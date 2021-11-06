Почему Android 12L станет залогом успешного будущего Google

Анонс Android 12L стал для многих из нас неожиданностью. Хотя мы готовились к выходу небольшого обновления основной линейки Android 12, мы не думали, что отдельная версия появится столь быстро. Новинка демонстрирует все старания Google в создании отдельной операционной системы для устройств с большими экранами. Фактически, это обновление действительно стало настолько важным, что совершенно заслуженно получило собственное имя и отдельно от обычной версии станет предметом программы предварительного тестирования для разработчиков. Пока же давайте поймем, насколько действительно важна эта операционная система для компании и что она даст ей в будущем.

Android на планшете

Google уже продает миллионы Chromebook в год, и хотя планшеты на Android не самые популярные, они по-прежнему занимают почти половину мирового рынка. Это не говоря уже о росте числа складных устройств и всеобщий ажиотажах, связанный с новым для индустрии форм-фактором.

Однажды Google уже попробовала создать специальную ОС для планшета и почти ничего не добилась. Одна из причин — очевидное отсутствие энтузиазма в отношении форм-фактора больших устройств. Проще говоря, вся эта работа не была бы востребована. Что характерно, даже многие собственные приложения Google никогда не обновлялись, чтобы использовать большую площадь экрана, так почему сторонние разработчики должны заботиться о них? Если Google хочет сделать Android 12L успешным, ей необходимо извлечь уроки из истории и уже допущенных ошибок.

Honeycomb, также известная как Android 3.0, была выпущена почти десять лет назад. Она отражала амбиции Google в отношении форм-фактора планшета в 2012 году. Эта операционка должна была открыть новую эру приложений и программного обеспечения с ориентиром на большие экраны. Вместо этого только несколько собственных приложений Google были оптимизированы для такой работы — Gmail, Контакты и Календарь. Остальные были просто увеличенными версиями своего мобильного аналога.

Google представила Android 12L. Что ты такое?

Сторонние приложения для Android на планшет

Некоторые сторонние разработчики включились в процесс, адаптируя свои приложения под большой экран с возможностью запуска их в отдельных окнах. Но дальше дело не пошло. Компания вернулась к телефонам с выходом Android 4.0 и оставила многие свои приложения — Карты, Android Market, веб-браузер и многие другие — в состоянии неопределенности для планшетов.

Казалось, что у Google есть план, и то, что приложения просто динамически растягивались, выглядело временной полумерой, которая была неплохим компромиссом и в целом всех устраивала. Но позже выяснилось, что это не этап пути, а его конец. У Google просто не было видения того, что надо делать дальше.

С другой стороны, Apple так сильно продвигала и разрабатывала iOS для iPad, что в конечном итоге разделила ее на две операционные системы, и теперь выпускает iOS и iPadOS. И пусть в настройках самого iPad она называется просто iOS, но это две действительно самодостаточные операционные системы, в которых ярко выражен разный подход и разная философия.

Вторая попытка Google сделать ПО для планшетов

Вторая попытка Google с планшетами была предпринята пару лет назад, когда нам показали Pixel Slate. С Chrome OS, поддерживающим приложения Android, казалось, что нам предложат подобие планшета, но при этом обеспечат полную настройку для тех, кому нужна клавиатура и трекпад.

К сожалению, Slate не вызвал большого энтузиазма, главным образом потому, что Google снова не удалось должным образом адаптировать интерфейс — работа была далека от идеальной. Справедливости ради стоит сказать, что разработчики не торопились адаптировать свои приложения к этой новой химере.

Android 12L знаменует собой третью попытку Google сделать правильные шаги в экосистеме планшетов, хотя на этот раз ПО не ограничивается конкретным типом устройств. Оно должно преодолеть разрыв между телефонами, складными устройствами, планшетами и компьютерами. Задача в том, чтобы создать единое программное обеспечение независимо от размера экрана. И система, и приложения будут адаптироваться к предоставленному им экрану, растягиваясь, чтобы заполнить большую диагональ при подключении к Chromebox, а затем уменьшаясь, чтобы поместиться на маленьком телефоне.

Этот складной планшет опередил время, но провалился в продаже.

Android 12L для планшетов

То, что мы наблюдаем на данный момент, обнадеживает. Имеется правильная поддержка многооконности и многозадачности, а также полная переработка уведомлений и настроек, позволяющая использовать две панели. Отображение большего количества контента более разумным способом — это и есть главная задача Android 12L.

Однако этого недостаточно. Система — это хорошо, но это только часть того, что обеспечивает комфортную работу. Куда важнее, чтобы разработчики приложений сделали все необходимое для полноценной совместимости всех функций.

Но я не зря в начале рассказал о двух неудачных попытках сделать операционную систему для планшетов. Теперь даже самые лояльные разработчики могут воспринять предложение в очередной раз адаптировать софт с негативом. Google надо будет очень постараться, чтобы убедить их попробовать еще раз.

К тому времени, когда в следующем году будет официально выпущена Android 12L, все встроенные приложения Google должны быть адаптированы для больших экранов. На этот раз у компании нет места для маневра, и третьей ошибки быть просто не может. Разработчики должны видеть, что компания серьезно относится к этому стремлению.

Google запатентовала планшет в линейке Pixel.

Будет ли Android 12L обновляться

При этом выпустить Android 12L и успокоиться, не обновляя ее в следующих версиях, нельзя. Эту работу надо вести основательно и последовательно. Можно с большой уверенностью сказать, что Google, решившись на этот шаг, понимает всю необходимость продолжать идти этим путем. Только так можно будет привлекать все новых и новых разработчиков, даже если по началу это будет убыточно. Только так можно прокачать направление Android-планшетов и наконец-то отбить у Apple ее часть рынка.

Уже сейчас мы наблюдаем, как стремительно распространяется инициатива Google по распространению Material You. Не только встроенные приложения, но и многие сторонние получили его поддержку, и их количество только растет. Посмотрим, что будет с Android 12L, но есть чувство, что на этот раз у Google получится.