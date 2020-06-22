Почему не стоит покупать смартфоны Samsung ради обновлений

В этом году Samsung буквально прыгнула выше головы в попытке доказать, что она и только она может считаться настоящим лидером рынка смартфонов. Ради этого корейцы решили отказаться от образа ленивого и не клиентоориентированного производителя, начав выпускать обновления для своих смартфонов даже раньше, чем Google. На свежем энтузиазме, который, к слову, не иссяк до их пор, Samsung стала выпускать патчи безопасности для следующего месяца ещё в конце предыдущего. В результате получалось, что майское обновление выходило в последних числах апреля, апрельское – в марте, а мартовское – в феврале. В какой-то момент я даже поверил, что Galaxy – это лучшие смартфоны с точки зрения поддержки. Но это не так.

Зачем нужны обновления безопасности

Ежемесячные обновления безопасности начинались как ответ Google обвинениям, которыми эксперты сыпали в отношении защитных механизмов Android. Дескать, невзирая на их наличие, в системе было так много уязвимостей, что ни одна функция, направленная на защиту, не могла сработать так, как надо.

Чтобы отбиться от обвинений, Google начала практику выпуска ежемесячных патчей безопасности, которые должны были исправлять все бреши и баги системы. Их находила инициативная группа, которая затем передавала данные о недостатках разработчикам, а те уже работали над апдейтом. Но довольно скоро выяснилось, что производители игнорируют эти патчи, а пользователи не горят желанием их устанавливать из-за неочевидной пользы.

Почему обновления безопасности не делают Android лучше

Поэтому Google придумала, что, помимо исправлений уязвимостей, будет предлагать пользователям функциональные нововведения. Для этого компания даже запустила новую инициативу под названием Pixel Feature Drop, в рамках которой разбавляла обновления безопасности свежими и реально полезными функциями. Но только для своих смартфонов. И это первая проблема Samsung.

Безопасность смартфонов Samsung

Несмотря на старания корейцев стать лучше для своих клиентов и хоть в чём-то обойти Google, ценность одного и того же обновления для Google Pixel всегда будет выше, чем даже для самого дорогого Galaxy. Ведь поисковый гигант не позволяет сторонним производителям внедрять те же самые нововведения, которые он предлагает своим аппаратам.

Я согласен платить за обновления Android. А вы?

В результате Samsung и все остальные оказываются в непростой ситуации. С одной стороны, обновления выходят и выходят в срок. Но, с другой, единственное, что видят пользователи, — это регулярные оповещения о необходимости подтвердить установку свежей сборки – ведь баг-фикс нельзя увидеть или потрогать.

А раз так, то зачем что-то обновлять? Именно такой вопрос возникает у пользователей, которые думают, что Samsung работает так плохо, что вынуждена каждый месяц исправлять свои же косяки, допущенные в предыдущем месяце.

Как фрагментация вредит Android

Вторая проблема, которая мешает Samsung хорошенько погреться в лучах славы от своевременного выпуска обновлений, — это фрагментация. Ведь, если помните, Google Pixel работают на базе чистого Android, а Galaxy – на базе прошивки One UI. Несмотря на единую программную основу, многие их составляющие сильно отличаются друг от друга. Поэтому и проблемы у них оказываются кардинально разными, хотя почему-то исправлять их пытаются одним и тем же методом.

Мне надоели ежегодные обновления Android. А вам?

Смотрите сами. У смартфонов Samsung и Google Pixel – разный набор характеристик, функций, системных инструментов и даже железа. Когда Google разрабатывает очередной апдейт безопасности, она ориентируется на возможности стокового Android и баги, которые из них проистекают. В результате, если говорить условно, у «пикселей» на 10 функций приходится 1 уязвимость. А вот у Galaxy – это соотношение будет другим именно за счёт более широкого спектра возможностей.

Стоит ли устанавливать обновления

Конечно, обновление, которое Google предлагает Samsung, исправляет какую-то часть багов. Но только в той мере, в которой решила сама Google. При этом уязвимости, характерные исключительно для One UI, остаются неисправленными либо исправляются, но не так активно. В результате эффективность обновления смартфонов Samsung сильно падает относительно смартфонов Pixel.

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Означает ли это, что обновления бесполезны? Отнюдь. Исправление уязвимостей – даже частичное – это реально полезное дело, и им нельзя пренебрегать. Ведь залатать 3 бреши из 5, как ни крути, лучше, чем оставить открытыми все 5. Ну, и, конечно, нужно учитывать, что Samsung стала жертвой собственной продвинутости. Обилие освоенных технологий банально не позволяет Samsung развивать свои смартфоны так же наглядно, как Google. Ведь, если помните, функция беспроводного обмена данными Quick Share появилась в аппаратах Galaxy ещё в начале года, а у «пикселей» она появится только к его концу.