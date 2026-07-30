После официального релиза Android 17, который состоялся в июне этого года, производители смартфонов начали адаптировать под новую систему свои оболочки. Так, Vivo запустила набор бета-тестеров OriginOS 7. Первая волна доступна только для китайских версий устройств и охватывает всего пять смартфонов и планшетов: три модели Vivo и две iQOO. Разбираем, кому это реально важно и почему спешить с установкой сырой прошивки не стоит.

Что такое OriginOS 7 Beta

Vivo запустила программу бета-тестирования OriginOS 7, которая даст части пользователей ранний доступ к прошивке до стабильного релиза. Компания назвала список моделей Vivo и iQOO, которые могут участвовать в первой фазе.

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OriginOS 7 строится на Android 17 — это следующая крупная версия системы Google. Программа сначала стартовала в Китае, а другие регионы, как и обычно, подключат позже. Если вы уже проходили путь с прошлым поколением, логика та же, что и когда смартфоны iQOO и vivo получали обновление OriginOS 6: сначала Китай, потом остальные рынки.

Кто может установить бета-версию OriginOS 7

На старте Vivo принимает заявки от владельцев пяти устройств. Список короткий и целиком состоит из флагманских моделей.

Модели Vivo:

Vivo X300 Pro;

Vivo X Fold 6;

Vivo Pad 6 Pro.

Модели iQOO:

iQOO 15;

iQOO Pad 6 Pro.

Если вашего устройства тут нет, паниковать рано: это только первая фаза тестирования. Полный перечень моделей, которые в принципе рассчитывают на обновление, куда шире — мы разбирали список поддерживаемых устройств отдельно.

Как скачать OriginOS 7 Beta

Чтобы попасть в тестеры, нужно подходящее устройство из списка и проживание в Китае — на этом этапе программа географически ограничена. Набор стартовал 30 июля в 10:00 по китайскому времени и продлится до 4 августа. Сам процесс простой:

Убедитесь, что ваша модель есть в списке первой волны. Откройте ссылку на участие, которую Vivo опубликовала на своей странице программы. Заполните базовые данные в анкете и отправьте заявку.

Важно понимать: бета — это сырая прошивка для энтузиастов, а не готовое обновление для повседневного телефона. Ранние сборки Android 17 у Vivo уже проходили через программу для разработчиков, и такие версии традиционно нестабильны — их не рекомендуют ставить на основное устройство.

Когда OriginOS 7 выйдет для всех

Для пользователей за пределами Китая Vivo пока не раскрыла деталей по глобальной бете OriginOS 7. Источник опирается на прошлые запуски: если ориентироваться на них, глобальная бета может стартовать в сентябре. Это прогноз, а не подтверждённая дата.

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Стабильную OriginOS 7 ждут ближе к четвёртому кварталу 2026 года, начиная с флагманов Vivo и iQOO, а затем волна дойдёт до остальных подходящих устройств. Android 17, на котором построена оболочка, по данным разработчиков делает упор на безопасность, приватность и оптимизацию системы, а не на радикальную смену внешнего вида — заметные визуальные изменения принесёт уже сама надстройка Vivo.