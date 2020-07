Почему Google должна убить Android Go

Думаю, вы успели обратить внимание, что производительность давно перестала быть определяющим критерием при выборе смартфона. Теперь, когда даже процессоры начального уровня демонстрируют более высокую вычислительную мощность, чем флагманы 3-4-летней давности, она перестала иметь хоть какое-то значение. Единственное, что хоть как-то интересует пользователей, — конечно, помимо камеры, — это объём оперативной памяти, который должен быть максимально большим. Поэтому довольно странно, что Google продолжает развивать проект Android Go, а производители поддерживают его выпуском новых совместимых аппаратов.

Как стереть данные с потерянного или украденного телефона на Android

Для тех, кто в танке, объясняю. Android Go – это облегченная версия оригинального Android, ориентированная на работу на устройствах начального уровня. Нет, вы не поняли. Реально начального уровня. Ключевое требование — это объём оперативной памяти не больше 1,5 ГБ. Но, как правило, смартфоны на Android Go имеют не больше 1 ГБ, а иногда и того меньше. Для Android Go существуют специальные облегченные версии приложений с максимально урезанной функциональностью. Это позволяет им работать довольно быстро, невзирая на слабое железо.

Стоит ли покупать смартфон на Android Go

В общем-то всё хорошо. Google способствует тому, чтобы Android нормально работал не только на флагманах, как было раньше, но и на самых слабых и дешёвых смартфонах. Вот только, на мой взгляд, в 2к20 эта теория больше не то что не актуальна, а в корне неверна и ошибочна. Смотрите сами.

Как на любом Android сделать пункт управления из MIUI 12

Сегодня даже самые слабые процессоры – Snapdragon 600-й серии, MediaTek, Kirin 700-й серии – это вполне производительные решения, которые затыкают за пояс флагманы если не трёх-четырёх-, то пятилетней давности уж точно. Ну, а про оперативку я уже и не говорю. Да сегодня почти не осталось смартфонов меньше чем с 4 ГБ ОЗУ. Да, встречаются отдельные экземпляры, у которых объём оперативной памяти составляет 3 ГБ. Но назвать их кроме как отщепенцами не поворачивается язык, потому что найти им практическое применение довольно сложно.

Что не так с Android Go

Что и говорить про аппараты с 1 ГБ оперативной памяти. На что они вообще могут сгодиться? Мало того, что они обладают максимально простецким железом, посредственной функциональностью, так ещё и не выдерживают никакой конкуренции со смартфонами на базе нормального Android. Да даже Redmi Note 8 явно будет предпочтительнее какого-нибудь Nokia 1 Plus или Redmi Go. Да, он будет дороже на 3-4 тысячи рублей, однако эти деньги решительно стоит доплатить, потому что взамен вы получите целый спектр преимуществ, недоступных для аппаратов на Android Go.

Вообще, у меня складывается стойкое впечатление, что Google дала команду производителям специально делать аппараты на Android Go такими скучными, нефункциональными и какими-то бестолковыми. Вот, что вы теряете, покупая такой смартфон вместо нормального:

Нормальная ОС с широким спектром функций;

Производительное железо, которое подойдёт для игр;

Поддержка полноценных приложений;

Поддержка быстрой зарядки;

Большой экран;

Качественная камера;

Ёмкий аккумулятор и более длительное время автономной работы.

Вышло приложение, которое переносит на Android диагностическую функцию Apple Watch

И это я просто пробежался по верхам. Ведь, если начать копать глубже, вскроется масса такого, что поставит под вопрос дальнейшее существование Android Go. Многие производители смартфонов уже и сами это поняли. Это хорошо заметно по тому, что большинство из них уже не выпускает смартфонов под управлением урезанной версии ОС. Сейчас это в основном китайские ноунейм-вендоры вроде Ulefone, Alcatel или Umidigi. Довольно странно в этом списке выглядит Nokia, но у финнов всегда был свой путь, непонятный другим. Нам же ни Android Go, ни смартфоны на его базе попросту не нужны.