Миюай — это вовсе не оскорбление. Компания Xiaomi придумала интересное название своей оболочке. Расшифровать аббревиатуру можно как MI User Interface (пользовательский интерфейс Mi), произносится она как «Me You I», что тоже довольно забавно. Первая версия системы работала на базе Android 2.2 и была представлена в далёком 2010 году. Можно сказать, что этот год для оболочки юбилейный.

Вот так выглядела MIUI v1:

А вот так она выглядит сейчас:

Система стала аккуратной и чистой. Xiaomi за 10 лет добавила немало полезных и функций. MIUI предлагает быстрые и частые обновления, компания обновляет даже не очень производительные устройства, и за это им отдельное спасибо. Однако за 10 лет компания так и не научилась предлагать не просто функциональный софт, а качественный. Сейчас я попытаюсь объяснить, что меня не устраивает.

Не очень плавная работа

Владельцы устройств Xiaomi должны понять, о чём идёт речь. За счёт того, что компания выпускает очень много устройств, обновляя при этом их достаточно часто, у компании всё время возникают проблемы с багами и лагами. MIUI даже на новых смартфонах умудряется подтормаживать, анимации могут работать не очень плавно. На это жаловались владельцы нового Redmi K30, которые купили телефон со 120 Гц экраном и лагающей оболочкой. Сразу после выхода компания выпустила обновление, исправляющее проблемы с производительностью, но складывается впечатление, что для Xiaomi выпуск новых смартфонов это как конвейер, где важно успеть как можно быстрее, потратив на разработку как можно меньше ресурсов.

Не так давно я обновил свой Redmi 6 до MIUI 11. Смартфон хоть и не получил новую версию Android, но оболочка при этом обновилась. До обновления аппарат работал шустро и плавно, после всё стало дико тормозить, смартфон стал задумываться, и почти все анимации происходят рывками. Непонятно, как Xiaomi тестирует свои обновления, но это явно не то, чего я жду от Android-производителя. Раньше мы ругали Apple за то, что с каждым обновлением она тормозит свои телефоны, теперь всё совсем иначе.

За 10 лет Xiaomi не удалось довести MIUI до состояния, когда я бы мог с уверенностью заявить, что это лучшая оболочка на базе Android. Еще один момент, который мне не очень нравится, это рекламные баннеры, встроенные в систему. Однако стоит учесть небольшую стоимость аппаратов компании, таким образом она пытается немного заработать на своей продукции, и за это ребят винить не стоит. Однако наличие рекламы нельзя сравнивать с оптимизацией софта. Мы можем привыкнуть к рекламе, но привыкнуть к тормозам и багам в системе не сможет никто.

Дизайн и анимации

За 10 лет Xiaomi не удалось создать оболочку с красивым дизайном и приятными и плавными анимациями. Запуск каждого приложения, взаимодействие с чем-либо приводит к каким-то не очень плавным и странным анимациям. Всё внутри MIUI какое-то дёрганное, по другому описать это я не могу. Даже OneUI от Samsung кажется более интересной как внешне, так и в вопросе анимаций. Все взаимодействия в OneUI более плавные и приятные глазу.

Надеюсь, что Xiaomi всё же начнет больше внимания уделять именно программному обеспечению. Новые функции — это всегда хорошо, однако лучше делать качественно, чем выпускать сырой софт, чтобы потом допиливать его обновлениями. Давайте взглянем на OnePlus. Компания предлагает свою надстройку над Android, и при этом им удаётся предложить плавный и быстрый интерфейс с приятными анимациями. Ниже представлено небольшое сравнение с оболочкой OnePlus.

Какие неприятные моменты здесь имеются? Заметили? Проблема вот в этом модальном окне. Навигационная панель серая, хотя гораздо логичнее оставить её белой, чтобы она гармонично сочеталась с окном — это же настолько очевидно. В модальном окне кружок чекбокса подтверждения плохо различим, он не соответствует принципам доступности: люди с плохим зрением должны легко различать важные объекты интерфейса. Здесь же чекбокс не видно совсем. К тому же отступ справа слишком маленький, и текст «Don’t show it again» прилипает к чекбоксу. Почему компании так безразлично качество интерфейса?

Теперь давайте посмотрим как себя ведёт клавиатура. В видеосравнении от Tech Timmers ребята в приложении Google Play нажали в меню поиска на предложение, при этом клавиатура в этот момент скрылась. Давайте посмотрим, как происходит процесс скрытия клавиатуры:

Навигационная панель наслаивается на клавиатуру, при этом после того, как анимация скрытия завершается, левая и правая кнопки в навигационной панели смещаются вверх на несколько пикселей по непонятным причинам. В этих нюансах и проявляется подход к разработке софта, у Xiaomi он плохой, на мой взгляд.

А что думают наши читатели? Как вам MIUI? Делитесь мнением в комментариях и подписывайтесь на наши новости в Телеграм.