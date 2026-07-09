Свежая операционная система Android 17 вышла всего пару недель назад, но это не значит, что следующего обновления придётся ждать целый год. Теперь Google выпустила первый ежемесячный патч Android, и он начал приходить на смартфоны Pixel. Обновление приносит исправления безопасности и правит несколько раздражающих ошибок интерфейса, но самую громкую проблему с исчезающими виджетами оно пока не решает. Апдейт небольшой, но именно такие патчи чаще всего влияют на повседневную стабильность работы телефона больше, чем громкие анонсы.

Кому и когда придёт патч безопасности Android

Google опубликовала список изменений для июльского обновления безопасности 2026 года. Патч охватывает Pixel 6 и все более новые модели вплоть до линейки Pixel 10. К слову, этот флагман Google сейчас подешевел и доступен по очень выгодной цене на AliExpress.

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Глобально пользователи получат сборку с номером vCP2A.260705.006, когда она дойдёт до их устройства. Важный момент: обновление раскатывается поэтапно в течение недели. Это значит, что если сегодня патча у вас ещё нет, это нормально — доступность растянута по времени, и телефон подтянет обновление в свою очередь. Проверить наличие обновления можно вручную в настройках телефона, но принудительно ускорить его установку не выйдет — приходится ждать своей очереди.

Что нового в патче безопасности Android 17

Интерфейс Android 17 получает пару точечных исправлений. Первое касается только Pixel 10 Pro Fold: пользователи жаловались, что кнопки навигации меняли положение после того, как складной телефон открывали и закрывали. Июльский патч должен убрать эту проблему у тех, кто с ней столкнулся.

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Второе исправление затрагивает все поддерживаемые Pixel — от Pixel 6 до линейки Pixel 10. Оно касается эффекта формы обоев: раньше он мог неправильно перекрывать объект на экране вместо того, чтобы оставаться на заднем плане.

Помимо этого, в патче есть ещё несколько заметных правок для всех поддерживаемых моделей:

исправлена ситуация, когда некоторые приложения внезапно закрывались или не запускались вовсе;

устранена ошибка с неправильными цветами и контрастом у части системных виджетов;

убран сбой, из-за которого отдельные устройства не могли загрузить систему или зависали в бесконечной перезагрузке.

Главная проблема обновления Android 17

Здесь важно быть честными. Google выпускает небольшую правку для виджетов, но она не устраняет главную жалобу большинства владельцев Pixel. После перехода на Android 17 многие столкнулись с тем, что виджеты на домашнем экране начали пропадать сами по себе.

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Компания знает об этой проблеме и говорит, что полноценное исправление уже в работе. Оно замечено в тестовой сборке Android 17 QPR1 Beta 5 и нацелено именно на виджеты, которые исчезают или пропадают из списка после перезагрузки устройства. То есть июльский патч — это не то обновление, которое вернёт вам пропавшие виджеты.

Поскольку правка находится в бета-версии QPR1, скорее всего, полноценно виджеты починят только с первым квартальным обновлением Android 17 — именно для этого и идут текущие тесты. Google при этом двигается быстро: на прошлой неделе вышла сборка Android 17 QPR1 Beta 6, и она уже достигла стадии стабильности платформы.

Стоит ли обновлять Android 17

Короткий ответ — да, обновлять стоит. Это обновление безопасности, и оно закрывает уязвимости, чинит вылеты приложений и убирает сбой с зависанием при загрузке. Отказываться от таких патчей смысла нет, а новых рисков они обычно не несут.

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Но не ждите, что июльский апдейт решит всё. Сам Android 17 — это не яркий релиз с кучей новых функций, а обновление с упором на безопасность и защиту от угроз. Если вас мучает именно проблема с исчезающими виджетами, придётся немного подождать квартального патча — а пока просто держите систему в актуальном состоянии.