Почему перестали выпускаться телефоны с Android One

Высокая конкуренция привела к тому, что смартфоны среднего класса сейчас работают лучше, чем когда-либо, и нет недостатка в брендах, стремящихся сделать флагманские возможности более доступными для всех. Однако не так давно разница между бюджетным и высококлассным телефоном была намного более значительной. Первые несколько поколений бюджетных смартфонов были особенно плохими из-за маломощных процессоров и раздутого программного обеспечения. Тогда надо было что-то делать, и Google решила создать своего рода заплатку в виде Android One. Время шло, ситуация на рынке менялась, а вокруг Android One начинали происходить все более интересные дела.

Когда появился Android One

В 2014 году Google вышла с инициативой Android One. Результатом стала чистая и свободная от хаоса версия Android с минимальными системными требованиями. То что надо для недорогих устройств.

Однако восемь лет от программы остался только веб-сайт, который, похоже, застрял в 2020 году, мимолетные упоминания на форумах сообщества и довольно большой вопрос — что случилось с Android One?

По мере роста количества смартфонов на развивающихся рынках появились десятки новых брендов. К сожалению, не каждый из них был способен предоставить пользователям качественный интерфейс, и чаще всего телефоны имели слабые характеристики, вирусы или их комбинацию. Они также запятнали имидж Android как усовершенствованной операционной системы.

Для чего был нужен Android One

Плохое оборудование и слабое программное обеспечение грозили окончательно испортить репутацию Android. Программа Android была разработана для решения этой конкретной проблемы. В ней были инструкции о том, как правильно делать программное обеспечение. В основном путем удаления всех ненужных дополнений.

С Android One Google дала жизнь доступным телефонам, которые не были обременены лишними усложнениями ПО. На самом деле эти телефоны были разработаны для работы на почти стандартном Android, как серии Nexus или Pixel, но по гораздо более низким ценам.

Как это обычно бывает с Google, программа претерпела несколько ревизий. Хотя первоначальной целью было охватить сегмент начального уровня на таких рынках, как Индия, Google расширила программу на более крупные рынки, включая США и Японию. Она даже включила в нее устройства среднего уровня, такие как Nokia 5.4 и Moto One Action на базе Android One.

Зайдя на сайт Android One сейчас, вы обнаружите, что портал застрял во времени. На веб-сайте рекламируется Nokia 5.3, телефон, выпущенный в 2020 году и работающий под управлением Android 10. Другие телефоны, перечисленные на веб-сайте, такие как Moto One Action, еще старше.

Производители отказываются от Android One

Картина становится еще более интересной, если учесть, что Motorola вообще прекратила поставки любых устройств Android One. Вместо этого компания использовала бренд One для своей собственной линейки телефонов. Это не единственный перебежчик, и такие компании, как Xiaomi, Sharp, Infinix и Kyocera, не производят устройства Android One уже много лет.

А как же HMD Global, спросите вы? Возрождение бренда Nokia было сосредоточено вокруг обещания чистого, безопасного и современного программного обеспечения на базе Android One. На самом деле работа с программным обеспечением была основой стратегии HMD, направленной на то, чтобы выделиться среди китайских конкурентов.

Судя по всему, что-то пошло не так. Взгляд на модельный ряд компании показывает, что она не рекламировала Android One, как функцию, с 2020 года. Фактически, теперь HMD Global предварительно загружает некоторые дополнительные приложения на свои телефоны, что является явным признаком отказа от программы. Более того, производитель никак не комментирует происходящее, как не пытались добиться этого наши коллеги из западных изданий.

Ограничения со стороны Google в программе Android One распространялись не только на дизайн. Google разрешила всего пять предварительно загруженных приложений, включая те, которые требуются операторами. И все эти приложения должны быть проверены цензорами компании.

Почему Android One не нужен

Несмотря на то, что эти ограничения имели смысл в 2014 году, сейчас такой уровень контроля вполне можно считать концом творчества для тех, кто пошел по этому пути. И аппаратные, и программные возможности телефонов Moto, Nokia или Xiaomi были практически одинаковыми, различий между ними просто не было.

Сейчас аппаратное обеспечение по большей части превратилось в товар. Главное, насколько пользователю удобно и комфортно обращаться со своим телефоном. Для этого надо что-то придумывать, вырабатывать свой стиль и экспериментировать, набирая фанатов, но это то, чего не может добиться ни один бренд, будучи частью инициативы Android One.

Также есть что сказать об обязательствах по обновлению. В то время, как HMD Global удалось проделать достойную работу по обновлению своих телефонов для одного или двух поколений, дальше все пошло сложнее.

На самом деле почти ни один OEM-производитель не был в состоянии постоянно поставлять быстрые обновления программного обеспечения, и мы никогда не узнаем почему. Оглядываясь назад, это кажется немного странным, учитывая минимальные требования к оптимизации на фоне всеобщей унификации.

Google сама помешала развитию Android One

Еще один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что Google также представила собственную бюджетную линейку телефонов Pixel. Начиная с Pixel 3a, телефоны были невероятно хорошо приняты благодаря сочетанию быстрых и долгих обновлений, флагманских камер и отличной цены. Эти телефоны напрямую конкурировали с устройствами Android One среднего уровня, поэтому покупать что-либо, кроме Pixel, не было большой необходимости.

С тех пор Xiaomi, Realme и многие другие бренды вложили значительные ресурсы в очистку своих оболочек, чтобы они стали более приятными и доступными для всех. А главное, чтобы они работали более стабильно и были менее требовательны к ресурсам, включая аккумулятор.

Реклама была уменьшена или удалена полностью, вирусы, как правило, удаляются, а аппаратное обеспечение совершенствовалось буквально на глазах. Компании, в том числе Xiaomi, даже обещают несколько лет быстрых обновлений. Буквально недавно в это было почти невозможно поверить.

Похоже, Google тоже обратила внимание на еще более доступное оборудование с инициативой Android Go. Упрощенный вариант Android предназначен для пользователей, покупающих свой первый бюджетный смартфон. Индивидуальная версия Android Go работает на широко разрекламированном JioPhone индийского оператора Jio. Пока рано говорить о чем-то конкретном, но Google явно идет ко второму миллиарду пользователей. Подобные инициативы должны ей в этом помочь.