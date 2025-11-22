Почему Android-смартфоны стали получать больше обновлений, чем раньше

Еще каких-то 5 лет назад Android-смартфоны серьезно уступали компании Apple в части поддержки устройств. Даже топовые флагманы от известных брендов в лучшем случае получали пару крупных апдейтов, после чего выпуск обновлений для них прекращался. Но к 2025 году ситуация кардинально изменилась. Все больше производителей заявляет о расширении поддержки Android, предлагая 5, а то и 7 лет полноценных обновлений.

Сколько лет обновляется Android

Единого стандарта обновлений Android не существует. Производитель смартфонов сам решает, сколько лет поддерживать устройства. И рекордсменом в этом отношении является компания Samsung. Ее актуальные флагманы, начиная с серии Galaxy S27, имеют 7 лет поддержки. То есть, покупая смартфон на Android 16, вы можете быть уверены, что в будущем он обновится до Android 23.

Впечатляюще? Не то слово. Но Samsung — далеко не единственная компания, которая долго обновляет свои смартфоны. Расширенные сроки поддержки есть у Xiaomi и других популярных брендов. Чего уж там, даже далеко не самая известная за пределами Китая компания vivo обещает для своих новых смартфонов vivo X300 и vivo X300 Pro 5 крупных обновлений Android и 7 лет поддержки патчами безопасности.

То же самое касается, например, HONOR и OPPO, а позади сейчас находятся лишь HUAWEI, Infinix и TECNO. Они либо не имеют прозрачной политики обновлений, либо ограничиваются поддержкой сроком до 3-х лет, что по нынешним меркам уже далеко не рекорд.

Несмотря на очевидную тенденцию, есть бренды, почти полностью игнорирующие обновления Android. Как правило, это представители третьего эшелона, чьи устройства продаются исключительно в онлайне. Например, Blackview и UMIDIGI. Несколько обновлений безопасности из владельцы, конечно, получат, но крупных апдейтах не стоит даже мечтать.

Почему стало больше обновлений Android

Как бы то ни было, сложно не заметить, что в последнее время смартфоны стали получать больше обновлений. Пытаясь объяснить такую тенденцию, эксперты обычно выделяют следующие причины:

яркий пример Apple;

рост конкуренции внутри Android-рынка;

рост киберугроз и запрос на безопасность;

строгие требования Google (владелец Android).

Все это действительно так, но, пожалуй, главным катализатором изменений стали новые законодательные инициативы Европейского Союза, которые теперь, в частности требуют от производителей смартфонов предоставление минимум 5 лет программной поддержки устройств. Те, в свою очередь, вынуждены соглашаться с условиями, ведь европейский рынок является одним из самых перспективных.

Законы ЕС оказывают чрезвычайно сильное влияние на весь рынок смартфонов. Именно их инициативы вынудили Apple отказаться от разъема Lightning в пользу Type-C, а также заставили производителей смартфонов указывать срок службы аккумуляторов.