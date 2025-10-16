OnePlus обновляет смартфоны до OxygenOS 16. Что появилось в прошивке, и кто получит обновление

Герман Вологжанин

Компания OnePlus, чьи смартфоны совсем недавно официально появились на российском рынке, анонсировала обновление OxygenOS 16 — фирменной оболочки, построенной на базе Android 16. Ее получат не только свежие устройства бренда, но и другие модели. Мы собрали всю информацию о нововведениях OxygenOS 16, а также составили список смартфонов, которые получат апдейт, чтобы вы могли подготовиться к обновлению.

OnePlus обновляет смартфоны до OxygenOS 16. Что появилось в прошивке, и кто получит обновление. OnePlus уже начала обновлять смартфоны до OxygenOS 16. Изображение: androidauthority.com. Фото.

OnePlus уже начала обновлять смартфоны до OxygenOS 16. Изображение: androidauthority.com

Что нового в OxygenOS 16

Как говорит OnePlus, миссия OxygenOS 16 — разрушать шаблоны, раскрывать индивидуальность и вдохновлять на творчество. За красивыми словами про «бунт против обыденности» скрывается несколько важных нововведений, касающихся по большей части искусственного интеллекта, а также инструментов кастомизации.

Так, с выходом OxygenOS 16 производитель анонсирует функцию Plus Mind — инструменты ИИ, построенные на базе нейросети Gemini и вызываемые нажатием кнопки Plus Key. Правда, компания не уточняет, что выделенная кнопка ИИ сейчас есть только у смартфонов серии OnePlus Nord 5 и OnePlus 13T (13s). Но, очевидно, она станет неотъемлемым атрибутом всех последующих моделей.

Что нового в OxygenOS 16. В OxygenOS 16 появилось специальное пространство для работы с ИИ. Изображение: OnePlus. Фото.

В OxygenOS 16 появилось специальное пространство для работы с ИИ. Изображение: OnePlus

Наряду с пространством Plus Mind производитель анонсирует несколько совершенно новых функций искусственного интеллекта OnePlus:

  • ИИ-автор. При помощи искусственного интеллекта в Заметках можно будет создавать диаграммы и таблицы, а еще появится целый список дополнительных инструментов для работы с текстом.
  • Сканирование с ИИ. Искусственный интеллект сможет сканировать документы, даже если они расположены под углом, а также уберет тени и другие артефакты.
  • AI Portrait Glow. Специальная функция обработки фото через нейросеть, позволяющая сделать из плохого снимка хороший.
  • AI Perfect Shot. Исправление фото при помощи искусственного интеллекта на случай, если кто-то в кадре случайно закроет глаза или скорчит рожицу.

Помимо искусственного интеллекта OxygenOS 16 предлагает гибкую настройку экрана блокировки. Новая оболочка позволит настраивать текст, включая его шрифт, оживлять фото и устанавливать видео.

Что нового в OxygenOS 16. OnePlus масштабно обновила экран блокировки. Изображение: OnePlus. Фото.

OnePlus масштабно обновила экран блокировки. Изображение: OnePlus

Вместе с OxygenOS 16 производитель также анонсирует Fluid Cloud — переделанную шторку уведомлений, которая теперь отображает полезные виджеты сразу нескольких приложений.

Что нового в OxygenOS 16. Обновленный центр уведомлений в OxygenOS 16. Изображение: OnePlus. Фото.

Обновленный центр уведомлений в OxygenOS 16. Изображение: OnePlus

Кроме того, в OxygenOS 16 обновлены многие стандартные приложения: Погода, Компас, Калькулятор и другие. Наконец, при помощи апдейта OnePlus обещает провести масштабную оптимизацию системы и добавить новые инструменты взаимодействия с устройствами Apple.

Кто получит OxygenOS 16

OnePlus не называет сроки развертывания обновления, но при этом публикует список смартфонов с OxygenOS 16:

  • OnePlus 13;
  • OnePlus 13R;
  • OnePlus 13s;
  • OnePlus Open;
  • OnePlus 12;
  • OnePlus 12R;
  • OnePlus 11 5G;
  • OnePlus 11R 5G;
  • OnePlus 10 Pro 5G;
  • OnePlus Nord 5;
  • OnePlus Nord 4;
  • OnePlus Nord 3 5G;
  • OnePlus Nord CE5;
  • OnePlus Nord CE4;
  • OnePlus Nord CE4 Lite 5G;
  • OnePlus Pad 3;
  • OnePlus Pad 2;
  • OnePlus Pad;
  • OnePlus Pad Lite.

Вероятно, выход OxygenOS 16 состоится в ближайшие дни, но процесс развертывания апдейта будет растянут на несколько месяцев. Первыми обновление должны получить владельцы актуальных флагманов, а после — обладатели старых моделей и устройств среднего класса.

