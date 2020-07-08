Почему читатели AndroidInsider.ru выбирают Android, а не iOS

Едва ли не с самых первых дней существования Android вокруг неё сформировался образ платформы для недорогих устройств. Несмотря на то что флагманские смартфоны на базе ОС от Google стоили ничуть не дешевле, а иногда и дороже топовых iPhone, разрушить сложившийся стереотип было практически невозможно. Как бы ни пытались пользователи оправдать свой выбор открытостью Android, её функциональностью и широкими возможностями кастомизации, в это всё равно никто не верил. Поэтому мне стало интересно, а за что на самом деле люди предпочитают Android?

Пользователи недовольны тем, как обновляются смартфоны на Android

Спрашивать о том, почему пользователи выбрали Android, логичнее всего у самих пользователей. Ведь кто как не они могут знать о глубинных позывах своего мозга. Далеко ходить за респондентами не пришлось. Я просто создал опрос в нашем чатике в Telegram, и получил вполне релевантную выборку, на основе которой сформировал довольно чёткое видение ситуации. Теперь предлагаю взглянуть на неё вам и определиться, к какой категории относите себя вы либо, если у вас свой ответ, написать об этом в комментариях.

Чем Android лучше iOS

Почти треть всех опрошенных – 27% — выбирают Android, а не iOS, именно из-за невысокого порога вхождения. То есть, как ни крути, но важнейшую роль здесь играет вопрос цены. Большинство людей, согласно статистическим исследованиям, оказываются готовы заплатить за смартфон в районе 15-20 тысяч рублей. Несмотря на то что у Apple есть смартфоны из этой ценовой категории, их, во-первых, не очень много, а, во-вторых, всё это довольно неновые и, как следствие, не очень привлекательные внешне и функционально модели. У Android с этим проблем нет. За 15-20 тысяч рублей вы можете купить околофлагманский Galaxy A51 и не знать горя как минимум пару лет.

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На втором месте с результатом 25% расположилась функциональность. Как оказалось, многие пользователи ценят Android в первую очередь за его возможности, которых, по их мнению, явно больше, чем у iOS. Если разобраться, то получается, что это действительно так. Google Ассистент явно превосходит Siri, встроенные приложения камеры всегда предлагают более широкий спектр надстроек, а возможность заменять штатные приложения сторонними довольно серьёзно, пусть и косвенно, способствует расширению доступных пользователям функций.

Зачем нужна открытость Android

За открытость и кастомизацию, которые концептуально близки друг к другу, проголосовали по 15%. По мнению пользователей, открытость Android, как ни крути, обеспечивает лучшую работу с файлами, чем iOS, позволяет обращаться к сторонним источникам приложений, да и, вообще, позволяет делать выбор, которого практически нет на iOS. Кастомизация – это, скорее, следующий этап открытости. Она позволяет менять внешний вид и функциональные возможности ОС, а также настраивать интерфейс и системные механизмы так, как нравится пользователю.

Что удивительно, за возможность устанавливать кастомные прошивки и скачивать бесплатный софт проголосовали только 10 и 4% соответственно. Это очень показательный результат, который свидетельствует о том, что большинству современных пользователей плевать на перепрошивки и они хотят просто пользоваться своими смартфонами. А отказ от бесплатного софта подтверждает их платёжеспособность и опровергает версию о том, что Android – это операционная система для бедных и наглых.

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Сам я, признаюсь честно, отношу себя к первым. Мне действительно сложно убедить себя в том, что есть смысл в покупке смартфона с ценой под сотню тысяч рублей, когда рядом лежит если не точно такой же, то очень похожий, но за 30 тысяч. Колоссальная, если вдуматься разница. Да, Android-смартфоны обновляются по 2-3 года, да, они чаще страдают от уязвимостей, а Google Play периодически грешит вредоносными приложениями. Но мы научились относиться к этому философски, без злобы, потому что понимаем, что и за экономию приходится чем-то платить.