько важных нововведений, касающихся по большей части искусственного интеллекта, а также инструментов кастомизации.
Так, с выходом OxygenOS 16 производитель анонсирует функцию Plus Mind — инструменты ИИ, построенные на базе нейросети Gemini и вызываемые нажатием кнопки Plus Key. Правда, компания не уточняет, что выделенная кнопка ИИ сейчас есть только у смартфонов серии OnePlus Nord 5 и OnePlus 13T (13s). Но, очевидно, она станет неотъемлемым атрибутом всех последующих моделей.
Наряду с пространством Plus Mind производитель анонсирует несколько совершенно новых функций искусственного интеллекта OnePlus:
- ИИ-автор. При помощи искусственного интеллекта в Заметках можно будет создавать диаграммы и таблицы, а еще появится целый список дополнительных инструментов для работы с текстом.
- Сканирование с ИИ. Искусственный интеллект сможет сканировать документы, даже если они расположены под углом, а также уберет тени и другие артефакты.
- AI Portrait Glow. Специальная функция обработки фото через нейросеть, позволяющая сделать из плохого снимка хороший.
- AI Perfect Shot. Исправление фото при помощи искусственного интеллекта на случай, если кто-то в кадре случайно закроет глаза или скорчит рожицу.
Помимо искусственного интеллекта OxygenOS 16 предлагает гибкую настройку экрана блокировки. Новая оболочка позволит настраивать текст, включая его шрифт, оживлять фото и устанавливать видео.
Вместе с OxygenOS 16 производитель также анонсирует Fluid Cloud — переделанную шторку уведомлений, которая теперь отображает полезные виджеты сразу нескольких приложений.
Кроме того, в OxygenOS 16 обновлены многие стандартные приложения: Погода, Компас, Калькулятор и другие. Наконец, при помощи апдейта OnePlus обещает провести масштабную оптимизацию системы и добавить новые инструменты взаимодействия с устройствами Apple.
Кто получит OxygenOS 16
OnePlus не называет сроки развертывания обновления, но при этом публикует список смартфонов с OxygenOS 16:
- OnePlus 13;
- OnePlus 13R;
- OnePlus 13s;
- OnePlus Open;
- OnePlus 12;
- OnePlus 12R;
- OnePlus 11 5G;
- OnePlus 11R 5G;
- OnePlus 10 Pro 5G;
- OnePlus Nord 5;
- OnePlus Nord 4;
- OnePlus Nord 3 5G;
- OnePlus Nord CE5;
- OnePlus Nord CE4;
- OnePlus Nord CE4 Lite 5G;
- OnePlus Pad 3;
- OnePlus Pad 2;
- OnePlus Pad;
- OnePlus Pad Lite.
Вероятно, выход OxygenOS 16 состоится в ближайшие дни, но процесс развертывания апдейта будет растянут на несколько месяцев. Первыми обновление должны получить владельцы актуальных флагманов, а после — обладатели старых моделей и устройств среднего класса.