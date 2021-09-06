Почему не надо продлевать сроки обновления Android-смартфонов

Как долго, по-вашему, производители должны обновлять свои смартфоны? Логично, что чем дольше они будут это делать, тем лучше для и для нас, и для них. Ведь так аппараты будут дольше сохранять актуальность, а значит, и медленнее дешеветь, принося больше денег своим создателям. Но это в теории. Потому что на практике производителям оказалось выгоднее просто клепать новые смартфоны, зарабатывая уже на них, а не на старых моделях, интерес к которым довольно быстро угасает. Вот только власти считают, что короткий жизненный цикл мобильных устройств – это большая проблема.

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По данным Engadget, правительство Германии хочет добиться, чтобы производители поддерживали свои смартфоны минимум в течение 7 лет. Под поддержкой подразумевается как выпуск программных обновлений, так и обеспечение сервисных центров всеми необходимыми для ремонта аппаратов наборами запчастей. В правительстве считают, что это позволит защитить права потребителей, а заодно продлить сроки службы мобильных устройств, чтобы снизить объёмы электронного мусора.

Сколько должен обновляться смартфон

Несмотря на требование германского правительства продлить программную поддержку смартфонов, оно распространяется только на обновления безопасности. То есть сами по себе новые версии ОС, если следовать букве закона, для аппаратов могут и не выходить. На самом деле это очень важное уточнение, поскольку производители могли бы просто выпускать обновления-пустышки. А с патчами безопасности, предназначение которых состоит в исправлении багов и уязвимостей, такой трюк уже не пройдёт.

Очевидно, что в большей степени требование о продлении поддержки касается именно производителей Android-смартфонов. В большинстве своём они прекращают выпускать апдейты для фирменных аппаратов уже на третьем году. Однако даже Apple не обновляет свои устройства так долго. Максимальный срок программной поддержки iPhone, известный к настоящему моменту, не превышает 6 лет. Так что исполнение требований закона станет вызовом для всех вендоров без исключения.

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Но если для Apple, в общем, не составит особенного труда просто продолжить выпустить для iPhone ещё несколько обновлений безопасности, то вот для производителей Android-смартфонов это может стать серьёзной проблемой. Выпуск обновлений безопасности для подавляющего большинства смартфонов на Android нерегулярен. Производители таким образом экономят ресурсы, предпочитая не тратить их, как они считают, попусту. А обязанность делать это, притом в два раза дольше, явно станет причиной возросших расходов.

На ком это отразится? Очевидно, что на нас. Производители, которых обязали поддерживать смартфоны на протяжении 7 лет, просто переложат расходы по разработке и выпуску программных обновлений на нас с вами. На выходе мы получим более дорогие устройства с включённой в цену привилегией, которая многим из нас, возможно, даже не нужна. Ведь обновления безопасности – это штука с недоказанной эффективностью.

Нужны ли обновления безопасности Android

Нет, я не подвергаю сомнению позицию Google о необходимости исправления уязвимостей в Android. Просто для рядового пользователя уязвимости – это далеко не самое страшное явление, поскольку существуют вещи и пострашнее. Например, шлаковый софт, которого очень много даже в официальном магазине приложений и который содержит в себе вредоносное и вирусное ПО, которые вредят пользователям в обход уязвимостей и дыр в системе безопасности.

Ассоциация DigitalEurope, в состав членов которой входят Apple, Samsung, Huawei и другие крупные производители электроники, выступают решительно против законопроекта. Их позиция заключается в том, что такой подход не приведёт ни к чему хорошему. Они считают, что 2 года обязательных системных обновлений и 3 года патчей безопасности — более чем достаточно для современных устройств, и я с ними полностью согласен.

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Обновления безопасности Android, на мой взгляд, сегодня являются своего рода театром. Они позволяют Google и производителям отчитываться об исправленных уязвимостях и повышении уровня защиты операционной системы. Но ведь по факту нам с вами эти уязвимости вообще не угрожают. Да, они позволяют обходить защитные механизмы и получать доступ к содержимому наших устройств. Но я ни разу не слышал, чтобы аппарат кого-то из моих знакомых взломали, воспользовавшись системной брешью.

А вот проблем с рекламным софтом, встраивающим в баннеры в интерфейс смартфона, или троянами, ворующими пароли – хоть отбавляй. Вот только уязвимости здесь не при чём. Люди сами раздают приложениям, которые скачивают, любые разрешения, не очень заботясь о последствиях. Поэтому бороться нужно не с системными брешами, а повышать грамотность пользователей. Тогда и обновления безопасности будут не нужны. Ведь у Google и так есть куча других обновлений для Android, которе несут куда больше пользы.