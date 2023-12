Почему не выйдет MIUI 15, и что Xiaomi предложит вашему смартфону взамен

Не успела Samsung разослать One UI 6.0 на все поддерживаемые устройства, как уже начала готовить к выходу One UI 6.1. Релиз оболочки состоится совсем скоро, а на днях интерес к ней подогрел инсайдер Benit Bruhner Pro, опубликовавший скриншоты новой прошивки. Мы собрали воедино все, что известно о One UI 6.1, и теперь готовы рассказать о функциях оболочки, и, конечно же, о том, когда она выйдет.