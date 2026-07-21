OnePlus официально прощается со своей фирменной оболочкой. OxygenOS закрывается, а её место на всех актуальных смартфонах и планшетах займёт ColorOS 17, которая полностью изменит интерфейс устройств. Обновление привяжут к выходу Android 17, а сама компания сворачивает работу в большинстве регионов мира. Разбираемся, кого это касается, и какие OnePlus получат ColorOS 17.

Почему OxygenOS заменят на ColorOS 17

OnePlus подтвердила крупную перестройку, при которой фирменная платформа OxygenOS полностью выводится из эксплуатации. Китайские бренды OnePlus и Realme объявили о переходе на операционную систему ColorOS от Oppo, заменяющую OxygenOS и Realme UI соответственно, и этот сдвиг начнётся с обновления Android 17.

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При этом производитель уверяет, что поддержка не прекратится. Все новые и существующие устройства, подходящие под Android 17, перейдут на ColorOS 17, а аппараты, которые Android 17 не получат, продолжат получать поддержку на OxygenOS. То есть старые модели без обновления до новой версии Android не окажутся брошенными, просто останутся на прежней оболочке.

Важный момент^ обновление добровольное, а не принудительное. По словам OnePlus, после официального релиза ColorOS 17 пользователи с существующими устройствами, попадающими в область обновления, получат возможность добровольно перейти на новую ColorOS. Более того, пользователи, которые обновятся, смогут откатиться обратно на OxygenOS, а детали процесса отката компания обещает объявить позже.

Список OnePlus, которые получат ColorOS 17

Официального перечня в сообщении на форуме нет — список собран на основе действующей политики обновлений каждой модели. Поэтому относитесь к нему как к ориентиру, а не как к финальному документу от OnePlus. Актуальные флагманы, средний класс и планшеты выглядят так.

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Флагманские смартфоны:

OnePlus Open;

OnePlus 15;

OnePlus 15R;

OnePlus 13;

OnePlus 13R;

OnePlus 13s;

OnePlus 13T;

OnePlus 12;

OnePlus 12R;

OnePlus 11.

Смартфоны среднего класса:

OnePlus N6;

OnePlus Nord 6;

OnePlus Nord CE 6;

OnePlus Nord CE 6 Lite;

OnePlus Nord 5;

OnePlus Nord CE 5;

OnePlus Nord 4.

Планшеты:

OnePlus Pad 4;

OnePlus Pad 3;

OnePlus Pad 2;

OnePlus Pad Lite;

OnePlus Pad Go 2.

Если хотите заранее понять, дойдёт ли до вашего аппарата сам Android 17, посмотрите наш материал про телефоны, которые получат Android 17 — переход на ColorOS напрямую завязан именно на эту версию.

Что нового будет в ColorOS 17 после OxygenOS

Здесь важно не поддаваться панике. Для большинства владельцев OnePlus последних лет разница будет минимальной, потому что две оболочки давно живут на общей основе. К началу 2026 года обе операционные системы сошлись на единой универсальной кодовой базе ColorOS.

Это значит, что многие функции, которые могут подать как новинки ColorOS, на деле уже были доступны раньше. Структурная проблема в том, что большинство из этих возможностей были доступны ещё до ребрендинга: поскольку OxygenOS и ColorOS делят общий бэкенд с начала 2026 года, пользователи на OxygenOS 16 уже имели доступ к Trinity Engine, O+ Connect, Zen Space и AI-функциям.

Из полезного для тех, у кого дома техника разных марок: O+ Connect позволяет напрямую обмениваться файлами между устройствами OnePlus и Apple касанием, а также беспроводным дублированием экрана на Mac и Windows-ПК, тогда как приложение OHealth синхронизируется с Apple Watch, включая обработку звонков. Впрочем, это скорее приятные детали, чем причина обновляться сломя голову.

Стоит ли обновляться до ColorOS 17

Торопиться не нужно. Точной даты выката пока нет, а само обновление добровольное, поэтому спокойно дождитесь официального релиза ColorOS 17 и первых отзывов владельцев. Если вы пользуетесь техникой Apple или другими устройствами OnePlus, новые возможности связки могут оказаться удобными. Если же вы цените именно минимализм OxygenOS, у вас останется вариант откатиться назад.

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И честно: эффект для большинства пользователей небольшой. Значение перехода зависит целиком от того, зачем вы вообще покупали OnePlus: для тех, кто выбрал устройство из-за софта, это ощутимо, а для всех остальных большой роли не сыграет.