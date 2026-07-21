Рынок смартфонов переживает серьёзные изменения, и компания OnePlus объявила о своём закрытии на ключевых рынках. Там, где бренд ещё останется, фирменная оболочка OxygenOS сольётся с ColorOS от OPPO, и это коснётся не только новых устройств. Будущие обновления для уже вышедших смартфонов OnePlus заменят привычную оболочку на ColorOS. Разбираемся, что это значит для владельцев: где появится лишнее, какие фишки исчезнут и почему часть пользователей встречает новость без энтузиазма.

Когда ColorOS придёт на OnePlus

Точных сроков OnePlus не называет. Однако, предположительно, перехода стоит ждать до конца этого года или в начале следующего вместе с крупным обновлением ColorOS на базе Android 17. Пока это ориентир, а не подтверждённая дата, так что относиться к нему стоит сдержано.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Важно понимать: речь не о косметическом ребрендинге. OxygenOS перестанет быть просто «основанной на ColorOS» — она станет ColorOS. Именно поэтому пользователи спорят, не пытается ли OPPO окончательно растворить OnePlus в себе.

Проблема ColorOS — предустановленные приложения и магазин OPPO

Первое, чего можно опасаться, — обилие ненужного софта из коробки. Смартфоны OPPO даже топового уровня идут с предустановленными «App Market» и «Game Center» — это выходы на собственный магазин приложений OPPO, через который вам предлагают скачивать сомнительные копии популярных программ и игр.

Ситуация похожа на другие фирменные магазины (тот же Galaxy Store у Samsung): они почти не модерируются и часто содержат низкокачественные клоны известных, иногда платных приложений, как это было с поддельным Telegram в GetApps от Xiaomi. Хуже всего — назойливые уведомления с предложениями поставить «высоко оценённые приложения и игры», о которых вы не просили.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Дешёвые модели OnePlus, вроде недавнего OnePlus N6, тоже идут с App Market и игровым расширением, а вот флагманы этой участи пока избегали. У OPPO так не работает: даже на премиальной серии Find X9 можно найти кучу предустановленных приложений партнёров. Набор зависит от региона, но он заметно длиннее того, к чему привыкли владельцы OnePlus.

Можно ли удалить мусор на ColorOS

Частично — да, но не полностью. Большинство лишних приложений удаляются, однако сам магазин снести не получится даже сторонними инструментами для чистки Android. Что можно сделать:

отключить уведомления от фирменного магазина;

деактивировать сам магазин;

спрятать его из списка приложений.

Осадок всё равно остаётся: приложение как бы остаётся на устройстве без вашего явного согласия. Отдельная головная боль — функция «журнала» на экране блокировки, включённая по умолчанию, которая по сути показывает рекламу под видом интересного контента. Её тоже можно выключить, но лишние действия удовольствия не добавляют.

OxygenOS закрывается — что вы потеряете

Тем, кто пользуется OnePlus давно, будет не хватать чистого, менее перегруженного интерфейса, спокойных цветов и плавных анимаций. Многое из этого оболочка растеряла ещё раньше, но несколько мелочей уйдут именно сейчас:

более «андроидная» и сдержанная версия «Пункта управления» в стиле iPhone — OPPO активнее двигается к полупрозрачной графике в духе Liquid Glass;

возможность полностью отключать размытие для части элементов;

пасхалка в «Калькуляторе»: при операции «1 + =» появлялся логотип Never Settle;

«классический» набор иконок OnePlus и часть привычного оформления.

Отдельно стоит сказать про лаунчер. Он и так стал ограниченным: меньше настроек домашнего экрана и раскладки приложений. Фирменную панель Shelf больше нельзя открывать свайпом вправо — этот жест отдан ленте Google Discover. Чтобы вызвать Shelf, приходится тянуть сверху вниз, а это конфликтует с открытием шторки уведомлений. Если стандартный лаунчер вас не устраивает, я советую поставить что-то быстрее и чище.

Чем похожи ColorOS и OxygenOS

Переход не полностью односторонний. ColorOS переняла и удачные функции OnePlus — например, приложение Zen Space с непрерывными фоновыми звуками для концентрации и возможностью ограничивать приложения.

Ряд функций уже есть в обеих оболочках: постоянно активный экран в стиле iOS, эффекты глубины для обоев на локскрине, а также ИИ-возможности Mind Space. Последние позволяют хранить скриншоты и отдавать их на анализ ИИ (для большинства пользователей в мире это, вероятно, Gemini), получая краткие сводки или напоминания. Полезно, если вы собираете медиа и сообщения для передачи ИИ. Но тем, кто и так пользуется Gemini, это может показаться перегруженным блокнотом и ничем больше.

Что будет со смартфонами OnePlus в мире

Меняется не только софт. Для владельцев в США и Европе грядут крупные перемены по железу и поддержке. В Европе OnePlus передаёт значительную часть бизнеса OPPO и направляет покупателей на его устройства. Ремонт тоже постепенно перейдёт к OPPO.

Компания уверяет, что проблем у пользователей не будет, но уже есть сообщения о трудностях с ремонтом — OnePlus заменяет гарантийные обязательства ваучерами вместо реального решения. С запасами тоже не всё гладко. Лучшее, на что можно надеяться, — что запчасти пополнят или пользователям без доплат заменят технику на эквивалентные модели OPPO, а не отделаются купонами.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

В США картина ещё жёстче. OnePlus обещает продавать устройства только до исчерпания складов и обслуживать их дольше, но запасы в регионе уже ограничены. Это говорит о том, что к уходу готовились несколько месяцев и не пополняли склады специально. А поскольку OPPO в США официально не представлена, для ремонта это может стать тупиком.