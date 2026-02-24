Почему обновления Android делают смартфону только хуже

Герман Вологжанин

Человек устроен так, что всегда находится в поисках чего-то нового. И, если бы у нас была такая возможность, мы бы меняли смартфоны не раз в 5 лет, а каждый год или даже раз в 6 месяцев. Оставляя желание без реализации, мы довольствуемся малым — обновлениями Android. Они поступают на наши смартфоны довольно регулярно и на протяжении нескольких лет, что позволяет прикоснуться к интересным функциям, не тратя деньги на свежее устройство. Однако обновления Android делают смартфонам хуже, и об этом важно знать.

Почему обновления Android делают смартфону только хуже. Не ставьте обновления Android, пока не узнаете об их недостатках. Фото.

Не ставьте обновления Android, пока не узнаете об их недостатках

Рост требований Android

Каждая новая версия Android — это набор свежих функций, анимаций и фишек искусственного интеллекта. И, несмотря на заявления о проведенной оптимизации, каждое нововведение требует от нашего смартфона дополнительных ресурсов, которых у него нет. Ведь процессор, отвечающий за работу системы, обновить нельзя.

Поэтому телефон после обновления тормозит. Системе требуется больше ресурсов, и с каждым апдейтом начинает проявляться больше лагов и подтормаживаний. В конечном итоге все приходит к тому, что через несколько лет нам приходится менять смартфон, а виноваты в этом обновления.

Телефон быстро разряжается после обновления

Потребление дополнительных ресурсов железа провоцирует возникновение еще одной проблемы — быстрой разрядки телефона. Ведь раз операций устройство выполняет больше, то и привычного объема энергии ему становится мало.

Телефон быстро разряжается после обновления. Завершения оптимизации еще нужно дождаться. Фото.

Завершения оптимизации еще нужно дождаться

Повышенное энергопотребление также сопровождается нагревом корпуса телефона, а это — прямой путь к быстрому износу аккумулятора. То есть мало того, что Android начинает потреблять больше энергии, так еще ее емкость постоянно сокращается.

Оптимизация приложений на Android

Установка каждого обновления Android — это настоящий стресс как для пользователя, так и для его смартфона. Устройству после загрузки апдейта требуется несколько дней на оптимизацию. Она выполняется в фоне, провоцируя повышенное потребление ресурсов и быструю разрядку.

А еще разработчикам приложений приходится в авральном режиме оптимизировать свои продукты под новую систему. Все это приводит к тому, что на первых порах игры и программы работают нестабильно, а нам приходится ждать завершения адаптации, после которой ситуация хоть и улучшается, но, в целом, приводит к предсказуемым последствиям.

