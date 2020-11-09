Почему чистый Android больше не нужен

Вы знаете, что такое чистый Android? Многие думают, что это операционная система, на базе которой работают смартфоны Google Pixel. Дескать, только она, будучи неиспорченной оболочками, способна обеспечить опыт использования, который в неё закладывала сама Google. Однако это не только не соответствует действительности, но и является прямой ложью, потому что «пиксели», в отличие от смартфонов линейки Nexus, имеют собственную оболочку Pixel Launcher, не оставляющую чистому Android никаких шансов.

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Если говорить откровенно, то чистый Android – это то, что принято называть Android Open Source Project. По сути, это своего рода заготовка, которая отлично подходит для создания прошивок, потому что ничего не мешает разработчикам самим наполнить платформу необходимым смыслом и функциональностью. Однако некоторые производители не брезгуют использовать стоковую операционку на коммерческих устройствах. Например, Nokia, которая – одна из немногих – принципиально не использует никаких оболочек. Но почему только она?

Почему Google не развивает Android

Вот так чистый Android выглядит без оболочек и внешних украшательств концепции Material Design.

Однако чистый Android плох не только с точки зрения внешнего оформления, но и функциональных возможностей. Ведь если вы посмотрите на Android 11, то увидите, что она довольно бедна на нововведения, а внедрением основных изменений предстоит заниматься сами производители смартфонов. Осознав, что её работу за неё сделают другие, Google просто отказалась тратить время и деньги за разработку, тестирование и отладку новых инструментов, механизмов и функций, осознавая, что какие-нибудь Samsung или Xiaomi всё равно сделают лучше.

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Очевидно, что Google стало неинтересно развивать исходную операционку, снабжая её новыми функциями, поэтому сегодня чистый Android и обновления к нему – это продукт скорее для производителей, чем для пользователей. Ведь просто так взять и начать пользоваться чистой операционкой на современном смартфоне невозможно из-за банального недостатка возможностей. Вы только посмотрите, каких функций в чистом Android до сих пор нет:

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Режим «картинка-в-картинке»

Клонирование приложений

Защита приложений паролем

Авторизация по лицу

Функция записи экрана

Включение экрана при поднятии

Режим повышенной производительности

Зачем нужен чистый Android

Это лишь малая часть тех функций, которые пришли мне на ум, хотя по факту их гораздо больше. Можно просто взять любую оболочку и начать перебирать её возможности по очереди – в результате, я уверен, большая часть из них банально не встретится вам в чистом Android.

Найдутся ли сегодня те, кто предпочтёт стоковую операционку богатой функциональными возможностями оболочке? Я уверен, что найдутся, но их будет немного. Но даже среди тех, кто выберет стоковый Android, большая часть практически наверняка будет искренне думать, что речь идёт о Pixel Launcher, а оставшиеся будут принадлежать к числу гиков-ретроградов, которые в аскетичности чистой операционки видят самое большое благо, не желая связываться с освоением новых функций.

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Чистый Android сложно назвать коммерческим продуктом. Это понимает даже Google. Ведь если раньше компания придерживалась мнения о том, что её фирменные смартфоны должны работать на базе операционной системы, не испорченной внешними оболочками, то сегодня её позиция поменялась. Современные «пиксели» функционируют на базе платформы, от которой даже не пахнет чистотой, а разработчики Google развивают её параллельно исходной операционке. Просто они понимают, что на «стоке» далеко не уедешь. Пусть поймут это и те, кто просит смартфоны на чистом Android.