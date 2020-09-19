Почему после выхода Android 10 ежегодные обновления Android не имеют смысла

Несмотря на то что Google исправно выпускает новые версии Android каждый год, их запуск проходит практически незамеченным. Нет, конечно, многие пользователи очень активно следят за тем, как развивается программа бета-тестирования, но момент релиза очередной итерации ОС не вызывает такого же фурора, как в случае с iOS. Но это и понятно. Ведь получить свежий апдейт на старте в лучшем случае смогут только владельцы 5-7 смартфонов, а все остальные будут вынуждены ждать, когда их производители наконец адаптируют его и сделают доступным для установки. Вот только стоит ли заморачиваться на этот счёт Google? Наверное, нет.

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Нет, я не сошёл с ума и по-прежнему считаю, что обновления Android очень важны. Просто не вижу смысла в том, чтобы Google каждый год выпускала крупные итеративные апдейты, ведь это, по сути, пустая работа. Смотрите сами.

Зачем нужны обновления Android

Если мы возьмём чистую версию Android и Android с оболочкой, именно вторая будет обладать функциональным превосходством. Исторически так повелось, что производители традиционно пытаются наполнить свои прошивки на базе Android дополнительными возможностями и инструментами, которых нет в оригинальной ОС. Поэтому в какой-то момент стоковая операционка, не имеющая даже функции создания пролистываемых скриншотов, стала смотреться откровенно посредственно на фоне сторонних оболочек.

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По сути, это производители двигают Android вперёд, наполняя его новыми смыслами, а Google только даёт им платформу с изменённым номером сборки. А есть ли в этом практический смысл? Ну, на первый взгляд, есть. Всё-таки оболочка – на то и оболочка, что не меняет качественным образом внутренности ОС, а это необходимо для совершенствования механизмов безопасности, файловой системы и общего повышения производительности. Но, с другой, Google научилась внедрять так называемые инвазивные нововведения без масштабного обновления всей системы целиком.

Системные обновления Google Play

Я говорю о системных обновлениях Google Play. Они появились только в конце прошлого года в рамках инициативы Project Mainline. Разработчикам компании удалось разделить Android на 12 независимых модулей, которые можно обновлять по отдельности, видоизменяя и совершенствуя основные системные компоненты. Это очень удобный метод совершенствования ОС, на который Google, возможно, и стоит перейти полностью.

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Ну, а что? Ежегодные обновления Android, которые Google называет итеративными, на самом деле не содержат каких-либо знаковых функций. Android 10, вышедшая в прошлом году, привнесла по факту только ночную тему и более удобную систему жестового управления, а в Android 11 большинство нововведений будут довольно мелкими и незаметными для пользователей:

Запрет на использование сторонних API камеры;

Новая панель управления музыкой в шторке уведомлений;

Запрет на использование бьютификации в камерах по умолчанию;

Обязательное использование инструмента бесшовного обновления;

Отдельное окно для выбора карт в Google Play;

Механизм безопасности Scoped Storage.

Что нового появилось в Android 10

Вот, собственно, и всё. Если перечислять эти нововведения по порядку, наверное, это будет звучать здорово, но попробуйте себе ответить на вопрос – узнали ли бы вы об их существовании, если бы не статьи в интернете? Думаю, нет. А между тем, основные нововведения в Android появляются в составе промежуточных обновлений. Ведь только за последний год Android получил поддержку следующих функций:

Технология передачи данных Nearby Sharing;

Система отслеживания больных коронавирусом;

Умная автояркость, отслеживающая поведение пользователя;

Режим сна, отслеживающий процессы, которые мешают пользователю заснуть;

Перевод голоса в текст с помощью приложения Google Recorder;

Функция Personal Safety, позволяющая отмечать хорошее или плохое самочувствие.

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Какой из этого можно сделать вывод? После выхода Android 10 и запуска инициативы Pixel Feature Drop, в рамках которой Google выпускает для смартфонов Pixel четыре масштабных обновления в течение года, и разделения ОС на 12 модулей в рамках проекта Project Mainline, практического смысла в ежегодных обновлениях Android не осталось. Сейчас это больше дань традиции, которая, однако, не несёт никакой пользы владельцам смартфонов на Android, в большинстве своём получающих новые функции только в течение года благодаря промежуточным апдейтам.