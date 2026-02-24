Почему обновления Android делают смартфону только хуже

Человек устроен так, что всегда находится в поисках чего-то нового. И, если бы у нас была такая возможность, мы бы меняли смартфоны не раз в 5 лет, а каждый год или даже раз в 6 месяцев. Оставляя желание без реализации, мы довольствуемся малым — обновлениями Android. Они поступают на наши смартфоны довольно регулярно и на протяжении нескольких лет, что позволяет прикоснуться к интересным функциям, не тратя деньги на свежее устройство. Однако обновления Android делают смартфонам хуже, и об этом важно знать.

Рост требований Android

Каждая новая версия Android — это набор свежих функций, анимаций и фишек искусственного интеллекта. И, несмотря на заявления о проведенной оптимизации, каждое нововведение требует от нашего смартфона дополнительных ресурсов, которых у него нет. Ведь процессор, отвечающий за работу системы, обновить нельзя.

Поэтому телефон после обновления тормозит. Системе требуется больше ресурсов, и с каждым апдейтом начинает проявляться больше лагов и подтормаживаний. В конечном итоге все приходит к тому, что через несколько лет нам приходится менять смартфон, а виноваты в этом обновления.

Телефон быстро разряжается после обновления

Потребление дополнительных ресурсов железа провоцирует возникновение еще одной проблемы — быстрой разрядки телефона. Ведь раз операций устройство выполняет больше, то и привычного объема энергии ему становится мало.

Повышенное энергопотребление также сопровождается нагревом корпуса телефона, а это — прямой путь к быстрому износу аккумулятора. То есть мало того, что Android начинает потреблять больше энергии, так еще ее емкость постоянно сокращается.

Оптимизация приложений на Android

Установка каждого обновления Android — это настоящий стресс как для пользователя, так и для его смартфона. Устройству после загрузки апдейта требуется несколько дней на оптимизацию. Она выполняется в фоне, провоцируя повышенное потребление ресурсов и быструю разрядку.

А еще разработчикам приложений приходится в авральном режиме оптимизировать свои продукты под новую систему. Все это приводит к тому, что на первых порах игры и программы работают нестабильно, а нам приходится ждать завершения адаптации, после которой ситуация хоть и улучшается, но, в целом, приводит к предсказуемым последствиям.