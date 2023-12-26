Почему не выйдет MIUI 15, и что Xiaomi предложит вашему смартфону взамен

Ежегодно компания Xiaomi выпускает большое обновление MIUI, радуя владельцев смартфонов и планшетов свежей версией оболочки с кучей крутых функций. В конце 2022-го была представлена MIUI 14, и пора бы показать пятнадцатое поколение своей прошивки. Возникает резонный вопрос: а будет ли MIUI 15? Сегодня мы дадим подробный ответ для всех тех, кто продолжает ждать это обновление прошивки.

Когда выйдет MIUI 15

Прошивка MIUI является самым первым продуктом Xiaomi, появившимся на свет раньше собственного смартфона. Но в октябре 2023 года генеральный директор китайской компании Лэй Цзюнь заявил, что оболочка прекращает свое существование. По этому случаю на YouTube-канале Xiaomi даже вышел прощальный ролик, посвященный эволюции оболочки.

Если выход MIUI 15 не состоится, то значит ли это, что Xiaomi решила нарушить свои обязательства, связанные с обновлением устройств? Нет! Просто китайская компания отказалась от MIUI в пользу другой оболочки, которая совсем скоро появится на смартфонах Xiaomi, Redmi и POCO.

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Оболочка HyperOS — замена MIUI

Вместе с отказом от MIUI в октябре 2023 года Лэй Цзюнь анонсировал выход HyperOS. Именно так теперь называется оболочка Xiaomi. Как заявляют разработчики, она создана с нуля, и над ней работали несколько лет. Но ради чего?

Оболочка HyperOS, которая по аналогии с MIUI базируется на операционной системе Android, призвана объединить в общую экосистему все устройства Xiaomi с графическим интерфейсом. Это не только смартфоны и планшеты, но и смарт-часы вкупе с телевизорами. Новая оболочка Xiaomi обеспечит тесное взаимодействие устройств друг с другом, а еще принесет, возможно, самую большую порцию функций за всю историю фирменных прошивок китайской компании.

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Что нового в HyperOS

Глобальная версия HyperOS, которой мы будем пользоваться, сильно отличается от своего китайского аналога. На первых порах тесное взаимодействие между устройствами окажется недоступным, но не исключено, что интеграция появится в будущем.

Обновление HyperOS, начинающее свой отсчет с первой версии, предложит следующие изменения:

порция новых обоев;

фирменный шрифт MiSans;

новый Центр управления с аудиоплеером;

перерисовка стоковых приложений;

появление аналога Dynamic Island;

кастомизация экрана блокировки;

уменьшение размера системы до 8,75 ГБ;

оптимизация с ускорением выполнения процессов до 70%.

Более подробно о самых крутых функциях HyperOS вы узнаете в отдельном материале, который недавно выходил на нашем сайте. Но, несмотря на действительно большое количество изменений, новая прошивка, по сути, является ребрендингом MIUI. HyperOS является оболочкой, а не полноценной операционной системой, и ее визуальный облик почти не отличается от предыдущего проекта Xiaomi.

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Когда выйдет HyperOS

HyperOS вышла в Китае 26 октября — в день, когда были представлены смартфоны Xiaomi 14. Но, как вы наверняка понимаете, нас по большей части интересует глобальная версия оболочки, чей релиз традиционно происходит позже. К счастью, Xiaomi уже начала рассылать глобалку, отдельно выделив, кто получит HyperOS до конца марта 2024 года:

Разумеется, это далеко не все смартфоны, которые получат HyperOS, а лишь первая волна. С полным списком устройств, состоящим более чем из 100 моделей, вы можете познакомиться, перейдя по ссылке ниже.

Какие телефоны Xiaomi получат HyperOS

Обратите внимание, что список пополнится новыми, еще непредставленными смартфонами Xiaomi, а выход HyperOS растянется на несколько месяцев. Обладатели недорогих устройств получат обновление ближе к концу 2024 года, а кто-то и вовсе останется на MIUI 14.