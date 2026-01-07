Почему не приходят обновления HyperOS на Xiaomi

Герман Вологжанин

Оболочка HyperOS, которая по умолчанию установлена на смартфонах Xiaomi, REDMI и POCO, получает регулярные обновления. Они включают в себя свежие функции, изменение дизайна, исправление ошибок, а также улучшение стабильности и безопасности системы. Но порой можно заметить, что обновление HyperOS не приходит. Это вызывает подозрения относительно неисправности устройства и заставляет принимать меры, направленные на решение проблемы. Но, прежде чем с ней разбираться, необходимо понять, когда выходят обновления HyperOS, и почему они могут задерживаться.

Почему не приходят обновления HyperOS на Xiaomi. Ищем апдейты HyperOS там, где их нет. Фото.

Ищем апдейты HyperOS там, где их нет

Когда выходят обновления Xiaomi

Как правило, обновления HyperOS выходят раз в 3 месяца. Об этом гласит информация, опубликованная на официальном сайте поддержки Xiaomi, который расположен по адресу trust.mi.com. Однако 90 дней — это лишь примерный срок. Одни смартфоны могут получать апдейты чаще, а другие — реже.

Кроме того, когда вы читаете новости о выходе новой версии HyperOS (например, HyperOS 3), не обольщайтесь в надежде сразу же получить апдейт. Развертывание крупных обновлений происходит в несколько этапов. Свежие и дорогие смартфоны получают их в первый месяц анонса, в то время как старые и недорогие модели могут получить апдейт лишь через 6-9 месяцев.

Сколько лет обновляются Xiaomi

У каждого смартфона Xiaomi есть ограниченный срок поддержки — период времени, в течение которого для определенной модели выпускаются обновления. Одни устройства получают апдейты в течение 4-6 лет, а другие — всего 2 года. Мы подробно рассказывали о сроках в поддержки в отдельном материале о том, сколько лет обновляются Xiaomi.

Сколько лет обновляются Xiaomi. Информация о выходе обновлений публикуется на специальном сайте. Фото.

Информация о выходе обновлений публикуется на специальном сайте

Узнать, поддерживает ли ваш смартфон новую версию Android или HyperOS, можно на сайте trust.mi.com. Там приведена информация о совместимых операционных системах и датах окончания поддержки.

Что делать, если нет обновлений HyperOS

Если Xiaomi перестал получать обновления HyperOS, необходимо позаботиться о его безопасности. Для этого нужно примерно раз в месяц проверять специальные патчи:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Конфиденциальность».
  3. Установите патчи, доступные во вкладках «Обновление системы через Google Play» и «Обновление системы безопасности».
Что делать, если нет обновлений HyperOS. Не забывайте ставить патчи безопасности на смартфон. Фото.

Не забывайте ставить патчи безопасности на смартфон

Если вы хотите получать не только свежие патчи безопасности, но и крупные апдейты HyperOS, то после прекращения поддержки нужно позаботиться о покупке нового смартфона, так как срок выпуска обновлений отсчитывается с момента выхода устройства на рынок.

