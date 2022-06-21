Почему обновления Android и iOS такие скучные

Уже больше месяца назад Google представила Android 13 на конференции I/O. Мы уже довольно много знали об операционной системе, так как в феврале вышла первая предварительная версия для разработчиков. Но именно на конференции мы начали получать некоторые новые функции, которые были подготовлены для Android 13. Многие из них не впечатлили по-настоящему, но это наша реальность, которая становится все более грустной. Отсутствие чего-то принципиально нового — это не только особенность Android. Это же относится и к iOS. Здесь есть много причин, но одна из них является основной, и если убрать ее, ситуация уже станет намного лучше.

Последнии версии iOS и Android

В прошлом году Android довольно сильно обновилась, но делать такое каждый год довольно сложно. Зато, если вспомнить, то Android и iOS обновляются в шахматном порядке. То есть, если в первой появилось много нововведений, то во второй их будет мало и наоборот. Например, в 2020 году iOS 14 была довольно большим обновлением, а Android 11 — нет. Затем, в 2021 году, Android 12 была большим обновлением, но iOS 15 в основном была доработкой версии, выпущенной годом ранее.

Теперь, в 2022 году, обе ОС получают не так уж много нововведений. Недавно Apple провела довольно интересную презентацию в рамках WWDC 2022, показав в том числе привлекательные функции iOS 16, в которой появилось много чего нового. Но на самом деле действительно новым стал только экран блокировки. Все остальное было, что называется, на сдачу.

👉Это наш Яндекс Дзен👈 Подписавшись на него, вы не пропустите ничего интересного.

Новые операционные системы

Это показывает, что обе операционные системы на данный момент достаточно зрелые и действительно нуждаются в конкуренции. Или нас ждут еще годы скучных обновлений, которые будут становиться все более бесполезными.

Примерно 10-12 лет назад, Google и Apple действительно захватили мобильное пространство, вытеснив такие компании, как BlackBerry и Symbian от Nokia, из работы над мобильными телефонами. Amazon пыталась в чем-то конкурировать, но Fire Phone стал для компании настоящей катастрофой. Таким образом, уже более десяти лет существует дуополия операционных систем для смартфонов.

Android занимает примерно 80-90% доли рынка по всему миру, в то время, как Apple имеет довольно небольшую долю, хотя каждая новая номерная модель iPhone расходится тиражом не менее 100 миллионов штук. Это очень впечатляет для одного телефона. Но такой недостаток разнообразия мешает кому-то еще войти в это пространство. Даже Samsung потерпела неудачу с Tizen.

Почему у Android больше оперативной памяти, чем у iPhone, но это не делает его лучше.

Что будет, если Apple исчезнет

Пусть многие малодумающие фанаты Android и желают, чтобы iPhone вообще не было (хотя они его даже не держали в руках), но в этом случае ситуация станет еще хуже. Без конкуренции становится трудно внедрять инновации, поскольку компании склонны идти своим путем, часто ведущим в тупик. Что-то подобное произошло с HTC и BlackBerry. Не потому, что не было конкуренции, а потому, что они были настроены по-своему и были слишком уверены в исключительности своего продукта. Они просто не смотрели на конкурентов и не пытались с ними соперничать до тех пор, пока не стало слишком поздно.

Сейчас пользователи привязаны либо к экосистеме Google, либо к экосистеме Apple. Становится очень сложно переключиться с iPhone на Pixel или с Galaxy на iPhone. Каждая платформа имеет свою песочницу, уйти из которой не так просто. Samsung и Apple делают это лучше, чем Google. Но именно поэтому доля рынка Android не сильно изменилась, а производители мобильных устройств просто переманивают клиентов друг у друга.

Таким образом, независимо от того, насколько велики обновления для Android или iOS, они не заставят кого-то перейти в другой лагерь, а значит и риск потери клиентов минимален. В этом случае проще не рисковать перестараться и внедрять некоторые обновления, выдаваемые за фантастические.

почему в Android и iOS нет ничего нового

Так почему же в этом году обе операционные системы не предложили почти ничего нового? Как упоминалось ранее, обе операционные системы довольно зрелые — в них уже есть все, что только можно пожелать. Пусть всегда есть функции, которые можно добавить к любому из них, многим пользователям не нравятся существенные изменения, ведь к ним надо привыкать. Вместо того, чтобы делать капитальный ремонт каждые пару лет, Google и Apple знают, что лучше каждый год предлагать косметические изменения, которых будет достаточно. Да и мы сами хоть и требуем чего-то нового, но на самом деле боимся этого.

Apple копирует Xiaomi. И уже не в первый раз.

Android 12 и iOS 14 были довольно большими обновлениями для каждой платформы. Так что теперь каждая компания работает над доработкой этих обновлений, прежде чем перейти к другой более крупной переделке. Конечно, Apple уже второй год вносит изменения после iOS 14. В ней появились виджеты, панель приложений и многое другое, но ничего принципиально отличающегося в этом нет. В отличие, например от iOS 7, когда компания перешла на флэт-дизайн.

А еще не надо забывать, что для меня и для некоторых из вас нововведения вызывают интерес, но для многих пользователей изменение телефона до неузнаваемости буквально за ночь станет нестоящей проблемой и придется привыкать ко всему заново.

Это тоже проблема, о которой нельзя забывать. Но и о конкуренции, от которой выигрывает только покупатель, тоже забывать не стоит. Вот только мы ее уже не получим. Никто не сможет сделать новую ОС с ходу такой же удобной. Многие старались, но не смогли и в лучшем случае копировали то, что есть. Может нас ждет переход на что-то принципиально новое, как в свое время переход от кнопочных телефонов к смартфонам? Возможно! Но это вопрос времени, и вот там уже появится конкуренция. Пока же о ней можно забыть, как и о серьезных изменениях операционных систем.