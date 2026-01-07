Почему не приходят обновления HyperOS на Xiaomi

Оболочка HyperOS, которая по умолчанию установлена на смартфонах Xiaomi, REDMI и POCO, получает регулярные обновления. Они включают в себя свежие функции, изменение дизайна, исправление ошибок, а также улучшение стабильности и безопасности системы. Но порой можно заметить, что обновление HyperOS не приходит. Это вызывает подозрения относительно неисправности устройства и заставляет принимать меры, направленные на решение проблемы. Но, прежде чем с ней разбираться, необходимо понять, когда выходят обновления HyperOS, и почему они могут задерживаться.

Когда выходят обновления Xiaomi

Как правило, обновления HyperOS выходят раз в 3 месяца. Об этом гласит информация, опубликованная на официальном сайте поддержки Xiaomi, который расположен по адресу trust.mi.com. Однако 90 дней — это лишь примерный срок. Одни смартфоны могут получать апдейты чаще, а другие — реже.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Кроме того, когда вы читаете новости о выходе новой версии HyperOS (например, HyperOS 3), не обольщайтесь в надежде сразу же получить апдейт. Развертывание крупных обновлений происходит в несколько этапов. Свежие и дорогие смартфоны получают их в первый месяц анонса, в то время как старые и недорогие модели могут получить апдейт лишь через 6-9 месяцев.

Сколько лет обновляются Xiaomi

У каждого смартфона Xiaomi есть ограниченный срок поддержки — период времени, в течение которого для определенной модели выпускаются обновления. Одни устройства получают апдейты в течение 4-6 лет, а другие — всего 2 года. Мы подробно рассказывали о сроках в поддержки в отдельном материале о том, сколько лет обновляются Xiaomi.

Узнать, поддерживает ли ваш смартфон новую версию Android или HyperOS, можно на сайте trust.mi.com. Там приведена информация о совместимых операционных системах и датах окончания поддержки.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Что делать, если нет обновлений HyperOS

Если Xiaomi перестал получать обновления HyperOS, необходимо позаботиться о его безопасности. Для этого нужно примерно раз в месяц проверять специальные патчи:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Конфиденциальность». Установите патчи, доступные во вкладках «Обновление системы через Google Play» и «Обновление системы безопасности».

Если вы хотите получать не только свежие патчи безопасности, но и крупные апдейты HyperOS, то после прекращения поддержки нужно позаботиться о покупке нового смартфона, так как срок выпуска обновлений отсчитывается с момента выхода устройства на рынок.