Почему новичкам сложно пользоваться Android

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Артем Сутягин 0

Примерно 13 лет назад на свет появился Android. Тогда я еще не работал в той области, в которой работаю сейчас. Я слышал о нем, но лично познакомился примерно через год после появления новой операционной системы. Тогда я еще пользовался iOS. А точнее iPhoneOS, как она тогда называлась. В самом начале пути многие упрекали Android в том, что эта операционная система недостаточно стабильна, и эти замечания были очень справедливыми. Спустя больше десяти лет многое поменялось, и ОС Android стала работать довольно хорошо. Вот только пользоваться ей все равно не всегда просто, как может показаться. Наибольшие проблемы испытывают новички. И вот почему.

Android

Android — это очень хорошо, но не всегда получается им пользоваться без трудностей.

Смена телефона

Многие переходят на Android с iOS. Собственно, больше не откуда. Кроме этого варианта, есть только покупка первого телефона для молодых людей или переход с кнопочного устройства для тех, кто постарше.

Почему телефон включается в кармане

Например, я неоднократно сталкивался с проблемой, когда телефон лежит в кармане и у него самопроизвольно вытягивается шторка уведомлений. В первую очередь касается это заднего кармана. Происходит это из-за небольшого перемещения телефона и как бы перекатывания его. При том происходит это во время движений именно от верхней части к нижней и обратно.

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Я уже был готов подумать, что у меня что-то не так с анатомией, но подобные жалобы я получал от пары друзей и понял, что проблема пусть и не массовая, но она встречается.

Когда шторка выдвинута, сделать с телефоном можно что угодно. Вплоть до включения авиарежима. Собственно, именно это я как-то раз и сделал. У других пользователей подобным образом включался фонарик, камера или что-то еще.

телефон

Включить камеру на телефоне просто, но случайно этого не сделаешь.

Как носить телефон в кармане

Решением проблемы могло бы стать ношение телефона экраном от себя, но это не так удобно. Когда достанешь телефон из кармана, его надо будет перехватывать, что в свою очередь увеличивает риск уронить дорогое устройство и просто причиняет лишний дискомфорт. А еще несколько лет назад я стал свидетелем того, как один мой знакомый носил телефон подобных образом, зацепился за прилавок в магазине и разбил экран.

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Скажете, что проблема вызова меню надуманная и такое же есть на iPhone? А вот и нет.Там нельзя вызвать меню свайпом, пока смартфон заблокирован. Есть только вызов виджетов и камеры, но это боковые свайпы, которые куда сложнее смоделировать в кармане. Не думаю, что об этом задумывались специально, но это факт.

карман

Носить телефон в кармане удобно, но так он может случайно включаться при контакте с телом

Согласитесь, когда ты привык носить телефон в кармане и при переходе на другую ОС сталкиваешься с такой проблемой, это неприятно. Тем более, что сделать с этим ничего нельзя и максимум, что вы можете сделать — поменять расположение иконок в шторке. Я имею в виду переместить куда подальше те, случайное нажатие которых максимально неприятно.

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Настройки Android

Есть и другие проблемы для тех, кто только начинает пользоваться новой для себя операционной системой.

У Apple до сих пор гораздо меньше свободы в возможности выбора приложений по умолчанию, созданию уникального домашнего экрана и работы с голосовым ассистентом. Но если вы хотите изменить настройки на iPhone, сделать это будет существенно проще, чем на Android. Доступ почти ко всем настройкам вы получите, просто открыв приложение ”Настройки”. Максимум 1-2 касания экрана и вы получите доступ к тому, что вам нужно. А самое главное, меняя один iPhone на другой, вы не столкнетесь с тем, что какие-то настройки не там, где нужно.

У Android уже есть серьезный недостаток в том, что приложение ”Настройки” организовано по-разному на каждом телефоне. Иногда кажется, что вариантов расположения той или иной функции просто бесчисленное множество, и часто это действительно так.

Хотя панель поиска в приложении настроек может помочь в ускорении доступа к тому, что вам нужно, вам все равно нужно знать, как называется тот или иной пункт, а это тоже часто отличается от одного производителя к другому. Поэтому нередко приходится в очередной раз капаться в настройках вручную.

телефон

Настройка любого современного телефона сложна. Но на iPhone сделать это немного проще.

Что нового в Android

Material You — крупнейшее визуальное обновление Android за пять лет, но большая часть этих изменений связана с общим внешним видом, формами и цветами приложений и виджетов, а не с упрощением доступа к тем или иным возможностям. Например, переключатели в шторке теперь больше и их стало легче нажимать, но у нас по-прежнему нет никаких опций для отключения быстрых настроек на экране блокировки. А большинство пользователей до сих пор не знают, что они вообще могут редактировать эти быстрые настройки.

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Как я уже много раз говорил, Android лишился огромного количества недостатков, которые у него были. Он стал более стабильным и надежным, работает быстрее и точнее, а дизайн изменился в лучшую сторону. Вот только некоторые проблемы у него остались. Конечно, они есть и у других операционных систем, но нам интереснее всего Android, а у него действительно хватает трудностей с освоением.

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