Почему после выхода Android 10 ежегодные обновления Android не имеют смысла

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Google исправно выпускает новые версии Android каждый год, их запуск проходит практически незамеченным. Нет, конечно, многие пользователи очень активно следят за тем, как развивается программа бета-тестирования, но момент релиза очередной итерации ОС не вызывает такого же фурора, как в случае с iOS. Но это и понятно. Ведь получить свежий апдейт на старте в лучшем случае смогут только владельцы 5-7 смартфонов, а все остальные будут вынуждены ждать, когда их производители наконец адаптируют его и сделают доступным для установки. Вот только стоит ли заморачиваться на этот счёт Google? Наверное, нет.

Android 10

После Android 10 ежегодные обновления стали бессмысленными

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Нет, я не сошёл с ума и по-прежнему считаю, что обновления Android очень важны. Просто не вижу смысла в том, чтобы Google каждый год выпускала крупные итеративные апдейты, ведь это, по сути, пустая работа. Смотрите сами.

Зачем нужны обновления Android

Обновление

Обновления Android — по крайней мере ежегодные — потеряли всякий смысл

Если мы возьмём чистую версию Android и Android с оболочкой, именно вторая будет обладать функциональным превосходством. Исторически так повелось, что производители традиционно пытаются наполнить свои прошивки на базе Android дополнительными возможностями и инструментами, которых нет в оригинальной ОС. Поэтому в какой-то момент стоковая операционка, не имеющая даже функции создания пролистываемых скриншотов, стала смотреться откровенно посредственно на фоне сторонних оболочек.

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По сути, это производители двигают Android вперёд, наполняя его новыми смыслами, а Google только даёт им платформу с изменённым номером сборки. А есть ли в этом практический смысл? Ну, на первый взгляд, есть. Всё-таки оболочка – на то и оболочка, что не меняет качественным образом внутренности ОС, а это необходимо для совершенствования механизмов безопасности, файловой системы и общего повышения производительности. Но, с другой, Google научилась внедрять так называемые инвазивные нововведения без масштабного обновления всей системы целиком.

Системные обновления Google Play

Системные обновления Google Play

Системные обновления Google Play призваны поддерживать актуальность Android-смартфонов в течение года

Я говорю о системных обновлениях Google Play. Они появились только в конце прошлого года в рамках инициативы Project Mainline. Разработчикам компании удалось разделить Android на 12 независимых модулей, которые можно обновлять по отдельности, видоизменяя и совершенствуя основные системные компоненты. Это очень удобный метод совершенствования ОС, на который Google, возможно, и стоит перейти полностью.

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Ну, а что? Ежегодные обновления Android, которые Google называет итеративными, на самом деле не содержат каких-либо знаковых функций. Android 10, вышедшая в прошлом году, привнесла по факту только ночную тему и более удобную систему жестового управления, а в Android 11 большинство нововведений будут довольно мелкими и незаметными для пользователей:

  • Запрет на использование сторонних API камеры;
  • Новая панель управления музыкой в шторке уведомлений;
  • Запрет на использование бьютификации в камерах по умолчанию;
  • Обязательное использование инструмента бесшовного обновления;
  • Отдельное окно для выбора карт в Google Play;
  • Механизм безопасности Scoped Storage.

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Pixel Feature Drop

Основные нововведения Google выпускает в течение года

Вот, собственно, и всё. Если перечислять эти нововведения по порядку, наверное, это будет звучать здорово, но попробуйте себе ответить на вопрос – узнали ли бы вы об их существовании, если бы не статьи в интернете? Думаю, нет. А между тем, основные нововведения в Android появляются в составе промежуточных обновлений. Ведь только за последний год Android получил поддержку следующих функций:

  • Технология передачи данных Nearby Sharing;
  • Система отслеживания больных коронавирусом;
  • Умная автояркость, отслеживающая поведение пользователя;
  • Режим сна, отслеживающий процессы, которые мешают пользователю заснуть;
  • Перевод голоса в текст с помощью приложения Google Recorder;
  • Функция Personal Safety, позволяющая отмечать хорошее или плохое самочувствие.

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Какой из этого можно сделать вывод? После выхода Android 10 и запуска инициативы Pixel Feature Drop, в рамках которой Google выпускает для смартфонов Pixel четыре масштабных обновления в течение года, и разделения ОС на 12 модулей в рамках проекта Project Mainline, практического смысла в ежегодных обновлениях Android не осталось. Сейчас это больше дань традиции, которая, однако, не несёт никакой пользы владельцам смартфонов на Android, в большинстве своём получающих новые функции только в течение года благодаря промежуточным апдейтам.

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