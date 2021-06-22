OnePlus придумала, как обновлять дешёвые Android-смартфоны

Поддержка недорогих Android-смартфонов всегда была чем-то факультативным. Производителям казалось, что заниматься выпуском ежемесячных обновлений безопасности, не говоря уже о ежегодных системных апдейтах, необязательно, потому что невыгодно. В конце концов, какой резон обновлять смартфон, если это создаст у владельца ощущение его актуальности, и тогда он просто не купит новую модель. А тогда в чём бизнес? Но постепенно к вендорам стало приходить понимание обратного, и они начали вырабатывать особый подход к обновлению даже самых дёшевых устройств.

Когда OnePlus начала выпускать смартфоны линейки Nord, цена которых стартует от 10 тысяч рублей, все очень удивились. Ведь это ни шло ни в какое сравнение с флагманскими устройствами компании, оцениваемыми в 40, 50, 60 и даже 70 тысяч рублей.

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Но оказалось, что OnePlus всё продумала. Помимо железа начального сегмента, которым китайцы оснастили модельный ряд Nord, они решили подсократить сроки программной поддержки, отказавшись от одного крупного обновления.

Обновление смартфонов на Android

Смартфоны линейки OnePlus Nord получат только одно системное обновление Android вместо двух. Несмотря на то что Google рекомендует производителям выпускать две новых версии ОС для всех смартфонов, это именно что рекомендация, а не требование, от которой они могут отступать.

Поэтому OnePlus решила, что сокращение сроков программной поддержки позволит снизить себестоимость новых смартфонов. По факту, так и вышло. Ведь адаптация апдейтов тоже требует времени, сил и человекочасов, которые должны быть оплачены. А без этого можно и цену устройства снизить. Но не всё так плохо.

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Конечно, системное обновление Nord’ам светит только одно. То есть аппараты, которые из коробки вышли на Android 11, получат только Android 12. Однако, чтобы не отталкивать пользователей, OnePlus решила предложить им альтернативу в виде трёх лет регулярных обновлений безопасности.

Правда, есть исключения. Ими стали наиболее дешёвые Nord N10 и Nord N100, которые вышли почти на год раньше и которым светит только два года патчей безопасности. Ведь это они подтолкнули OnePlus к тому, чтобы продлить поддержку новых устройств линейки.

Зачем нужны обновления безопасности

На самом деле как такового апгрейда не произошло. Дело в том, что основные изменения Android-смартфоны получают от сервисов Google, которые обновляются независимо от операционной системы. А обновления безопасности – это патчи, которые не несут в себе никаких нововведений.

Они сосредоточены исключительно на исправлении критических уязвимостей. Другое дело, что для рядового пользователя эти самые бреши не представляют особой опасности, а потому особенно полагаться на обновления с исправлениями не стоит.

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Нет, я не кощунствую. Просто большинство заражений и вредоносных атак на смартфоны под управлением Android, как ни странно, происходят с согласия самих пользователей. Это они скачивают заражённый софт, раздают ему запрашиваемые разрешения, а потом поражаются, почему с их счетов списали деньги.

В случае же с уязвимостями требуется точечная атака. То есть человек, который атакует, должен хотеть взломать именно вас. Но – без обид – кто вы такой, чтобы злоумышленник был нацелен на вас? Поэтому с практической точки зрения никакого вреда нам с вами большинство уязвимостей не несут.