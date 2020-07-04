Почему Google должна убить Android Go

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Иван Кузнецов 1

Думаю, вы успели обратить внимание, что производительность давно перестала быть определяющим критерием при выборе смартфона. Теперь, когда даже процессоры начального уровня демонстрируют более высокую вычислительную мощность, чем флагманы 3-4-летней давности, она перестала иметь хоть какое-то значение. Единственное, что хоть как-то интересует пользователей, — конечно, помимо камеры, — это объём оперативной памяти, который должен быть максимально большим. Поэтому довольно странно, что Google продолжает развивать проект Android Go, а производители поддерживают его выпуском новых совместимых аппаратов.

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Для тех, кто в танке, объясняю. Android Go – это облегченная версия оригинального Android, ориентированная на работу на устройствах начального уровня. Нет, вы не поняли. Реально начального уровня. Ключевое требование — это объём оперативной памяти не больше 1,5 ГБ. Но, как правило, смартфоны на Android Go имеют не больше 1 ГБ, а иногда и того меньше. Для Android Go существуют специальные облегченные версии приложений с максимально урезанной функциональностью. Это позволяет им работать довольно быстро, невзирая на слабое железо.

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В общем-то всё хорошо. Google способствует тому, чтобы Android нормально работал не только на флагманах, как было раньше, но и на самых слабых и дешёвых смартфонах. Вот только, на мой взгляд, в 2к20 эта теория больше не то что не актуальна, а в корне неверна и ошибочна. Смотрите сами.

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Сегодня даже самые слабые процессоры – Snapdragon 600-й серии, MediaTek, Kirin 700-й серии – это вполне производительные решения, которые затыкают за пояс флагманы если не трёх-четырёх-, то пятилетней давности уж точно. Ну, а про оперативку я уже и не говорю. Да сегодня почти не осталось смартфонов меньше чем с 4 ГБ ОЗУ. Да, встречаются отдельные экземпляры, у которых объём оперативной памяти составляет 3 ГБ. Но назвать их кроме как отщепенцами не поворачивается язык, потому что найти им практическое применение довольно сложно.

Что не так с Android Go

Что и говорить про аппараты с 1 ГБ оперативной памяти. На что они вообще могут сгодиться? Мало того, что они обладают максимально простецким железом, посредственной функциональностью, так ещё и не выдерживают никакой конкуренции со смартфонами на базе нормального Android. Да даже Redmi Note 8 явно будет предпочтительнее какого-нибудь Nokia 1 Plus или Redmi Go. Да, он будет дороже на 3-4 тысячи рублей, однако эти деньги решительно стоит доплатить, потому что взамен вы получите целый спектр преимуществ, недоступных для аппаратов на Android Go.

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Вообще, у меня складывается стойкое впечатление, что Google дала команду производителям специально делать аппараты на Android Go такими скучными, нефункциональными и какими-то бестолковыми. Вот, что вы теряете, покупая такой смартфон вместо нормального:

  • Нормальная ОС с широким спектром функций;
  • Производительное железо, которое подойдёт для игр;
  • Поддержка полноценных приложений;
  • Поддержка быстрой зарядки;
  • Большой экран;
  • Качественная камера;
  • Ёмкий аккумулятор и более длительное время автономной работы.

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И это я просто пробежался по верхам. Ведь, если начать копать глубже, вскроется масса такого, что поставит под вопрос дальнейшее существование Android Go. Многие производители смартфонов уже и сами это поняли. Это хорошо заметно по тому, что большинство из них уже не выпускает смартфонов под управлением урезанной версии ОС. Сейчас это в основном китайские ноунейм-вендоры вроде Ulefone, Alcatel или Umidigi. Довольно странно в этом списке выглядит Nokia, но у финнов всегда был свой путь, непонятный другим. Нам же ни Android Go, ни смартфоны на его базе попросту не нужны.

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1 комментарий Оставить свой

  1. ukhamitov

    Android Go делается не для России, а для Индии. Смартфоны от $35 на слабом железе

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