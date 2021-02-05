Почему Google боится, что пользователи Android уйдут на iOS

Есть ли у Google основания бояться, что пользователи Android уйдут на iOS? Ну, если рассуждать здраво, то такая вероятность, конечно, есть всегда. Но текучка в данном случае – это дело абсолютно естественное, и притом взаимное. То есть и те, и другие время от времени желают сменить платформу и уходят с насиженного места к конкурентам. Чаще всего это происходит в периоды выхода новых смартфонов у топовых производителей. Осень – традиционно сезон айфонов, а зима – самсунгов и сяоми. Но может ли у пользователей появиться повод уйти не ради смартфона, а ради чего-то другого? Google полагает, что вполне.

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Недавно я обратил внимание на то, что Google ведёт себя не совсем честно по отношению к пользователям Android. Это стало ясно, когда она объявила о том, что планирует отказаться от прямой слежки за пользователями iOS через свои приложения, но на Android ничего такого не последовало. Видимо, подумал я, Google напрочь обнаглела, раз позволяет себе вот таким образом разделять аудиторию на тех, кто достоин защиты своих данных и тех, кто проживёт и без неё. Осознавать это было неприятно, но, к счастью, я ошибался.

Чем iOS лучше Android

Google приступила к разработке аналога антитрекинговой системы для Android, которая ранее появилась в iOS. Поводом для этого стал не начавшийся было тренд на соблюдение конфиденциальности, а банальный страх поискового гиганта, что часть пользователей просто уйдёт к Apple. В конце концов, какой резон продолжать сидеть там, где к тебе относятся как к товару и ни во что не ставят твои интересы? А ведь именно об этом, вероятно, уже начали задумываться некоторые владельцы смартфонов на Android, узнав, что на iOS поисковый гигант старается вести себя элегантнее.

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Собственная антитрекинговая система Google будет менее строгой, чем у Apple. Если в iOS компания из Купертино ввела обязанность разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на слежку, по сути, давая последним возможность отказаться, то поисковый гигант не хочет так жестить. Ведь сам факт того, что разработчики не могут отслеживать действия пользователей в приложениях без их разрешения, лишает их большей части заработка, поскольку снижает конверсию рекламы из-за падения релевантности.

Как зарабатывает Google

Но, как бы там ни было, решение Google внедрить в Android хоть какое-то подобие антитрекинговой системы, применяемой в Apple, уже говорит о многом. Очевидно, что в компании действительно переживают о том, что пользователи больше не захотят терпеть такое отношение и банально начнут переходить на iOS. Значит, Google сильно этого боится, раз идёт против своих собственных правил. Ведь, если помните, Google является одной из крупнейших (если не крупнейшей) в мире площадок для размещения рекламы. Она выстроила продвинутую экосистему, которая позволяет ей собирать данные пользователей, изучать их предпочтения и выдавать им релевантную рекламу, которая с большой долей вероятности оборачивается покупкой.

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Установив запрет на слежку за пользователями – пусть даже очень лайтовый, а не как на iOS, — Google совершенно точно потеряет часть дохода. Пока сложно сказать, какую именно, поскольку ещё неизвестно, насколько строгой будет антитрекинговая система. Однако сомневаться в том, что компания будет вынуждена пойти на этот шаг, не имея альтернативного пути развития, не приходится. Всё-таки мы живём в такое время, когда конфиденциальность перестала быть просто смешным и ничего не значащим термином, и не обеспечивать защиту пользователей стало нельзя.